Когда спадет жара в Украине: что прогнозируют синоптики на конец июня — начало июля 2026

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Держимся, лето включило максимальный подогрев, и новая неделя встречает нас погодой, от которой плавится даже асфальт.
Но эта полоса скоро пройдет, и мы можем рассчитывать на более гуманные летние температуры. Так когда спадет жара в Украине — прогноз синоптика Наталки Диденко.
Когда закончится жара: прогноз на неделю 29.06–5.07.26
По словам синоптика Наталки Диденко, больше всего страдает от жары на этой неделе Запад Украины: там настоящее пекло — термометры покажут сумасшедшие +33…+38 °C!
На Севере, Юге и в Центре тоже можно устраивать соревнования по выживанию при +29…+33 °C, а местами и до +35 °C.
Только Восток может пока порадоваться своим вполне адекватным +27…+29 °C.
В Киеве тоже сухая жаркая классика — стабильные +33 °C. Спастись от этой духовки дождями пока не получится, разве что вечером повезет Закарпатью, Волыни и Сумской области поймать локальную грозу.
Но есть и хорошие новости! Уже 2–3 июля придет атмосферный фронт, который даст жаре пинка и принесет ливни, грозы и долгожданную прохладу.
При таких погодных условиях синоптик советует прятаться в тень и убегать к водичке.
Сколько продлится жара в Украине: прогноз Укргидрометцентра на неделю 29.06–5.07.26
По данным Укргидрометцентра страна будет переживать одну из самых жарких недель лета. Мы собрали информацию по регионам.
Понедельник, 29 июня: Пик жары
- Запад: Самый теплый регион дня. Ожидается экстремальная жара, местами воздух раскалится до +37 °C.
- Север и Киев: Очень жарко, дневной максимум достигнет +34 °C.
- Восток: Наиболее комфортная зона на сегодня, максимальная температура составит +28 °C.
Вторник, 30 июня: Жара усиливается на востоке и юге
- Запад: Ослабление жары почти незаметно — до +36 °C.
- Юг: Жаркая погода усилится, ожидается до +35 °C.
- Центр и Север: Стабильные и изнуряющие до +34 °C.
- Киев: Показатели термометров зафиксируются на отметке до +33 °C.
- Восток: Температура начнет ползти вверх и достигнет +30 °C.
Среда, 1 июля: Стабильная летняя жара
- Запад и Север: Станут основными эпицентрами жары с показателями до +34 °C.
- Киев: Дневная температура будет оставаться высокой — до +33 °C.
Четверг, 2 июля: Начало погодных изменений
- Запад: Жара начнет капитулировать, температура снизится до более комфортных +28 °C.
- Центр: Ожидается пиковая нагрузка, местами столбики термометров поднимутся до +34 °C.
- Киев: Пока без изменений, сохранится жаркая погода до +33 °C.
- Восток: Температура продолжает стремительно расти, до +32 °C.
Пятница, 3 июля: Долгожданная прохлада и дожди
- Запад: Жара окончательно отступит, температура упадет до свежих и комфортных +22 °C.
- Киев: Погода изменится — пройдут дожди, а температура снизится до более приятных +28 °C.
- Юг и Восток: Осадки обойдут стороной, здесь сохранится сухая и жаркая погода с температурой до +34 °C.
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