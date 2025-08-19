В начале это было наполнено большим романтизмом: интервью о пчеловодстве, профессии и мёде в День пасечника

Каждый год 19 августа в Украине отмечают День пасечника. Этот праздник был основан еще в 1997 году для поддержки инициативы Министерства агропромышленного комплекса Украины и Союза пасечников Украины.

Отрасль пчеловодства непростая, требует много труда и искренней любви к своему делу. В профессиональный праздник Вікна пообщались с пасечником Сергеем Величко.

В 2025 году исполняется 32 года, как Сергей в этой профессии. Считает, что это передалось ему от дедушки, который был пасечником в колхозе.

Его пасека начиналась с восьми ульев, а сейчас насчитывает до 1000 пчелосемей и является одной из самых больших в Полтавской области. Сергей Величко рассказал о работе пасечника, что больше всего нравится в профессии и чем магазинный мёд отличается от домашнего.

О пчеловодстве

— Что вам больше всего нравится в этой профессии? А что самое сложное?

— Сейчас я отношусь к категории промышленных пчеловодов. Когда я делал первые шаги в этой профессии, она была наполнена большим романтизмом.

В начале было немного пчелосемей, мне нравилось быть на природе, слышать пение птиц, наблюдать за поведением пчел и летом наслаждаться своим хобби подальше от городской суеты. А когда хобби перерастает в работу, то это уже обыденность. Я умею и знаю, что нужно делать, и получаю удовольствие от этого дела.

— Из чего состоит рабочий день пасечника? Во сколько начинается и заканчивается?

— Рабочий день обычно начинается в 09:00 и заканчивается в 17:00. Однако, в зависимости от сезона и от объема работы, иногда график колеблется. Лично для меня нет временных рамок, я заинтересован в своем деле и для меня всегда есть работа.

— Наверное, больше работы приходится на весну и лето, а что делают с пасекой осенью и зимой?

— Да, больше всего работы именно весной и летом. А осенью мы готовим пчел к зимовке. Возвращаем с кочевки на места зимовки. Затем закармливаем пчел и обрабатываем от клеща.

Также занимаемся перетопкой воска непригодных рамок. Зимой готовимся к следующему сезону. Основная работа на этот сезон: изготовление корпусов, рамок, ремонт ульев и другого имущества на пасеке, — говорит Сергей.

— А нет ли у вас страха перед пчелами, они ведь могут жалить?

— Собственно, невозможно бояться того, что любишь. Есть определенные правила в работе с пчелами, которые нужно соблюдать. Также опыт работы с насекомыми наработан годами. Яд пчел используется как в апитерапии, так и в изготовлении лекарственных средств, — объясняет он.

О мифах в работе пчеловодов шутит:

— У пчеловодов такие мифы, как и у рыбаков.

— Есть ли у пасечников какие-нибудь приметы, суеверия или традиции?

— Встал и поехал работать. Без всяких предрассудков или примет, главное — качественно и своевременно выполнять необходимые задания на пасеке.

Об изготовлении и качестве мёда

— Что может влиять на качество мёда? Нужен ли какой-нибудь специальный уход за пчелами?

— Пчеловодство состоит из мелочей, поэтому мелочей нет. На качество мёда влияет правильное соблюдение технологий как в работе с пчелами, так и в откачке мёда. Также важны условия хранения.

— Сколько живут пчелы и всю ли свою жизнь они могут делать мёд?

— Продолжительность жизни пчел зависит от периода рождения. Дольше всего живут осенние пчелы, шесть-семь месяцев, и хорошо переживают зиму.

Пчелы, активно работающие летом на медосборе, умирают в возрасте 30-40 дней.

— Чем магазинный мёд отличается от домашнего?

— По-моему, мёд в магазинах всегда имеет жидкий и прозрачный вид, что свидетельствует о том, что его нагревали.

Только мёд из акации не кристаллизуется и всегда остается жидким. Все остальные виды мёда обладают свойством кристаллизоваться и приобретать твердую или густую консистенцию.

Поэтому в магазинном мёде обычно проводят декристаллизацию для получения желаемой жидкой структуры.

Однако, такой мёд теряет ряд полезных веществ, потому что при нагревании мёда до температуры выше 40-45°C витамины и аминокислоты частично или полностью разрушаются. Натуральный мёд из собственных пасек обычно не подвергается термическим обработкам и имеет натуральный вид, соответственно, в нем хранятся все полезные вещества.

— Может быть, вы поделитесь с нашими читателями основными признаками качественного мёда?

— Во-первых, если мёд жидкий, только откачанный, он должен тянуться, не прерываясь. Во-вторых, мёд должен быть прозрачным и иметь одинаковый цвет. Если есть расслоение, то он смешанный с чем-нибудь или разведенный.

Когда покупаешь мёд не из акации, и он кристаллизуется через некоторое время, это свидетельствует о его натуральности и пользе.

— Какой мёд самый популярный, а какой необычный, но вы бы его советовали попробовать?

— Украина входит в ТОП-5 мировых лидеров по производству мёда. В зависимости от годов, на территории нашей страны около 80% приходится на подсолнечный мёд. А остальной мёд — акациевый, гречишный, липовый и другие — занимают всего 20%.

Поэтому, по питательности мёда, не могу выделить один лучший или самый популярный.

Однако, для вашего разнообразия советую попробовать рапсовый мёд. Он относится к нейтральным мёдам, которые не имеют ярко выраженного вкуса и аромата. Его можно использовать в качестве заменителя сахара.

Рапсовый мёд не пользуется приверженностью потребителей в Украине и очень недооценен. Он имеет маленькие кристаллы в структуре. А еще этот мёд не вызывает аллергии.

— Какие продукты пчеловодства, кроме мёда, полезны и почему?

— Вообще все продукты пчеловодства полезны для человека. Все, что связано с пчелами, обладает лечебными свойствами. Из улья используется все: пчелиную обножку или “пыльцу”, пергу — производный продукт от переработки обножия, маточное молочко, прополис, трутневый гомогенат, пчелиный подмор “хитозан”, воск.

В лечебных целях даже используются личинки восковой моли, которая является вредителем пчел, но питается сотами. Также используется в лечебных целях воздух и биополе пчелиных колоний (апидомы, сон на ульях). В последние годы были проведены даже исследования по конденсированной воде из пчелосемьи.

