“Искоренить в себе все русское” и другие эмоции украинцев в июне — обзор соцсетей

На прошлой неделе эмоциональный градус в соцсетях снова зашкаливал. После массированного удара по Киеву, новостей об очередных потерях, парадоксальных заявлений Путина и Трампа — украинцы снова выливают свое негодование в постах, сторис и мемах.

ГО CAT-UA изучила, какие именно настроения царили в украинском сегменте соцсетей в период с 14 по 20 июня.

Хороших новостей — 23%, плохих — вдвое больше, 49%, еще 28% — неоднозначные. За этими цифрами — тысячи постов, где смешиваются злость, печаль, вера, усталость и, несмотря ни на что, немного традиционного юмора украинцев.

Неделя, как на горках

Два главных тренда остаются неизменными: удары по гражданским и ожидание мировой поддержки.

Люди бурно реагировали на массированный удар по Киеву — этот эпизод стал эмоциональным апогеем прошлой недели.

Появились посты с открытым гневом к Америке, что “устала от войны”, к Трампу, который “ничего не решил” на саммите G7, и к России, которая снова рассказывает, что бьет по “военным объектам”.

Зато каждый обмен пленными вызывает волну радости среди украинцев. Люди делятся фото и видео встреч, историями волнения и благодарности. Это маленькие победы, которые не дают отчаяться.

Наибольшая ненависть к Путину и Трампу

В 39,9% постов о войне на прошлой неделе — гнев. Чаще всего ругали Трампа, который, по словам многих, “фактически играет на стороне Путина”, а также самого российского диктатора. Разговор между ними продолжительностью 50 минут стал поводом для очередной волны возмущения: что это было и почему до сих пор ведутся переговоры с агрессором?

Не меньше раздражает и тема саммита НАТО, который, по слухам, сократили, чтобы Трампу не было скучно. На этом фоне отсутствие встречи Трампа и Зеленского многие воспринимают как оскорбление.

Тревога: дроны, Беларусь, ТЦК

На втором месте — тревога (16,4%). Украинцы боятся новых атак дронами, читают прогнозы о “кровавой осени”, вспоминают об угрозе со стороны Беларуси. Комментируют и новую волну российской дронной кампании.

Эти заявления сразу используют пророссийские паблики как подтверждение слабости Украины. В пророссийских сегментах соцсетей активно педалируется тема мобилизации. Там высмеивают ТЦК, показывают постановочные видео, разгоняют истории об “убитом в Киеве” и требуют “ликвидировать ТЦК как институт”.

Радость и гордость

Радостных эмоций на прошлой неделе — 11,8%. Люди радовались успехам Сил обороны, в частности в Сумской области и под Константиновкой, праздновали обстрелы Елабуги и Волгограда, обсуждали поддержку от Канады и новые санкции. Были и более курьезные поводы для радости — например, сообщение NYT, что китайские хакеры якобы украли у РФ военные секреты.

Гордость — еще 7% постов. Преимущественно связана с военными, в частности по поводу Дня отца, историями воинов.

Память, боль и усталость

15% постов — печаль. Из-за историй о погибших в Киеве, сообщений о пропавших без вести, трагедии в Киевской области, где мужчина выпрыгнул из машины ТЦК. Трогательные посты о Дне отца также сочетались с болью утраты.

Война длится уже более трех лет — и усталость заметна. Даже в соцсетях. Видео с гадалками, “предсказывающими” конец войны, мемы об усталости, постоянное ночное недосыпание под обстрелами — 1,7% контента именно об этом.

Громким информационным взрывом стала гибель актера и военного Юрия Фелипенко. Его вдова — блогер Екатерина Мотрич — во время прощания произнесла эмоциональную речь с главной цитатой: “убей в себе все русское”. Ее слова стали вирусными.

Несмотря на все, надежда есть

На фоне гнева и тревоги сохраняется и надежда. Ее — 4,2%. Верят в победу, ждут переговоров Зеленского и Трампа (хотя все меньше), молятся, делятся историями о переводе замороженных российских активов в специальные фонды, которые должны поддержать Украину.

Социальные сети уже давно соревнуются за аудиторию со СМИ. На первое место выходят скорость и удобство пользователей. Однако социальные сети чаще становятся площадками для популистов, источником дезинформации и манипуляций. Подробнее об опасностях — в следующем материале.

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