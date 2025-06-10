Сегодня ночью Киев не спал. Дым над городом только успел развеяться. Но сообщения о масштабных разрушениях продолжают поступать. В частности, в результате российского обстрела, который длился ночью в течение нескольких часов, был поврежден Софийский собор. Что известно о разрушении — рассказываем в материале.

Софийский собор поврежден в результате атаки на Киев

Софийский собор в Киеве видел не одну войну и нашествие на наш народ. Россияне продолжают бить по нашим ценностям и святыням.

О повреждении Софийского собора сообщил министр культуры и информационной политики Николай Точицкий.

Этой ночью враг снова ударил в самое сердце нашей идентичности. Поврежден Софийский собор в Киеве — святыня, которая пережила столетия и символизирует рождение нашей государственности.

Взрывной волной на соборе был разрушен карниз на главной апсиде достопримечательности. Софийский собор датируется XI веком и является памятником национального значения. Его построили в 1017-1037 годах за деньги князя Ярослава Мудрого.

Россия воюет не только с нашими городами — она ведет войну против нашей культуры, памяти, будущего.

Атаковали Софийский собор в Киеве! Россияне повредили национальную святыню / 3 Фотографии

Софийский собор не раз испытывал разрушения и восстановления. Это одна из немногих построек, что уцелела со времен Киевской Руси. В частности, разрушали собор россияне не раз. Владимиро-суздальский князь Андрей Боголюбский в 1169 захватил Киев и забрал все ценные вещи из святыни.

В 1240 году София была повреждена ханом Батыем. В 1416 — ханом Эдигеем. В 1482 — крымским ханом Менгли I Гереем. Во время Второй мировой войны собор разграбили гитлеровцы, а перед этим его пытались заминировать большевики.

Также министр сообщил о других разрушениях: киностудии в Одессе, уничтожении декораций к фильму Довженко.

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