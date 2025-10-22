РФ атаковала детский сад в Харькове: что извесно

Утром 22 октября РФ атаковала Харьков Шахедами. По сообщению городского главы Игоря Терехова, оккупанты попали в здание частного детского сада.
Харьков под обстрелом: атакован детсад
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российского беспилотника по детскому саду в Харькове.
Удар российского беспилотника по детскому саду в Харькове произошел после ночи массированной атаки. К сожалению, известно об одном погибшем — мои соболезнования родным, — сообщил глава государства.
Семь человек пострадали, им оказывают медицинскую помощь. Все дети эвакуированы и находятся в укрытиях. По предварительной информации, у многих острая реакция на стресс.
Нет и не может быть никакого оправдания удара дроном по детскому саду. Очевидно, что Россия наглеет. Эти удары – это плевок России в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении, — заявил президент.
Министр внутренних дел Игорь Клименко добавил, что полиция вместе с СБУ документируют военное преступление России против мирного населения и детей. Эвакуировано около полусотни детей, количество травмированных детей уточняется.
В ГСЧС информируют, что спасатели локализовали пожар возле детского сада. В момент обстрела в укрытии находились 48 детей — всех эвакуировали в безопасное место.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании в частный детский сад в Холодногорском районе города.
— Попадание в частный детский сад в Холодногорском районе, есть раненые дети. На месте удара пожар, — написал Терехов.
Воздушная тревога в Харькове продолжается.
На данный момент все дети эвакуированы из детского сада, добавил мэр. Известно о четырех раненых, один из них без сознания в реанимации.
По состоянию на 11:55 мэр сообщил, что в результате удара по детскому саду погиб один человек, еще пятеро получили ранения.
Информация о ранении детей, к счастью, не подтвердилась. Игорь Терехов добавил, что спасательные службы продолжают работать на месте, а медики оказывают помощь всем пострадавшим.
