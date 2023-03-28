Я заглянул в лицо смерти: актер Линартович о тяжелом ранении в Соледаре, службе в ДШВ и истории своего позывного Світ

Находить новые смыслы и свое предназначение в новой реальности приходится сейчас едва ли не каждому человеку. Не становятся исключением и представители творческих профессий.

Актер, а сейчас военнослужащий Десантно-штурмовых войск ВСУ Дмитрий Линартович рассказал ведущему разговорной студии телемарафона Вадиму Карпьяку о своем ранении, решении пойти на фронт и истории своего позывного Світ.

О ранении и эвакуации

У меня было пограничное состояние, когда я заглянул в лицо смерти. Я не знал, буду я жить или нет.

9 января 2023 года нас настолько взяли в кольцо, что мы не знали, выйдем ли вообще оттуда. Каким-то окольным путем меня вывезла скорая помощь.

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Эвакуировали в Краматорск. Там мне тоже оказали медицинскую помощь, а оттуда попал в Днепр, больницу Мечникова. Затем в госпиталь в Киеве.

Об общении с собратьями

Мы поддерживаем связь. Даже созваниваемся, потому что теплые воспоминания остались.

Мы прошли через Херсонское направление, штурмы в Бахмуте, зачистки и удержание объектов. Последнее — это моя соледаровская история, где я отпраздновал Новый год.

Поэтому мы с собратьями очень близки, поскольку в ситуативном ряду находимся бок о бок.

В сердце твоем эти друзья остаются навсегда. Это боевые собратья.

О пути в Десантно-штурмовые войска

На мой взгляд, война у нас длится более 400 лет. Но с началом современной российско-украинской войны 2014 года я недовыполнил свой долг, думаю.

Меня родители воспитали так, чтобы я был причастен к делам, которые ведутся на моей земле и в моей стране.

24 февраля я отправился в территориальную оборону сразу в боевое подразделение. Но когда расчистили Киев, мне стало мало. Я обратился в военкомат. Но надо отдать должное, что там учли профессию и прочее и не торопились вызывать к себе.

Тогда я увидел в сети, что есть курс в Десантно-штурмовые войска. Я попал в учебный центр, где проходили тестирование личности.

Мы сдавали нормативы по легкой атлетике. У Десантно-штурмовых войск есть такое понятие, как “качать землю”. Это значит отжиматься от земли. Я сделал нужное количество — 33 раза. Принято, что 31, 32 и 33 разы произносится “за ДШВ”. Это нужно для разнообразия и поднятия духа.

Там, надев бронежилет, РПГ с разгрузочно-подвесной системой, мы совершали марш-броски.

Но нас проверяли не только на физическую подготовку, но и смотрели, как мы в быту коммуницируем. Когда этот курс прошел, меня 9 августа взяли в ДШВ.

О своем позывном Світ

На учениях, когда мы приходили в три часа ночи, заваривали чай, садились и анализировали нашу военную учебную боевую часть.

Там я говорил, что можно московито-ордынцам переградить мир, а можно открыть для собрата украинца. И говорил, что каждый человек рождается со своим миром и входит в мир.

И однажды я это все сказал, и запомнилось это все. А потом, когда моя служба пошла в боевом подразделении еще на Херсонском направлении, мне старожил сказал, что Світ — это хорошо.

У нас, как у казаков, было — как тебя назвали, так ты и пойдешь.

Кроме того, мое военное прозвище хорошо тем, что оно короткое. А мы знаем, что у нас на войне побеждают короткие слова.

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