В Україні фіксують все нові випадки газової гангрени — важкої бактеріальної інфекції м’язів, яка була розповсюджена під час Першої світової війни і яка раніше вважалася майже викоріненою в Європі.

Але тепер, кажуть медики, удари російських безпілотників роблять евакуацію поранених бійців практично неможливою, і це викликає різкий сплеск інфекцій.

Більше деталей про зростання кількості випадків газової гангрени в Україні, про ознаки хвороби і перспективи лікування – у матеріалі.

Газова гангрена: як проявляється

Портал Тelegraph оприлюднив матеріал, в якому дослідив проблему поширення газової гангрени серед поранених українських бійців.

Діагностувати це небезпечне для життя інфекційне захворювання можна навіть за зовнішніми ознаками. Хворобу викликають бактерії Clostridium, що розмножуються в тканинах без кисню. Вони вкрай швидко руйнують м’язи, викликають біль, набряк і зміну кольору тканин.

Вона спочатку стає блідо-сірою або жовтуватою, потім темніє до зеленувато-чорного відтінку. Під час прощупування чутно характерне тріскотіння або булькання, схоже на повітряні бульбашки під пальцями. Воно пов’язано з газом, який виділяють бактерії. Іноді газ під шкірою і токсини поширюються навіть у тих тканинах, які зовні здаються цілими.

Біль у рані надзвичайно інтенсивний, хвороба прогресує вкрай швидко, інколи – зараження збільшується за лічені години, уражені тканини починають гнисти, розповсюджуючи сильний сморід.

“Це надзвичайно небезпечна для життя інфекція: якщо її не лікувати, рівень смертності близький до 100 відсотків”, — каже доктор Ліндсі Едвардс, старший викладач мікробіології у Королівському коледжі Лондона.

Чи можна вилікувати газову гангрену

Щоб лікувати газову гангрену, потрібно видалити всі заражені тканини. Іноді це означає ампутацію кінцівки, особливо якщо уражена рука або нога.

Паралельно поранений має пройти терапію антибіотиками — для лікування використовують комбінації сильних препаратів широкого спектра дії. Але проблема в тому, що в країні не вистачає цих ліків.

До того ж ситуацію сильно ускладнює й те, що у великої кількості людей виробляється звикання до антибіотиків і заражений бактеріями організм не реагує на препарати.

Чи передається газова гангрена від людини до людини

Газова гангрена не передається від людини до людини.

Бактерії Clostridium, які викликають газову гангрену, живуть у ґрунті, брудній воді та органічних рештках. Вони потрапляють у тіло тільки через глибокі рани, де тканини вже відмирають. Тобто, щоб захворіти, потрібно отримати серйозну травму.

Звичайні контакти з хворою людиною — дотики до її тіла, її кашель чи побутові речі — не можуть викликати захворювання.

Чому хвороба поширюється в Україні

Загалом хвороба відома з часів Першої світової війни, коли солдати отримували глибокі поранення і довго перебували в брудних окопах. До слова, у роки Другої світової, коли кількість поранених нараховувала десятки тисяч, її майже подолали.

Однак сьогодні умови на фронті в Україні повторюють історичну ситуацію Першої світової: через безперервні атаки безпілотників поранених не можуть швидко евакуювати, а підвали і бункери не пристосовані для лікування таких складних травм.

“До нас надходять люди, які були поранені протягом кількох тижнів, вони просто сидять у підземних стабілізаційних пунктах, і їх підтримують живими, наскільки це можливо”, — розповів виданню Тelegraph медик-доброволець Алекс.

Тож нині маємо тривожну картину: важкі поранення, затримка евакуації та недостатній доступ до ліків посилюють небезпеку розповсюдження газової гангрени.

