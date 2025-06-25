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“Викорінити в собі все російське” та інші емоції українців у червні — огляд соцмереж

Марія Бондар, редакторка сайту 25 Червня 2025, 21:00
Дослідження настроїв українців
Фото Pexels

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