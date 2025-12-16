Сколько украинцев остались без жилья за все время полномасштабного вторжения — официальные данные

В результате полномасштабного вторжения почти 3 миллиона украинцев потеряли возможность жить в собственных домах, а 13% жилищного фонда страны — по меньшей мере 60 миллионов квадратных метров — были уничтожены или повреждены. Стоит отметить, что это почти каждый восьмой украинец, оставшийся без права жить в собственном доме.

Об этом заявил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Артем Рыбченко

Сколько будет стоить восстановление утраченного жилищного фонда

По его словам, потери превышают объемы строительства жилья за несколько мирных лет, когда ежегодно вводилось около 10 миллионов квадратных метров.

Причины разрушений — ракетные удары, артиллерийские обстрелы и длительные боевые действия, затрагивающие не только прифронтовые зоны, но и отдаленные города. Данные собираются через технические инспекции, заявления владельцев и повторные проверки на доступных территориях.

Рыбченко отметил цель комплексного восстановления:

Речь идет не только о школах и домах, но и о детсадах, больницах, энергетике и других сферах нормальной довоенной жизни.

Председатель комитета Верховной Рады по организации государственной власти Елена Шуляк оценила стоимость восстановления в минимум 86 миллиардов долларов, включая новое строительство, ремонт и восстановление инфраструктуры.

