Коли спаде спека в Україні: що прогнозують синоптики на кінець червня — початок липня 2026

Тримаймося, літо увімкнуло максимальний підігрів, і новий тиждень зустрічає нас погодою, від якої плавиться навіть асфальт.
Але ця смуга незабаром пройде, і можемо розраховувати на більш гуманні літні температури. Тож коли спаде спека в Україні — прогноз синоптикині Наталки Діденко.
Коли закінчиться спека: прогноз на тиждень 29.06-5.07.26
За словами синоптикині Наталки Діденко, найбільше потерпає від спеки на цьому тижні Захід України: там справжнє пекло — термометри покажуть шалені +33…+38 °C!
На Півночі, Півдні та в Центрі теж можна влаштовувати змагання з виживання за +29…+33 °C, а місцями й до +35 °C.
Тільки Схід може поки порадіти своїм цілком адекватним +27…+29 °C.
У Києві теж суха спекотна класика — стабільні +33 °C. Рятуватися від цієї духовки дощами поки не вийде, хіба що ввечері пощастить Закарпаттю, Волині та Сумщині зловити локальну грозу.
Та є й хороші новини! Вже 2–3 липня прийде атмосферний фронт, який дасть спеці копняка і принесе зливи, грози та довгоочікувану прохолоду.
За таких погодних умов синоптикиня радить ховатися в тінь та тікати до водички.
Скільки триватиме спека в Україні: прогноз Укргідрометцентру на тиждень 29.06-5.07.26
За даними Укргідрометцентру країна переживатиме один з найспекотнішіх тижнів літа. Ми зібрали інформацію по регіонах.
Понеділок, 29 червня: Пік спеки
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Захід: Найтепліший регіон дня. Очікується екстремальна спека, місцями повітря розжариться до +37 °C.
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Північ та Київ: Дуже спекотно, денний максимум сягне +34 °C.
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Схід: Найбільш комфортна зона на сьогодні, максимальна температура становитиме +28 °C.
Вівторок, 30 червня: Спека посилюється на сході та півдні
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Захід: Послаблення спеки майже непомітне — до +36 °C.
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Південь: Спекотна погода посилиться, очікується до +35 °C.
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Центр та Північ: Стабільні та виснажливі до +34 °C.
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Київ: Показники термометрів зафіксуються на позначці до +33 °C.
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Схід: Температура почне повзти вгору і досягне +30 °C.
Середа, 1 липня: Стабільна літня спека
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Захід та Північ: Стануть основними епіцентрами спеки з показниками до +34 °C.
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Київ: Денна температура залишатиметься високою — до +33 °C.
Четвер, 2 липня: Початок погодних змін
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Захід: Спека почне капітулювати, температура знизиться до комфортніших +28 °C.
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Центр: Очікується пікове навантаження, місцями стовпчики термометрів піднімуться до +34 °C.
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Київ: Поки без змін, утримається спекотна погода до +33 °C.
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Схід: Температура продовжує стрімко зростати, до +32 °C.
П’ятниця, 3 липня: Довгоочікувана прохолода та дощі
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Захід: Спека остаточно відступить, температура впаде до свіжих та комфортних +22 °C.
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Київ: Погода зміниться — пройдуть дощі, а температура знизиться до приємніших +28 °C.
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Південь та Схід: Оминуть опади, тут триватиме суха та спекотна погода з температурою до +34 °C.
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