Резонанс, оккупация и страх осуждения — что действительно замедляет расследование дел СНСК

Одним из самых тяжелых преступлений, совершаемых Российской Федерацией против украинского населения, является сексуальное насилие связанное с конфликтом, сокращенно — СНСК.

Для тех, кто остается в оккупации, обращение к украинским правоохранителям может быть опасным. А те, кто оказывается в относительно безопасной среде, боятся, что обращение в полицию ничего не даст.

Из-за страха осуждения, а также стереотипов относительно человека, пережившего этот опыт, а также работы полиции и других правоохранительных органов, тысячи подобных дел замалчиваются.

Когда человек решается говорить, расследование может длиться годами. Почему все не так быстро, как хотелось бы?

Вікна-новини спросили у руководительницы второго отдела управления процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания публичного обвинения в уголовных производствах о преступлениях, связанных с сексуальным насилием, Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора Ольги Чекирды.

Что нужно делать, если ты пережил (-а) такой опыт и как изменился подход к расследованию подобных дел в Украине, читай дальше в материале.

Количество случаев СНСК и их расследование

— Есть ли у Офиса Генпрокурора статистика количества переживших СНСК?

— Что касается количества дел, то мы можем апеллировать только числом обращений от гражданских лиц. Что касается военных, то ведется отдельная статистика, которая публичному разглашению не подлежит.

С самого начала полномасштабной военной агрессии Российской Федерации прокуроры зафиксировали 368 фактов сексуального насилия, связанного с конфликтом. Из них 136 фактов касаются мужчин, 232 женщин и 19 относительно несовершеннолетних, 18 девушек и один мальчик.

— Как классифицируются преступления СНСК с правовой точки зрения?

— В Уголовном кодексе Украины есть отдельный раздел, предусматривающий уголовную ответственность за уголовные правонарушения против мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Насильственные действия сексуального характера, которые совершались во время вооруженного конфликта, к октябрю 2024 квалифицировали по статье 438 Уголовного кодекса Украины, как нарушение законов и обычаев войны.

Всем известно, что с 9 октября 2024 эта статья с имплементацией Римского устава изменила название на военные преступления. Наряду с этим в Уголовном кодексе добавлена новая статья 442 с отметкой 1. Это преступления против человечности, в том числе насильственные действия сексуального характера.

Но для квалификации преступных действий по статье 442 с отметкой 1 Уголовного кодекса Украины, то есть как преступления против человечности, необходимы основные маркеры — системность и широкомасштабность.

Эти понятия нам объясняются в международном гуманитарном праве. Широкомасштабность — это нападение с большим количеством жертв, а системность — это осуществление таких действий регулярно.

Поэтому все действия, связанные с сексуальным насилием во время конфликта, квалифицируются по статье 438 Уголовного кодекса Украины, но во время проведения досудебного расследования квалификация может измениться на преступления против человечности.

Если сексуальное насилие совершено на территории, где не ведутся боевые действия или даже ведутся, но отсутствует специальный субъект, то есть военнослужащий Вооруженных сил РФ или участник незаконных формирований, такое деяние должно быть квалифицировано как общеуголовное преступление.

Например, изнасилование женщины во время оккупации военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации или участником НЗФ будут иметь такие элементы, как наличие вооруженного конфликта и специального субъекта. Такие действия квалифицируются по статье 438 Уголовного Кодекса Украины как военное преступление.

Если при этих же условиях, но мы меняем только один элемент — это будет субъект и он не будет иметь никакого отношения к Вооруженным силам Российской Федерации, то квалификация будет по разделу правонарушения против половой неприкосновенности личности, а именно по статье 152 Уголовного кодекса, то есть изнасилования, — объясняет Ольга Чекирда.

Как собирают доказательства совершения сексуального преступления

— Я осознаю, что, наверное, одна из самых тяжелых частей — это сбор доказательств. Особенно если мы говорим о сроках давности. Можете, пожалуйста, подробно рассказать об этом и роли судмедэкспертизы в процессе расследований таких дел?

— В Украине СНСК признана военным преступлением без срока давности. То есть время не ограничивает человека в подаче заявления.

Так, к нам до сих пор продолжают обращаться потерпевшие, пережившие насилие в 2014-2015 годах на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Что касается сбора улик, то это действительно трудная и сложная тема. Ключевым для нас является показание потерпевшего. Ее информация — это наше оружие.

Именно потерпевшие предоставляют ту неоценимую информацию о личности преступника и фактических обстоятельствах совершения преступления. Что касается доказательств, то каждое дело уникально и подход к расследованию должен быть индивидуальным, — добавляет представитель Офиса Генпрокурора.

Есть доказательства, которые следователи собирают в обязательном порядке. Иногда приходится собирать и специфические, когда этого требует дело.

Другая важная часть расследования — пути получения информации о совершении преступления. Кроме обращения потерпевшей к правоохранителям или общественным организациям, прокуроры самостоятельно мониторят упоминания СНСК в сети или СМИ.

— Что касается судебно-медицинской экспертизы, то изменены подходы в работе с уязвимой категорией лиц.

Целесообразность проведения таких экспертиз неактуальна, учитывая то, что между событием преступления и назначением экспертизы проходит значительный промежуток времени и мы можем травмировать личность и никаких доказательств, которые будут полезны для дела, не получим, — добавляет Ольга Чекирда.

По ее словам, сейчас более популярным и важным является проведение судебно-психологической экспертизы, где правоохранители предоставляют собранные доказательства эксперту-психологу.

Он устанавливает травмирование личности именно от этих событий, которые исследуются в каждом уголовном производстве.

Некоторые эксперты судебно-психологической экспертизы даже определяют сумму ущерба, с которой потерпевшая может обращаться в рамках уголовного производства с гражданским иском к своему преступнику и возмещать средства.

Почему расследования СНСК длятся долго?

— Учитывая, что преступления СНСК совершаются находящимися на ВОТ или территории России военнослужащими РФ, с какими трудностями сталкивается следствие по идентификации подозреваемых по этим делам и их привлечению к ответственности?

— Поскольку некоторые преступления совершались в балаклавах, то есть в условиях неочевидности, это одна из самых сложных частей расследования.

Как бы потерпевшая личность не хотела хорошо описать своего обидчика, она это просто не может сделать. В такой ситуации любые мелочи, которые вспомнит потерпевшее лицо и сообщит нам, будут на вес золота.

И за три года войны есть определенные базы, которыми пользуются правоохранители.

Ни для кого не секрет, что дипломатические отношения с государством-агрессором у нас разорваны. И правонарушители могут скрываться на временно оккупированных территориях Украины, или же на территории России.

Указанное выше делает невозможным физическое задержание и препятствует уведомлению о начале уголовного производства и содержания подозрения. Вместе с этим понятно также, что лицо, совершившее преступление, предпочитает не отвечать за него.

В таких условиях бездействие государства в правовом измерении показало бы неспособность выполнять его основные функции защиты суверенитета и территориальной целостности. А обеспечение основной задачи уголовного производства — чтобы каждый совершивший уголовное правонарушение был привлечен к ответственности по мере своей вины.

Именно поэтому возможность осуществления специального досудебного расследования по уголовным правонарушениям по фактам совершения военных преступлений, в том числе и СНСК, является путем обеспечения неотвратимости определенной законом ответственности, — объясняет представитель Офиса Генерального Прокурора.

В частности, она подразумевает расследование in absentia, то есть которые могут осуществляться при отсутствии подозреваемого.

— Возвращаясь, наверное, к первому вопросу: почему все не так быстро? Какие факторы также влияют на продолжительность расследования?

– Здесь несколько причин.

Готовность потерпевшего (-ей) быть участником (-цей) уголовного производства. Пребывание лица за границей — это препятствует проведению следственных действий вместе с потерпевшими. Идентификация преступника — этот процесс может занять несколько лет.

— А как насчет общественного резонанса? Как этот фактор оказывает влияние на расследование?

— Общественный резонанс действительно влияет и не всегда — в лучшую сторону. С одной стороны, это определенная сатисфакция потерпевшего лица, как это было после деоккупации Киевской области. Мы увидели немало интервью с потерпевшими, в том числе от СНСК.

Привлечение внимания международного сообщества к военному конфликту и привлечение общественных организаций для оказания пострадавшим помощи действительно важно.

Но не надо забывать: когда совершается преступление, потерпевшее лицо теряет чувство контроля над ситуацией, оно не чувствует безопасности. Это как раз об условиях оккупации.

Мне кажется, чрезмерное внимание к конкретному преступлению может сыграть злую шутку. Не только с пострадавшим, но и с ближайшим его окружением, повлиять на личную жизнь человека.

Об этом могут не задумываться, но на время пострадавшее лицо, члены его семьи в результате пережитого становятся публичными. Готовы ли они к этому? Обычно нет.

Поэтому, на мой взгляд, такое внимание к делу может отразиться и на досудебном расследовании, и на судебном разбирательстве. Это правда.

— Как я поняла, мы не можем сейчас говорить о том, насколько велико теневое количество случаев СНСК, о которых не говорят.

Но, по вашему мнению, что может сделать правоохранительная система Украины, Офис Генпрокурора, чтобы все-таки поощрить человека говорить об этом, несмотря на все трудности?

— Будем честными с собой и зрителями: реальное количество случаев СНСК в несколько раз больше, чем подтверждено.

На это влияют не только масштабы преступлений и оккупация — это недоверие к правоохранительным органам.

У офиса Генерального прокурора есть специализированное подразделение, которое занимается преступлениями, связанными с сексуальным насилием во время конфликта. Оно стало своеобразным локомотивом перемен. Система работы с потерпевшими с момента полномасштабного вторжения кардинально изменилась.

Это не только отказ от проведения судебно-медицинской экспертизы, о котором мы уже отмечали. Самое главное — мы не воспринимаем человека как источник информации.

Он находится в центре досудебного расследования, и мы ждем, когда он будет готов рассказать нам свою историю без ускорения этого процесса. И у кого-то эта сила появляется за месяц работы с психологом, а кому-то нужно десять лет.

Теперь этот подход — об адаптации к личности потерпевших, уважении их уникальности, приоритетности безопасности, здоровья и достоинства потерпевших, обеспечении инклюзивности и отсутствии дискриминации, запрете стигматизации.

Наша лучшая реклама — это репутация доверия. И очень ценно, что теперь к нам направляют пострадавших не только общественные организации, но инепосредственно лица, пережившие сексуальное насилие.

Хочу пойти в полицию: чего ждать?

— Смоделируем ситуацию: я решилась и пришла к правоохранителям, рассказала о пережитом сексуальном насилии, связанном с конфликтом. Что будет дальше?

— Правоохранители принимают заявление о совершении преступления. По указанным фактам следователь прокурор вносит сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Затем начинается досудебное расследование, заявителю предоставляется выписка из единого реестра. В дальнейшем, в случае выявления желания потерпевшего (-ей), он может получить социальную, юридическую, медицинскую помощь, в том числе и психологическую.

Затем определяется удобное время и конфиденциальное место проведения следственного действия и допроса.

Во время проведения следственного действия по согласованию с потерпевшим лицом прокуроры привлекают ему психолога и представителя потерпевшего лица, то есть адвоката.

Желательно допрос проводить с применением видеофиксации, поскольку в дальнейшем, если судье, который будет рассматривать дело, будет достаточно пересмотра видеодопроса во время судебного заседания, потерпевшее лицо не будет давать показания непосредственно в суде.

Допрос проходит как процессуальное интервью, модель PEACE. Учитывая уязвимость потерпевших от преступлений СНСК, подготовка к допросу следователя прокурора проходит заблаговременно. В том числе заранее определяются вопросы, которые задают должностные лица.

Эта подготовка необходима и для того, чтобы не вызывать личность каждую неделю на допрос и не уточнять те или иные обстоятельства.

Правоохранители обеспечивают конфиденциальность пострадавшим для того, чтобы лицо чувствовало себя более защищенным в уголовном производстве. Например, смена анкетных данных: фамилии, отчество, даты и места рождения, места жительства.

Но подчеркиваю: это делается только в рамках уголовного производства, без изготовления новых документов на человека.

После получения показаний потерпевшего, начинается работа с установлением личности преступника, его идентификация. Если лицо преступника установлено, правоохранители готовят уведомление о подозрении.

Следователи собирают другие доказательства, в том числе назначают необходимые экспертизы. После собрания всех возможных доказательств дело направляется в суд общей юрисдикции. Продолжительность подготовительного судебного производства не определена.

Местный суд принимает решение о возможности дальнейшего судебного разбирательства и выносит определение о назначении дела к рассмотрению.

По ходатайству потерпевшего этот этап может происходить без его участия. В ходе судебного разбирательства суд может вызвать потерпевшее лицо для допроса.

— Другая ситуация: во время того, что я пережила, не было фактического проникновения половым органом и я не уверена, было ли это насилие. Можете сказать, когда мне следует обращаться в правоохранительные органы?

— Если лицо колеблется, было ли СНСК или нет, и пока не желает идти в правоохранительные органы, стоит обратиться к общественным организациям, которые оказывают помощь людям с подобным опытом.

Это, в частности, Ла Страда Украина, Фонд семьи Андреевых и тому подобное, — подчеркнула Ольга Чекирда.

Раньше мы подробно разбирались, действительно ли возможно осудить верховное руководство России за военные преступления против Украины: ответ на этот вопрос ищи в нашем другом материале по ссылке.

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