“Ні російському закону! Слава Грузії!”: що відбувається у Грузії зараз — розповідь очевидиці

Протести у Грузії наче змогли перезавантажити країну. Тепер увесь світ розуміє: процес, який розпочала Україна у 2014 році, не спинити. Бо бажання жити у вільній та демократичній країні “заражає” й інші, близькі по духу народи.

Відомо, що протести у Грузії, які спалахнули три дні тому, мали на меті домогтися скасування дії законопроекту Про прозорий іноземний вплив. Іншими словами, Сакартвело повстала проти проросійської гілки влади.

Що відбувається в Грузії зараз, чи відхилили законопроект про іноагентів та які вимоги мітингувальників залишаються невиконаними — розповіла очевидиця та волонтерка Карина Тугуші з Грузії.

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Що відбувається в Грузії

Тисячі мітингувальників у Тбілісі зібралися на вулицях міста для того, щоб показати владній партії країни: їм не зійде з рук просування проросійських законів та наративів у Грузії.

Карина розповідає: провладна партія повинна “злити” законопроект про іноагентів.

— Як мені відомо, то об 11 ранку була запланована акція біля парламенту, щоб містяни проконтролювали це.

Станом на зараз законопроект таки скасовано: засідання тривало 40 секунд.

За результатами лише один голос — за, 35 — проти. Також вчора звільнили 132 людини зі 133 затриманих.

— Яка атмосфера серед мітингувальників?

— Грузини — войовнича нація, тому стоятимуть стільки, скільки потрібно. Бо всі розуміють, нащо вони там стоять та що виборюють.

Дівчина каже, що на вулиці міста вийшла молодь: студенти та люди середнього віку.

— Чи справді є деяка схожість між українським Євромайданом у 2014 та сучасним грузинським майданом? Що відбувається у Грузії?

— Так, особливо у застосуванні водометів, газу, куль та дуже великої кількості силовиків.

Ще є схожість з тим, що грузини, як і українці, також не відступають.

Вулиці переповнені людьми. Як і на українському Євромайдані у 2014 році, тут також скандують відоме гасло про Путіна, а також традиційні: “Ні російському закону!”, “Слава Грузії!”.

— Учора ще скандували “Сухумі!” — ділиться дівчина. — Ми були з друзями як волонтери, які розносили воду, маски, допомагали промивати очі, роздавали фізрозчин.

Мій друг (ім’я не названо з безпекових причин — ред.) організував у своїй тату-студії пункт, де кожен мітингувальник міг зайти, відпочити, випити чай або каву, зігрітись.

Людей реально поливали водою, це при температурі +5 надворі! Було дуже багато газу. І він був різний: від одного багато кашляєш, від іншого таке враження, наче тебе прибило, кволим стаєш та хочеться спати.

Для грузинів стало ясно: більше так жити не можна. Влада ж вловила: безчинству тут не місце. Чого ще може нас навчити грузинський народ та чи справді наші долі такі схожі — ми розбиралися в іншому матеріалі.

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