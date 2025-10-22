Утром 22 октября РФ атаковала Харьков Шахедами. По сообщению городского главы Игоря Терехова, оккупанты попали в здание частного детского сада.

Харьков под обстрелом: атакован детсад

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российского беспилотника по детскому саду в Харькове.

Удар российского беспилотника по детскому саду в Харькове произошел после ночи массированной атаки. К сожалению, известно об одном погибшем — мои соболезнования родным, — сообщил глава государства.

Семь человек пострадали, им оказывают медицинскую помощь. Все дети эвакуированы и находятся в укрытиях. По предварительной информации, у многих острая реакция на стресс.

Нет и не может быть никакого оправдания удара дроном по детскому саду. Очевидно, что Россия наглеет. Эти удары – это плевок России в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении, — заявил президент.

Министр внутренних дел Игорь Клименко добавил, что полиция вместе с СБУ документируют военное преступление России против мирного населения и детей. Эвакуировано около полусотни детей, количество травмированных детей уточняется.

РФ атаковала детский сад в Харькове: что извесно / 4 Фотографии

В ГСЧС информируют, что спасатели локализовали пожар возле детского сада. В момент обстрела в укрытии находились 48 детей — всех эвакуировали в безопасное место.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании в частный детский сад в Холодногорском районе города.

— Попадание в частный детский сад в Холодногорском районе, есть раненые дети. На месте удара пожар, — написал Терехов.

Воздушная тревога в Харькове продолжается.

На данный момент все дети эвакуированы из детского сада, добавил мэр. Известно о четырех раненых, один из них без сознания в реанимации.

По состоянию на 11:55 мэр сообщил, что в результате удара по детскому саду погиб один человек, еще пятеро получили ранения.

Информация о ранении детей, к счастью, не подтвердилась. Игорь Терехов добавил, что спасательные службы продолжают работать на месте, а медики оказывают помощь всем пострадавшим.

Несмотря на весь ужас, украинцы не соглашаются на территориальные уступки России. Детальнее о результатах опроса читай по ссылке.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!