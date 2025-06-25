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“Искоренить в себе все русское” и другие эмоции украинцев в июне — обзор соцсетей

Мария Бондар, редактор сайта 25 июня 2025, 21:00
Исследование настроений украинцев
Фото Pexels

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