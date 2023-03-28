Россия понимает, что ей не отмыться от крови сотен мирных людей, которых она убила или ранила в Украине. Поэтому продолжает доказывать всему миру, что она — страна-террорист. Ночью россияне совершили атаку дронами на Киев.

Но воздушная тревога была во многих регионах. Оккупанты нанесли удар по Белополью Сумской области управляемой авиационной бомбой.

Удар по Белополью: что известно

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил об ужасном обстреле Белополья. В результате атаки загорелся пожар в хозяйственном сооружении.

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Также повреждены еще два частных дома, уличный газопровод низкого давления, двухэтажный многоквартирный жилой дом. В результате обстрела пострадал один человек.

— Враг пытается опробовать новую тактику обстрелов Украины на гражданских. Типичный терроризм государства-террориста, — подчеркнул Ермак.

Обстрел Белополья 28 марта: фото

Управляемая авиационная бомба на мирных людей! Россияне обстреляли Белополье в Сумской области / 2 Фотографии

Россия ежедневно наносит удары по Украине, страдают мирные города и люди. Ранее мы рассказывали об ужасном обстреле Славянска 27 марта.

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Фото: Андрей Ермак