Для тебе Війна в Україні

Атакували Софійський собор у Києві! Росіяни пошкодили національну святиню

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 10 Червня 2025, 12:15
софійський собор обстріл
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