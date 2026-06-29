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Когда спадет жара в Украине: что прогнозируют синоптики на конец июня — начало июля 2026

Ольга Петухова, редактор сайта 29 июня 2026, 13:00 3 мин.
когда спадет жара в украине
Фото Pexels

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