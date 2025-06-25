“Викорінити в собі все російське” та інші емоції українців у червні — огляд соцмереж

Минулого тижня емоційний градус у соцмережах знову зашкалював. Після масованого удару по Києву, новин про чергові втрати, парадоксальні заяви Путіна й Трампа українці знову виливають своє обурення у пости, сторіс і меми.

ГО CAT-UA дослідила, які саме настрої панували в українському сегменті соцмереж у період з 14 по 20 червня.

Хороших новин — 23%, поганих — удвічі більше, 49%, ще 28% — неоднозначні. За цими цифрами — тисячі постів, де змішуються злість, сум, віра, втома й попри все — трохи традиційного гумору українців.

Тиждень, як на гойдалці

Два головні тренди залишаються сталими: удари по цивільних та очікування світової підтримки.

Люди бурхливо реагували на масований удар по Києву — цей епізод став емоційним апогеєм минулого тижня.

З’явилися пости з відкритим гнівом до США, що”втомилося від війни”, до Трампа, який “нічого не вирішив” на саміті G7, і до Росії, яка знову каже, що бʼє по “військових об’єктах”.

Натомість кожен обмін полоненими викликає хвилю радості серед українців. Люди діляться фото і відео зустрічей, історіями зворушення й подяки. Це маленькі перемоги, які не дають остаточно зневіритися.

Найбільше ненависті до Путіна і Трампа

У 39,9% постів про війну минулого тижня — гнів. Найчастіше лаяли Трампа, який, за словами багатьох, “фактично грає на боці Путіна”, а також самого російського диктатора. Розмова між ними тривалістю 50 хвилин стала приводом для чергової хвилі обурення: що це було, і чому досі ведуться перемовини з агресором?

Не менше дратує і тема саміту НАТО, який, за чутками, скоротили, аби Трампу не було нудно. На цьому тлі відсутність зустрічі Трампа і Зеленського багато хто сприймає як образу.

Тривога: дрони, Білорусь, ТЦК

На другому місці — тривога (16,4%). Українці бояться нових атак дронами, читають прогнози про “криваву осінь”, згадують про загрозу з боку Білорусі. Коментують і нову хвилю російської дронової кампанії.

Ці заяви одразу ж використовують проросійські пабліки як підтвердження слабкості України. А ще в проросійських сегментах соцмереж активно педалюється тема мобілізації. Там кепкують із ТЦК, показують постановочні відео, розганяють історії про “вбитого в Києві” і вимагають “ліквідувати ТЦК як інституцію”.

Радість і гордість поки ще тримають

Радісних емоцій минулого тижня — 11,8%. Люди раділи успіхам Сил оборони, зокрема на Сумщині й під Костянтинівкою, святкували обстріли Єлабуги і Волгограда, обговорювали підтримку від Канади й нові санкції. Були й більш курйозні приводи для радості — наприклад, повідомлення NYT, що китайські хакери нібито вкрали у РФ воєнні секрети.

Гордість — ще 7% постів. Переважно пов’язана з військовими, зокрема з приводу Дня батька, історіями воїнів.

Пам’ять, біль і втома

15% постів — сум. Через історії про загиблих у Києві, повідомлення про зниклих безвісти, трагедію на Київщині, де чоловік вистрибнув з авто ТЦК. Зворушливі дописи про День батька також поєднувалися з болем утрати.

Війна триває вже понад три роки — і втома помітна. Навіть у соцмережах. Відео з ворожками, що “пророкують” кінець війни, меми про втому, постійне нічне недосипання під обстрілами — 1,7% контенту саме про це.

Гучним інформаційним вибухом стала загибель актора і військового Юрія Феліпенка. Його вдова — блогерка Катерина Мотрич — під час прощання виголосила емоційну промову з головним посиланням: “вбий у собі все російське”. Її слова стали вірусними.

Попри все, надія є

На тлі гніву й тривоги зберігається й надія. Її — 4,2%. Вірять у перемогу, чекають переговорів Зеленського і Трампа (хоча все менше), моляться, діляться історіями про переведення заморожених російських активів до спеціальних фондів, що мають підтримати Україну.

Соціальні мережі вже давно змагаються за аудиторію зі ЗМІ. На перше місце виходять швидкість та зручність користувачів. Однак соціальні мережі частіше стають майданчиками для популістів, джерелом дезінформації та маніпуляцій. Детальніше про небезпеки — у наступному матеріалі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.