Моя Галина — как главная героиня фильма Малена: актриса Елена Ларина о новом шпионском сериале Табун

Украинцы все чаще возвращаются к изучению своей истории и немалую роль в этом занятии играют и произведения искусства, в частности киноленты.

25 апреля ICTV2 покажет новую военную четырехсерийную историю Табун об украинских диверсантах во Второй мировой войне.

Это приключенческая история о герое, который должен спасти сотни тысяч жизней от новейшего нацистского химического оружия Табун. Совершить миссию герою будет помогать военный врач Галина. Ее сыграла украинская актриса Елена Ларина, которая рассказала Вікнам о своей героине в фильме и о себе в реальности.

— Елена, ваша героиня — шпионка?

— Это если громко сказать (смеется, — прим.авт.). Галина соглашается на отношения с немцем, чтобы получать лекарства.

В то время у немцев доступ к лекарствам был более открыт. То есть она даже жертвует собой, чтобы спасти людей. Она лечит немецких солдат, однако тайно передает лекарства и нашим воинам, оказывающимся в городе.

— Съемки в историческом кино интересны еще и наполнены красивыми нарядами. Для актрисы — это настоящая мечта?

— Да, Галину очень красиво одевают, гримируют, делают как Монику Белуччи. Мне кажется, она действительно как главная героиня фильма Малена.

Перед съемками я специально смотрела этот фильм, чтобы вдохновиться. Вот похожи они мне: одинаково сильны, сдержанны, не подпускают к себе никого. Они недоступные женщины.

И именно немец Штраубе, ухаживающий за Галиной, как-то ей скажет: “У вас есть порода, но мне жаль, что вы не арийка и я не могу иметь с вами никакой связи”.

— Это первая ваша историческая работа в кино?

— Да, и мне было страшно. Когда утвердили меня, где-то частично страх был, но я поняла, что мне его надо преодолеть. И я начала готовить себя: прочла сценарий, потом начала просматривать исторические фильмы.

Я нашла документалки, сюжеты о полевых госпиталях, как раньше оперировали, как врачи работали тогда, как они были одеты, как относились к солдатам.

Накапливала все, чтобы сделать полноценный образ военного врача.

— Так ваша героиня не такая, как вы?

— Нет, совсем. Я не так сдержанна. Галина свои эмоции прячет внутри, не показывает их.

У меня все напоказ. Я открытый человек.

У нее красивое произношение, сдержанные манеры, все аккуратно, собрано. У меня нет — если меня кто-то подрежет на дороге, там можно много интересного услышать (смеется, — прим.авт.)!

— Водите машину?

— Да, и так кайфую от этого! Это больше всего мое хобби. Я очень люблю машину.

Это увлечение мне привил мой муж, потому что до этого мне просто нравились машины. А сейчас я прям ушла в эту тему и знаю почти все нюансы об авто: что там, для чего, как работает.

— Интересно, какая вы в жизни. Расскажите, как начинается ваш обычный день?

— Если знаю, что у меня полностью свободный день, никуда не надо уходить, тогда он начинается часов в 11. Я люблю долго поспать.

Когда просыпаюсь, возле меня рядом один кот, а муж уже на работе. Потом я готовлю себе очень быстрый завтрак. Включаю какой-то сериал на фон, чтобы что-то говорило. А вообще очень люблю шить и вязать. Шью себе все: начиная от белья и заканчивая шубой.

— Так мы можем скоро увидеть ваши новые бренды одежды?

— Об этом думала еще наверное на первом курсе. Однажды сказала маме, что хочу попробовать шить. Она меня сразу записала на курсы. На самом деле она в меня вложила очень многое с детства еще.

Мама меня отправляла на все возможные курсы. Была за то, чтоб я развивалась.

На курсах шитья сразу поняла, что это действительно мое. Тогда даже мечтала, когда буду в декрете, открыть свое ателье. Но почему-то до сих пор это ателье еще не открывается, возможно потому, что нет декрета (смеется, — прим.авт.).

Вот такая хорошая отговорка. А вообще, я ведь не дизайнер. Не умею придумывать что-то из головы, могу пройтись по магазинам, посмотреть, что нравится и потом сшить такое же. Часто бывает что-нибудь в магазинных вещах не устраивает. К примеру, сейчас модные пальто оверсайз, а я люблю классические фасоны. Тогда дома шью себе по своему вкусу.

— Что последнее сшили себе?

— Голубое кашемировое пальто на теплой подкладке. Я его шила месяц — и это было самое длинное по времени, что я шила. Но мне это очень нравится.

Но наша жизнь, действительно, не кино, не игра и не театр, хотя каждый из нас играет свою роль на пути к победе Украины.

Но что такое настоящий театр и реальная война хорошо знает Владимир Ращук. Читай историю киевского актера, который до сих пор не сыграл роль военного, но стал настоящим комбатом на войне.

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