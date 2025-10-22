РФ атакувала дитячий садок у Харкові: що відомо

Зранку 22 жовтня РФ атакувала Харків Шахедами. За повідомленням міського голови Ігоря Терехова, окупанти влучили у будівлю приватного дитячого садочка.

Харків під обстрілом: атаковано дитсадок

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар російського безпілотника по дитячому садочку в Харкові.

Удар російського безпілотника по дитячому садочку в Харкові стався після ночі масованої атаки. На жаль, відомо про одного загиблого — мої співчуття рідним, — повідомив глава держави.

Станом на зараз семеро людей постраждало, їм надають медичну допомогу. Всі діти евакуйовані й перебувають в укриттях. За попередньою інформацією, у багатьох гостра реакція на стрес.

Немає і не може бути жодного виправдання удару дроном по дитячому садку. Очевидно, що Росія нахабніє. Ці удари — це плювок Росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні, — заявив президент.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що поліція разом із СБУ документують воєнний злочин Росії проти мирного населення та дітей. Евакуйовано близько півсотні дітей, кількість травмованих дітей уточнюється.

У ДСНС інформують, що рятувальники локалізували пожежу біля дитячого садка. На момент обстрілу в укритті перебували 48 дітей — усіх евакуювали у безпечне місце.

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомляв про влучання у приватний дитячий садок у Холодногірському районі міста.

— Влучання у приватний дитячий садочок у Холодногірському районі, є поранені діти. На місці удару пожежа, — написав Терехов.

Повітряна тривога у Харкові триває. Станом на зараз усі діти евакуйовані з дитячого садочка, додав мер. Відомо про чотирьох поранених, один з них непритомний у реанімації.

Станом на 11:55 міський голова повідомив, що внаслідок удару по дитячому садочку загинула одна людина, ще п’ятеро отримали поранення.

Інформація про поранення дітей, на щастя, не підтвердилася. Ігор Терехов додав, що рятувальні служби продовжують працювати на місці, а медики надають допомогу всім постраждалим.

