Для тебя Война в Украине

Атаковали Софийский собор в Киеве! Россияне повредили национальную святыню

Анастасия Грубрина, журналист сайта 10 июня 2025, 12:15
софийский собор обстрел
Фото Facebook

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь