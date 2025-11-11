Для тебе Війна в Україні

Газова гангрена в Україні: смертельна інфекція повертається на фронт

Ольга Петухова, редакторка сайту 11 Листопада 2025, 13:51 3 хв.
газова гангрена
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь