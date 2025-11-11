В Украине фиксируют все новые случаи газовой гангрены — тяжелой бактериальной инфекции мышц, которая была распространена во время Первой мировой войны и которая ранее считалась почти искорененной в Европе.

Но теперь, говорят медики, удары российских беспилотников делают эвакуацию раненых бойцов практически невозможной, и это вызывает резкий всплеск инфекций.

Больше деталей о росте числа случаев газовой гангрены в Украине, о признаках болезни и перспективах лечения — в материале.

Газовая гангрена: как проявляется

Портал Тelegraph опубликовал материал, в котором исследовал проблему распространения газовой гангрены среди раненых украинских бойцов.

Диагностировать это опасное для жизни инфекционное заболевание можно даже по внешним признакам. Болезнь вызывают бактерии Clostridium, которые размножаются в тканях без кислорода. Они крайне быстро разрушают мышцы, вызывают боль, отек и изменение цвета тканей.

Сначала кожа становится бледно-серой или желтоватой, затем темнеет до зеленовато-черного оттенка. При прощупывании слышно характерное трещание или бульканье, похожее на воздушные пузырьки под пальцами. Это связано с газом, который выделяют бактерии. Иногда газ под кожей и токсины распространяются даже в тех тканях, которые внешне выглядят целыми.

Боль в ране чрезвычайно интенсивная, болезнь развивается крайне быстро, иногда — заражение увеличивается за считанные часы, пораженные ткани начинают гнить, распространяя сильный запах.

“Это чрезвычайно опасная для жизни инфекция: если ее не лечить, уровень смертности близок к 100 процентам”, — говорит доктор Линдси Эдвардс, старший преподаватель микробиологии в Королевском колледже Лондона.

Можно ли вылечить газовую гангрену

Чтобы лечить газовую гангрену, необходимо удалить все зараженные ткани. Иногда это означает ампутацию конечности, особенно если поражена рука или нога.

Параллельно раненый должен пройти терапию антибиотиками — для лечения используют комбинации сильных препаратов широкого спектра действия. Но проблема в том, что в стране не хватает этих лекарств.

Кроме того, ситуацию сильно осложняет то, что у большого количества людей развивается привыкание к антибиотикам и зараженный бактериями организм не реагирует на препараты.

Передается ли газовая гангрена от человека к человеку

Газовая гангрена не передается от человека к человеку.

Бактерии Clostridium, вызывающие газовую гангрену, живут в почве, грязной воде и органических остатках. Они попадают в организм только через глубокие раны, где ткани уже отмирают. То есть, чтобы заболеть, нужно получить серьезную травму.

Обычные контакты с больным человеком — прикосновения к его телу, кашель или бытовые предметы — не могут вызвать заболевание.

Почему болезнь распространяется в Украине

Болезнь известна со времен Первой мировой войны, когда солдаты получали глубокие ранения и долго находились в грязных окопах. Примечательно, что в годы Второй мировой войны, когда количество раненых насчитывало десятки тысяч, её почти победили.

Однако сегодня условия на фронте в Украине повторяют историческую ситуацию Первой мировой: из-за непрерывных атак беспилотников раненых не могут быстро эвакуировать, а подвалы и бункеры не приспособлены для лечения таких сложных травм.

“К нам поступают люди, которые были ранены в течение нескольких недель, они просто сидят в подземных стабилизационных пунктах и их поддерживают живыми, насколько это возможно”, — рассказал изданию Telegraph медик-доброволец Алекс.

То есть сейчас мы имеем тревожную картину: тяжелые ранения, задержка эвакуации и недостаточный доступ к лекарствам усиливают риск распространения газовой гангрены.

