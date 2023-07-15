Война в Украине
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Действенное участие женщин в секторе безопасности — путь к сближению с НАТО

Диана Просяник, редактор сайта 15 июля 2023, 19:00
НАТО
Фото: Depositphotos

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