“Нет российскому закону! Слава Грузии!”: что происходит в Грузии сейчас — рассказ очевидицы

Протесты в Грузии, кажется, смогли перезагрузить страну. Теперь весь мир понимает: процесс, который начала Украина в 2014 году, не остановить. Потому что желание жить в свободной и демократической стране “заражает” и другие, близкие по духу народы.

Известно, что вспыхнувшие три дня назад протесты в Грузии имели целью добиться отмены действия законопроекта О прозрачности иностранного влияния. Другими словами, Сакартвело восстала против пророссийской ветви власти.

Что происходит в Грузии сейчас, отклонили ли законопроект об иноагентах и какие требования митингующих остаются невыполненными — рассказала очевидица и волонтер Карина Тугуши из Грузии.

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Что происходит в Грузии

Тысячи митингующих в Тбилиси собрались на улицах города для того, чтобы показать правлящей партии: им не сойдет с рук продвижение пророссийских законов и нарративов в Грузии.

Карина рассказывает: провластная партия должна “слить” законопроект об иноагентах.

— Как мне известно, в 11 утра была запланирована акция возле парламента, чтобы горожане проконтролировали это.

По состоянию на данный момент законопроект отменен: заседание длилось 40 секунд.

По результатам только один голос — за, 35 — против. Также вчера освободили 132 человека из 133 задержанных.

— Какая атмосфера среди митингующих?

— Грузины — воинственная нация, поэтому будут стоять столько, сколько нужно. Так как все понимают, зачем они там стоят и за что борются.

Девушка говорит, что на улицы города вышли молодые люди: студенты и люди среднего возраста.

— Действительно ли есть некоторое сходство между украинским Евромайданом в 2014 и современным грузинским майданом? Что происходит в Грузии?

— Да, особенно в применении водометов, газа, пуль и очень большого количества силовиков.

Еще сходство с тем, что грузины, как и украинцы, также не отступают.

Улицы переполнены людьми. Как и на украинском Евромайдане в 2014 году, здесь тоже скандируют известный лозунг о Путине, а также традиционные: “Нет российскому закону!”, “Слава Грузии!”.

— Вчера еще скандировали “Сухуми!” — делится девушка. — Мы были с друзьями как волонтеры, которые разносили воду, маски, помогали промывать глаза, раздавали физраствор.

Мой друг (имя не названо по причинам безопасности — ред.) организовал в своей тату-студии пункт, где каждый митингующий мог зайти, отдохнуть, выпить чай или кофе, согреться.

Людей реально поливали водой, это при температуре +5 на улице! Было очень много газа. И он был разный: от одного много кашляешь, от другого такое впечатление, будто тебя прибило, хилым становишься и хочется спать.

Для грузин стало ясно: больше так жить нельзя. Власти поняли: бесчинству здесь не место. Чему еще может научить нас грузинский народ и действительно ли наши судьбы так похожи — мы разбирались в другом материале.

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