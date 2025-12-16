Для тебе Війна в Україні

Скільки українців залишились без житла за весь час повномасштабного вторгнення — офіційні дані

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 16 Грудня 2025, 14:00 2 хв.
13% житлового фонду знищено
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь