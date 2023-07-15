Действенное участие женщин в секторе безопасности — путь к сближению с НАТО

На днях Президент США Джо Байден в интервью CNN заявил, что в разгар войны Украина не готова к членству в НАТО. Вместо этого Украине нужно предложить рациональный путь для вступления в Североатлантический Альянс. Президент также заверил, что США и союзники продолжат оказывать необходимую поддержку Украине, чтобы остановить российскую агрессию.

Директор по стратегии платформы Украинский Женский Конгресс Ирина Дробович считает, что одним из инструментов поддержки Украины на этом пути является, в частности, усиление действенного участия женщин в секторе безопасности и обороны. Такое участие, основанное на принципах Резолюции Совета Безопасности ООН 1325 Женщины. Мир. Безопасность, является частью стратегии Североатлантического Альянса. И развитие этого направления сотрудничества между Украиной и НАТО является важным инструментом для интеграции Украины в Альянс.

Опыт, который нужно передавать

Сегодня, когда в Украине продолжается война за идентичность, демократию и свободу, украинские женщины приобретают собственный опыт ведения боевых действий — 60 000 женщин служат в рядах Вооруженных сил Украины, из которых около 5 000 ежедневно выполняют боевые задачи на передовой. Опыт украинских женщин на войне разнообразен — от освоения систем Стугна, которая эффективно ликвидирует российские танки, и развития аэроразведки, до оказания неотложной помощи в экипажах парамедиков и освещения событий в горячих точках как военные корреспонденты.

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Около 8 000 женщин также служат в рядах Пограничной службы. Женщины в составе подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям отправляются на места трагедий после падения российских ракет. Также 27% женщин обеспечивают общественную безопасность как служащие Национальной полиции Украины. Более того, женщины также составляют 2% от вновь созданного подразделения Гвардия наступления, действующего в Национальной гвардии в рамках Министерства внутренних дел Украины, которое будет деоккупировать украинские территории.

На правительственном, общественном и экспертном уровнях женщины также вовлечены в работу над Планом действий по имплементации Резолюции Совета Безопасности ООН 1325 Женщины. Мир. Безопасность. Важно, что Украина стала единственной страной, которая в 2016 году приняла Резолюцию 1325 находясь в войне, а об амбициях и настойчивости в реализации этого Плана свидетельствует также то, что в 2022 году Украина пересмотрела этот План в соответствии с обстоятельствами полномасштабной войны.

Участие женщин в военных действиях и в целом в системе безопасности и обороны получило больше возможностей, в частности, благодаря многолетней работе парламентариев и правительства. Так, в 2018 году были внесены изменения в Закон №6109, которые позволили женщинам занимать офицерские должности, а с 2019 года женщины получили возможность учиться в военных лицеях.

Важной движущей силой стала многолетнее представительство интересов, в частности, на национальной платформе Украинского Женского Конгресса, аналитическая деятельность и работа с местными организациями, которую системно осуществляет Украинский Женский Фонд. А также деятельность местных коалиций по реализации Плана действий 1325, которые стали действенными инструментами поддержки женщин в секторе безопасности и обороны.

Все эти аргументы убедительно свидетельствуют, что участие украинских женщин в системе безопасности и обороны является, с одной стороны, подтверждением намерения Украины развиваться и внедрять стандарты НАТО, а с другой — уникальным опытом и практическим знанием, которое станет возможностью для наших союзников перенимать новые навыки и развиваться самим в направлении обеспечения безопасности, как того требуют обстоятельства XXI века.

Собственно, сегодня такого опыта нет ни в одной стране мира. Поэтому крайне необходимо уже сейчас системно осмысливать этот опыт и передавать его международным партнерам, в частности, членам Североатлантического Альянса. И в этом процессе можно выделить несколько советов и практических шагов.

Пять шагов поддержки от союзников

Первый шаг

Первым шагом для практической поддержки является постоянный национальный и международный диалог об успехах, но также о вызовах для женщин в системе безопасности и обороны. Ведь проблемы с насилием в армии остаются, как и “стеклянный потолок” для дальнейшего роста и участия женщин в принятии решений на службе и все еще присутствуют сильные стереотипы относительно восприятия женщин в армии.

Этот диалог является возможностью объединить усилия национальных органов власти и международных партнеров с тем, чтобы совместно находить эффективные решения проблем и предлагать инструменты для их имплементации.

Такая деятельность, в рамках мандата Офиса Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, должна координироваться Правительственной уполномоченной по гендерной политике в сотрудничестве с Министерством обороны, Министерством внутренних дел, Министерством иностранных дел, а также при поддержке гражданского общества, ветеранского движения, а также международных партнеров, среди которых наиболее заметную роль играет Структура ООН Женщины в Украине и Представительство НАТО в Украине.

Второй шаг

Вторым шагом для поддержки являются дискуссионные платформы, которые уже работают как дополнение к государственным инициативам, но используют дополнительные инструменты для привлечения широкого круга стейкхолдеров — от общественной и экспертной среды до международных партнеров, бизнеса и медиа — и с разных сторон обсуждают вопросы действенного участия женщин в секторе безопасности и обороны.

Важной в этом контексте стала дискуссия во время специального события Украинского Женского Конгресса в мае этого года, к которой, в частности, присоединилась Специальный представитель Генерального секретаря НАТО по вопросам Женщины. Мир. Безопасность Ирен Феллин в рамках своего первого визита в Киев после начала полномасштабной войны в Украине.

Три больших разговора во время дискуссии поднимали вопросы участия женщин в безопасности и обороне, опыт реагирования на вызовы безопасности, а также перспективы женского ветеранского движения в Украине.

Третий шаг

Третьим шагом является практическая поддержка, в частности, тренировочные программы для украинских женщин во время международных учений. Такие программы уже осуществляются при поддержке Великобритании — в июне 2022 года была начата программа INTERFLEX с участием инструкторов еще девяти стран-партнеров: Финляндии, Дании, Швеции, Норвегии, Австралии, Новой Зеландии, Литвы, Канады, Нидерландов.

Это практическая и видимая поддержка участия женщин в Вооруженных силах, привлечение внимания к их вкладу в системе обороны, а также возможность передавать наработанный украинскими военнослужащими опыт нашим союзникам. Такое сотрудничество поможет разработать инфраструктуру, которая станет поддержкой для интеграции Украины в Североатлантический Альянс.

Четвертый шаг

Четвертым шагом является практическое сотрудничество с иностранными партнерами и частными инвесторами, которых следует поощрять к поддержке женских инициатив. Например, инвестирование в разработку и пошив военной формы на основе наработок инициативы Arm Women Now. или поддержка учреждений, оказывающих психологическую помощь ветеранкам, что, например, предоставляется Центром психического здоровья и реабилитации Лесная поляна при Министерстве здравоохранения Украины.

Еще один вариант поддержки — это предоставление микро-грантов для ветеранского бизнеса в рамках деятельности Украинского ветеранского фонда или Женского ветеранского движения, что станет частью устойчивости ветеранского сообщества и возвращения к гражданской жизни.

Пятый шаг

Пятым шагом и еще одним важным инструментом является национальная и международная адвокация, которая не только поможет рассказать Украине и миру об опыте украинских женщин в секторе безопасности и обороны, но также станет возможностью для налаживания сотрудничества между женскими и организациями по безопасности и инициативами в Украине и за рубежом.

Украинские женские организации готовы рассказывать о природе войны и участие женщин в ней на влиятельных международных площадках, и являются надежными партнерами для налаживания практического сотрудничества.

Вместо выводов

Накануне Саммита в Вильнюсе, сообщество украинских общественных и женских организаций привлекало внимание к важности принятия Украины в НАТО.

Вооруженные силы Украины, частью которых являются украинские женщины, доказали свой профессионализм, соответствие международным стандартам и ценностям, за которые ведут борьбу. Различные группы украинских женщин — в Вооруженных силах, в правительстве, в гражданском обществе, в бизнесе и медиа – вместе двигают участие женщин в секторе безопасности и обороны.

Опираясь на практическое сотрудничество и поддержку украинских женщин в секторе безопасности и обороны, будут созданы дополнительные инструменты для практического сближения Украины с НАТО. Вызовы остаются, но синергия и сотрудничество — это предпосылка для вступления Украины в Альянс и обеспечения лучшей безопасности для всех.

Ранее мы рассказывали о выступлении Президента Украины Владимира Зеленского 11 июля во время визита в Вильнюс.

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