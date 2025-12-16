Скільки українців залишились без житла за весь час повномасштабного вторгнення — офіційні дані

Внаслідок повномасштабного вторгнення майже 3 мільйони українців втратили можливість жити у власних домівках, а 13% житлового фонду країни — щонайменше 60 мільйонів квадратних метрів — було знищено або пошкоджено.

Тобто майже кожен восьмий українець залишився без права жити у власному будинку.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Артем Рибченко в коментарі для Новини.LIVE — деталі читай у матеріалі.

Скільки коштуватиме відбудова втраченого житлового фонду

За його словами, втрати перевищують обсяги будівництва житла за кілька мирних років, коли щорічно вводили близько 10 мільйонів квадратних метрів.

Причини руйнувань — ракетні удари, артилерійські обстріли та тривалі бойові дії, які зачіпають не лише прифронтові зони, а й віддалені міста. Дані збирають через технічні інспекції, заяви власників та повторні перевірки на доступних територіях.

Рибченко наголосив на меті комплексного відновлення:

Йдеться не лише про школи та будинки, але й про дитсадки, лікарні, енергетику та інші сфери нормального довоєнного життя.

Голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади Олена Шуляк оцінила вартість відновлення в щонайменше 86 мільярдів доларів, зокрема на нове будівництво, ремонт та відновлення інфраструктури.

