Дозвілля Погода

Коли спаде спека в Україні: що прогнозують синоптики на кінець червня — початок липня 2026

Ольга Петухова, редакторка сайту 29 Червня 2026, 13:00 3 хв.
коли спаде спека в україні
Фото Pexels

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