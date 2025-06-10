Сьогодні уночі Київ не спав. Дим над містом тільки розвіявся. Та повідомлення про масштабні руйнування продовжують надходити. Зокрема внаслідок російського обстрілу, який тривав уночі протягом кількох годин, було пошкоджено Софійський собор. Що відомо про руйнування — розповідаємо в матеріалі.

Софійський собор пошкоджено внаслідок атаки на Київ

Софійський собор у Києві бачив не одну війну та навалу на наш народ. Росіяни продовжують бити по наших цінностях і святинях.

Про пошкодження Софійського собору повідомив міністр культури та інформаційної політики Микола Точицький.

Цієї ночі ворог знову вдарив у саме серце нашої ідентичності. Пошкоджено Софійський собор у Києві — святиню, яка пережила століття і символізує народження нашої державності.

Вибуховою хвилею на соборі було зруйновано карниз на головній апсиді пам’ятки. Софійський собор датується XI століттям, і є пам’яткою національного значення. Його побудували у 1017—1037 роках за кошти князя Ярослава Мудрого.

Росія воює не лише з нашими містами — вона веде війну проти нашої культури, пам’яті, майбутнього.

Атакували Софійський собор у Києві! Росіяни пошкодили національну святиню / 3 Фотографії

Софійський собор не раз зазнавав руйнувань та відбудови. Це одна з небагатьох споруд, що вціліли з часів Київської Русі. Зокрема руйнували собор росіяни не раз. Владимиро-Суздальський князь Андрій Боголюбський у 1169 році захопив Київ і забрав усі цінні речі зі святині.

У 1240 році Софія була пошкоджена ханом Батиєм. У 1416 — ханом Едигеєм. У 1482 — кримським ханом Менґлі I Ґерай. За Другої світової війни собор укотре розграбували гітлерівці, а перед цим його намагалися замінувати більшовики.

Також міністр повідомив про інші руйнування: кіностудії в Одесі, знищення декорацій до фільму Довженко.

Раніше ми розповідали про приліт у центр Сум.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.