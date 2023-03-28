Керована авіаційна бомба на мирних людей! Росіяни обстріляли Білопілля на Сумщині

Росія розуміє, що їй не відмитися від тієї крові сотень мирних людей, яких вона вбила чи поранила в Україні. Тому продовжує далі доводити усьому світу, що вона — країна-терорист. Вночі росіяни здійснили атаку дронами на Київ.
Але повітряна тривога була в багатьох регіонах. Окупанти завдали удару по Білопіллю на Сумщині керованою авіаційною бомбою.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про жахливий обстріл Білопілля. Унаслідок атаки зайнялася пожежа у господарській споруді.
Також пошкоджено ще два приватні будинки, вуличний газопровід низького тиску, двоповерховий багатоквартирний житловий будинок. Унаслідок обстрілу постраждала одна людина.
— Ворог намагається випробовувати нову тактику обстрілів України на цивільних. Типовий тероризм держави-терориста, — наголосив Єрмак.
Росія щодня завдає ударів по Україні, страждають мирні міста та люди. Раніше ми розповідали про жахливий обстріл Слов’янська 27 березня.
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Фото: Андрій Єрмак