Управляемая авиационная бомба на мирных людей! Россияне обстреляли Белополье в Сумской области

Россия понимает, что ей не отмыться от крови сотен мирных людей, которых она убила или ранила в Украине. Поэтому продолжает доказывать всему миру, что она — страна-террорист. Ночью россияне совершили атаку дронами на Киев.
Но воздушная тревога была во многих регионах. Оккупанты нанесли удар по Белополью Сумской области управляемой авиационной бомбой.
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил об ужасном обстреле Белополья. В результате атаки загорелся пожар в хозяйственном сооружении.
Также повреждены еще два частных дома, уличный газопровод низкого давления, двухэтажный многоквартирный жилой дом. В результате обстрела пострадал один человек.
— Враг пытается опробовать новую тактику обстрелов Украины на гражданских. Типичный терроризм государства-террориста, — подчеркнул Ермак.
Россия ежедневно наносит удары по Украине, страдают мирные города и люди. Ранее мы рассказывали об ужасном обстреле Славянска 27 марта.
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Фото: Андрей Ермак