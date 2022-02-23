Ирина Данилевская об инклюзивности, “устойчивой моде” и диджилизации на Ukrainian Fashion Week

Основательница и глава оргкомитета Ukrainian Fashion Week, президент Ukrainian Fashion Council, основательница премии Best Fashion Awards и глава оркомитета конкурса молодых дизайнеров Взгляд в будущее. Все эти звания принадлежат человеку, который открыл всему миру украинскую моду как индустрию — Ирине Данилевской.

“Крестная мама отечественных дизайнеров” вспомнила, как проходила первая в Восточной Европе Неделя моды, рассказала об особенностях юбилейного сезона и напомнила о глобальных мировых вызовах, которые стоят перед современными брендами.

— Поздравляем вас с 25-летием Ukrainian Fashion Week! Мы были и в зрительном зале, и на бекстейдже юбилейного 50-го сезона и воочию убедились, сколько сил и энергии вкладывается в создание события такого масштаба. Как долго шла подготовка и насколько большая команда задействована в организации этого сезона UFW?

— Спасибо за поздравления! 50-й сезон был для нас юбилейным, но не стал особенным в плане подготовки. Традиционно в UFW оргкомитет растет с 15 человек до 200. К нам присоединяются техническая группа, волонтеры, съемочная команда онлайн-трансляции, фотографы….

Готовить новый сезон мы начинаем уже через день после окончания предыдущего. Интенсивный этап подготовки пришелся на волнующие новости в украинских и международных медиа, связанные с агрессией России.

Тем не менее мы благодарны нашей большой команде и украинским дизайнерам за устойчивость, оптимизм и конструктивность.

— Успели ли вы немного перевести дыхание после показов? Какие эмоции испытываете сейчас?

— Эмоции смешанные, поскольку повышенное напряжение относительно эскалации конфликта с Россией не дает полностью насладиться успешным проведением юбилейного 50-го сезона Ukrainian Fashion Week.

— Знаем, что демонстрация новых коллекций — это лишь часть всех запланированных мероприятий. Расскажите, чего нам ждать в этом году?

— Мы готовим немало ярких проектов. Среди них, к примеру, масштабная мультимедийная выставка, посвященная 25-летию современной украинской моды. Она будет сочетать наиболее инновационные форматы: интерактивные, диджитальные и иммерсивные. Экспозиция продемонстрирует широкой аудитории, чем живет индустрия сегодня и каково ее будущее.

Также планируется совместный проект с Киевским метрополитеном, благодаря которому подземка станет местом, где каждый сможет получить новый эстетический опыт и вдохновиться творчеством современных украинских дизайнеров. Эта коллаборация откроет новую страницу в истории украинской моды и засвидетельствует ее инклюзивность и стремление к открытости.

— Давайте вернемся назад в 90-е. Свой путь вы начинали с fashion-журналистики. Почему именно это направление выбрали?

— Меня вдохновило творчество талантливых украинских дизайнеров, с которыми я активно общалась в то время.

— Как в 1997 году возникла идея основать Неделю моды? Ведь таковой не было не только в соседних странах, но и во всей Центральной Европе.

— В качестве главного редактора журнала Ева я к тому времени уже посещала Неделю моды в Париже. Идея сделать профессиональную Неделю pret-a-porter в Украине возникла у меня с Владимиром Нечипоруком и Сергеем Бызовым из-за желания объединить талантливых украинских дизайнеров для создания в Украине fashion-индустрии.

Соня Забуга (ныне главный редактор Elle Ukraine), работавшая тогда вместе со мной, написала письмо в Палату моды Франции с просьбой предоставить нам положение о проведении Недели моды. Уже через несколько дней мы получили любезный факс со всеми правилами.

Эти правила легли в основу положения об Ukrainian Fashion Week, созданном по всем мировым стандартам показов prеt-a-porter.

В ноябре 1997 года, на первом Ukrainian Fashion Week, дебютировало сразу 13 дизайнеров: Сергей Бызов, Михаил Воронин, Лилия Пустовит, Виктория Гресь, Елена Ворожбит и Татьяна Земскова, Ирина Куцюк и Анжела Лисица, Виктор Анисимов, Надежда Кудрявцева, Дом моды РИТО, авторский салон Иванна, СИ-МУН и Группа ТРИ.

Большинство из этих брендов существует и сегодня, и мне очень приятно, что на юбилейном 50-м сезоне на Ukrainian Fashion Week свои коллекции представили Сергей Бызов, Виктор Анисимов и дуэт Елена Ворожбит и Татьяна Земскова.

— С кого тогда брали пример? На какие страны ориентировались?

— Наиболее похожим по формату и концепции нам казался London Fashion Week. Это была Неделя моды, которая славилась молодыми и дерзкими дизайнерами.

— Спустя восемь лет после основания UFW полностью отказались от украиноязычного названия, оставив английскую версию. Сработал ли тогда этот ход? С каких пор мировое модное сообщество начало замечать нашу страну и воспринимать как равную себе?

— Сегодня Лилю Литковскую, Лилю Пустовит, Надю Дзяк, Руслана Багинского, Ивана Фролова, Светлану Бевзу, Катю Сильченко, Ксению Шнайдер и многих других дизайнеров знают и любят не только в Украине, но и за рубежом.

В 2005 году мы приняли решение использовать название Ukrainian Fashion Week, как понятное всему миру, поскольку это соответствовало новому этапу развития Недели моды — познакомить и влюбить мир в творчество дизайнеров Украины. Мы начали приглашать иностранные медиа и инициировать международные проекты за пределами Украины.

— За эти 25 лет появилось несколько поколений дизайнеров. Какие изменения вы видите в индустрии, насколько силен прогресс?

— 25 лет — это долгий путь, который мы прошли вместе с украинскими дизайнерами, создавая индустрию с нуля.

Именно постоянная работа Ukrainian Fashion Week по двум главным направлениям: поиск и поддержка молодых дизайнеров и продвижение украинских дизайнеров на международной арене — и стала залогом институализации fashion-индустрии в Украине.

Каждый дизайнер, избравший себе стратегию работать не только в Украине, но и за пределами страны, приложил свои ресурсы не только в продвижение собственного бренда, но и становился “составляющей” авторитета украинской моды в мире. Успех каждого способствовал тому, что украинскую моду заметили и оценили.

— UFW — о моде, но также и о социальной ответственности, благотворительности и создании позитивного имиджа Украины. Расскажите об этих направлениях в проекте.

— UFW всегда считал своим долгом поднимать острые социальные проблемы Украины и мира. За 25 лет мы инициировали десятки проектов — от привлечения внимания к эпидемии ВИЧ/СПИДа в нашей стране до вопроса гендерного равенства, прав ЛГБТ+ сообщества, проблемы эйджизма…

— На индустрию непременно влияют внешние причины, в том числе коронавирус, политическая ситуация, правила “новой этики”. Как это отображается в коллекциях украинских дизайнеров?

— Мода как социальный продукт всегда видоизменяется согласно общей мировой повестке. Политические и экономические потрясения всегда находят отражение в коллекциях дизайнеров.

Сегодня неотъемлемой частью индустрии стали разнообразие и инклюзивность. Об этом красноречиво свидетельствуют обложки глянцевых журналов: теперь их героями могут быть люди всех возрастов, пола, религиозной принадлежности.

С начала пандемии мир начал активно переходить в онлайн. Конечно, диджитализация fashion-индустрии началась гораздо раньше, но за последние несколько лет этот процесс заметно ускорился.

Форматы проведения Ukrainian Fashion Week последние пять сезонов — самая яркая иллюстрация быстрых, но правильных изменений. Каждый сезон проходил по-разному, но каждый становился успешным.

И каждый из этих непростых “пандемических” сезонов мы задавали себе и искали решения на самый важный вопрос — как быть максимально полезным украинским дизайнерам.

Объявление концепции no season, прямые трансляции показов, создание собственной съемочной площадки и производство видео для трансляции показов коллекций на весь мир — это очень короткое и далеко не полное описание того, как мы развивались в новых реалиях.

Наш phygital формат — ограниченное количество гостей на показах и трансляции показов коллекций, открытые для широкой аудитории — высоко оценили как украинские дизайнеры, так и международные fashion-эксперты.

— Объемы производства в мире растут каждый год, сокращая жизненный цикл вещей. Каким образом можно решить эту проблему и как привлечь людей к сознательному потреблению во избежание экологического коллапса?

— Я считаю, что мы, Ukrainian Fashion Week, активно демонстрируем, что sustainable fashion (с англ. “стойкая мода”, — Ред.) является безальтернативным будущим для всех. Для того чтобы sustainability стало будущим именно украинской индустрии моды, мы создали и регулярно проводим BE SUSTAINABLE! Fashion Summit. Поддерживаем sustainable бренды.

Феномен украинской моды и Ukrainian Fashion Week еще и в том, что мы молодая индустрия. Мы более гибкие и мобильные, чем старый мир. Поэтому изменения в нашей индустрии происходят достаточно активно.

И самое главное для нас — научить молодых начинающих дизайнеров воспринимать sustainable fashion не как препятствие, а как вдохновение и путь к новым возможностям.

Sustainability лично для меня — это маркер бренда. Если ты не проповедуешь одно или несколько направлений устойчивого развития, ты просто не сможешь состояться как бренд.

Люди, готовые покупать дизайнерскую одежду, уже и так много знают о ее создателях. Они ясно понимают, почему выбирают этот бренд, а не другой. И sustainable-составляющая все чаще становится важным аргументом.

Мы все находимся на гребне волны sustainable fashion, поддержанной нашими дизайнерами по-разному. Не все начали шить новые джинсы из старых, как KSENIASCHNAIDER. Кто-то воспринял это как ответственность за сохранение крафтового ремесла (Artemklimchuk, FROLOV или GUNIA project).

Кто-то добавил в коллекцию модели из ткани вторичной переработки (линия ARTISANAL от LITKOVSKAYA или трикотаж BEVZA). Для одного из дизайнеров пример моделей-трансформеров DZHUS — лучший путь к оптимизации производства и потребления.

В основе проблемы существующего текстильного мусора лежит сверхпотребление.

Несмотря на растущую тенденцию сознательного потребления, статистика говорит о том, что люди продолжают покупать много дешевой некачественной одежды.

40% этих вещей они надевали несколько раз или вообще не надевали, прежде чем выбросить.

Дизайнерскую одежду выбирают сознательно, она живет в наших гардеробах долго благодаря своему качеству — качеству идеи и качеству производства. Именно поэтому я считаю Ukrainian Fashion Week местом, где показывают коллекции высокого уровня, правильной площадкой для разговора о сознательном отношении к производству и потреблению.

— Какие масштабные идеи вы бы еще хотели воплотить? Есть ли какая-нибудь глобальная мечта?

— Год 25-летия Ukrainian Fashion Week станет началом нового этапа развития Недели моды. Мы становимся более технологичной компанией, более открытой для широкой аудитории, более привлекательной для креативного украинского и мирового сообщества.

Кстати, за кулисами Недели моды я вела беседу с представителями мира fashion. Украинские дизайнеры рассказали о проблемах отечественной индустрии моды, конкуренции и новых коллекциях на сезон весна — лето 2022.