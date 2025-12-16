Для тебя Война в Украине

Сколько украинцев остались без жилья за все время полномасштабного вторжения — официальные данные

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 16 декабря 2025, 14:00 2 мин.
13% жилищного фонда уничтожено
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь