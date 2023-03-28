Я зазирнув у лице смерті: актор Лінартович про важке поранення в Соледарі, службу в ДШВ та історію свого псевдо Світ

Знаходити нові сенси та своє призначення у новій реальності доводиться зараз чи не кожній людині. Не стають винятком і представники творчих професій.

Актор, а зараз військовослужбовець Десантно-штурмових військ ЗСУ Дмитро Лінартович розповів ведучому розмовної студії телемарафону Вадиму Карп’яку про своє поранення, рішення піти на фронт та історію свого псевдо Світ.

Про поранення та евакуацію

У мене був межовий стан, коли я зазирнув у лице смерті. Я не знав, чи я жилець, чи ні.

9 січня 2023 року нас настільки взяли в кільце, що ми не знали, чи взагалі звідти вийдемо. Якимось манівцем мене вивезла швидка допомога.

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Евакуювали до Краматорська. Там мені теж надали медичну допомогу, а звідти я потрапив у Дніпро, лікарню Мечникова. Потім у шпиталь у Києві.

Про спілкування з побратимами

Ми підтримуємо зв’язок. Навіть зідзвонюємось, тому що теплі спогади залишились.

Ми пройшли через Херсонський напрямок, штурми у Бахмуті, зачистки та утримання об’єктів. Останнє — це моя соледарівська історія, де я відсвяткував Новий рік.

Тому ми з побратимами дуже близькі, оскільки у ситуативному ряді перебуваємо пліч-о-пліч.

У твоєму серці ці друзі залишаються назавжди. Це бойові побратими.

Про шлях до Десантно-штурмових військ

На мою думку, війна у нас триває понад 400 років. Але з початком сучасної російсько-української війни 2014 року я недовиконав свій обов’язок, думаю.

Мене мої батьки виховали так, щоб я був причетним до справ, які точаться на моїй землі та в моїй країні.

24 лютого я пішов у територіальну оборону одразу у бойовий підрозділ. Але коли розчистили Київ, мені стало замало. Я звернувся до військкомату. Та треба віддати належне, що там врахували професію та інше й не поспішали викликати до себе.

Тоді я побачив у мережі, що курс є до Десантно-штурмових військ. Я потрапив в учбовий центр, де проходили тестування особистості.

Ми здавали нормативи з легкої атлетики. У Десантно-штурмових військ є таке поняття як “гойдати землю”. Це означає відтискатись від ґрунту. Я зробив потрібну кількість — 33 рази. Заведено, що 31, 32 та 33 рази промовляється “за ДШВ”. Це потрібно для урізноманітнення та підняття духу.

Там, одягнувши бронежилет, РПГ з розвантажувально-підвісною системою, ми робили марш-кидки.

Та нас перевіряли не тільки на фізичну підготовку, а ще й дивились, як ми в побуті комунікуємо. Коли цей курс минув, я його пройшов, мене 9 серпня взяли в ДШВ.

Про своє псевдо Світ

На навчаннях, коли ми приходили о третій годині ночі, заварювали чай, сідали та аналізували нашу військову учбову бойову частину.

Там я говорив, що можна московито-ординцям перезагородити світ, а можна відкрити для побратима українця. І казав, що кожна людина народжується зі своїм світом та входить у цей світ.

І якось я це все сказав, і запам’яталось це все. А потім, коли пішла моя служба у бойовому підрозділі ще на Херсонському напрямку, мені старожил сказав, що Світ — це добре.

У нас, як у козаків, було — як тебе накликали, так ти й підеш.

Крім того, моє військове прізвисько хороше тим, що воно коротке. А ми знаємо, що у нас на війні перемагають короткі слова.

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