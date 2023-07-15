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Дієва участь жінок у секторі безпеки — шлях до зближення з НАТО

Діана Просяник, редакторка сайту 15 Липня 2023, 19:00
НАТО
Фото: Depositphotos

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