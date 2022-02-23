Ирина Данилевская об инклюзивности, “устойчивой моде” и диджилизации на Ukrainian Fashion Week

Основательница и глава оргкомитета Ukrainian Fashion Week, президент Ukrainian Fashion Council, основательница премии Best Fashion Awards и глава оркомитета конкурса молодых дизайнеров Взгляд в будущее. Все эти звания принадлежат человеку, который открыл всему миру украинскую моду как индустрию — Ирине Данилевской.
“Крестная мама отечественных дизайнеров” вспомнила, как проходила первая в Восточной Европе Неделя моды, рассказала об особенностях юбилейного сезона и напомнила о глобальных мировых вызовах, которые стоят перед современными брендами.
— Спасибо за поздравления! 50-й сезон был для нас юбилейным, но не стал особенным в плане подготовки. Традиционно в UFW оргкомитет растет с 15 человек до 200. К нам присоединяются техническая группа, волонтеры, съемочная команда онлайн-трансляции, фотографы….
Готовить новый сезон мы начинаем уже через день после окончания предыдущего. Интенсивный этап подготовки пришелся на волнующие новости в украинских и международных медиа, связанные с агрессией России.
Готовить новый сезон мы начинаем уже через день после окончания предыдущего. Интенсивный этап подготовки пришелся на волнующие новости в украинских и международных медиа, связанные с агрессией России.
Тем не менее мы благодарны нашей большой команде и украинским дизайнерам за устойчивость, оптимизм и конструктивность.
— Эмоции смешанные, поскольку повышенное напряжение относительно эскалации конфликта с Россией не дает полностью насладиться успешным проведением юбилейного 50-го сезона Ukrainian Fashion Week.
— Мы готовим немало ярких проектов. Среди них, к примеру, масштабная мультимедийная выставка, посвященная 25-летию современной украинской моды. Она будет сочетать наиболее инновационные форматы: интерактивные, диджитальные и иммерсивные. Экспозиция продемонстрирует широкой аудитории, чем живет индустрия сегодня и каково ее будущее.
Также планируется совместный проект с Киевским метрополитеном, благодаря которому подземка станет местом, где каждый сможет получить новый эстетический опыт и вдохновиться творчеством современных украинских дизайнеров. Эта коллаборация откроет новую страницу в истории украинской моды и засвидетельствует ее инклюзивность и стремление к открытости.
— Меня вдохновило творчество талантливых украинских дизайнеров, с которыми я активно общалась в то время.
— В качестве главного редактора журнала Ева я к тому времени уже посещала Неделю моды в Париже. Идея сделать профессиональную Неделю pret-a-porter в Украине возникла у меня с Владимиром Нечипоруком и Сергеем Бызовым из-за желания объединить талантливых украинских дизайнеров для создания в Украине fashion-индустрии.
Соня Забуга (ныне главный редактор Elle Ukraine), работавшая тогда вместе со мной, написала письмо в Палату моды Франции с просьбой предоставить нам положение о проведении Недели моды. Уже через несколько дней мы получили любезный факс со всеми правилами.
Эти правила легли в основу положения об Ukrainian Fashion Week, созданном по всем мировым стандартам показов prеt-a-porter.
Эти правила легли в основу положения об Ukrainian Fashion Week, созданном по всем мировым стандартам показов prеt-a-porter.
В ноябре 1997 года, на первом Ukrainian Fashion Week, дебютировало сразу 13 дизайнеров: Сергей Бызов, Михаил Воронин, Лилия Пустовит, Виктория Гресь, Елена Ворожбит и Татьяна Земскова, Ирина Куцюк и Анжела Лисица, Виктор Анисимов, Надежда Кудрявцева, Дом моды РИТО, авторский салон Иванна, СИ-МУН и Группа ТРИ.
Большинство из этих брендов существует и сегодня, и мне очень приятно, что на юбилейном 50-м сезоне на Ukrainian Fashion Week свои коллекции представили Сергей Бызов, Виктор Анисимов и дуэт Елена Ворожбит и Татьяна Земскова.
— Наиболее похожим по формату и концепции нам казался London Fashion Week. Это была Неделя моды, которая славилась молодыми и дерзкими дизайнерами.
— Сегодня Лилю Литковскую, Лилю Пустовит, Надю Дзяк, Руслана Багинского, Ивана Фролова, Светлану Бевзу, Катю Сильченко, Ксению Шнайдер и многих других дизайнеров знают и любят не только в Украине, но и за рубежом.
В 2005 году мы приняли решение использовать название Ukrainian Fashion Week, как понятное всему миру, поскольку это соответствовало новому этапу развития Недели моды — познакомить и влюбить мир в творчество дизайнеров Украины. Мы начали приглашать иностранные медиа и инициировать международные проекты за пределами Украины.
— 25 лет — это долгий путь, который мы прошли вместе с украинскими дизайнерами, создавая индустрию с нуля.
Именно постоянная работа Ukrainian Fashion Week по двум главным направлениям: поиск и поддержка молодых дизайнеров и продвижение украинских дизайнеров на международной арене — и стала залогом институализации fashion-индустрии в Украине.
Каждый дизайнер, избравший себе стратегию работать не только в Украине, но и за пределами страны, приложил свои ресурсы не только в продвижение собственного бренда, но и становился “составляющей” авторитета украинской моды в мире. Успех каждого способствовал тому, что украинскую моду заметили и оценили.
— UFW всегда считал своим долгом поднимать острые социальные проблемы Украины и мира. За 25 лет мы инициировали десятки проектов — от привлечения внимания к эпидемии ВИЧ/СПИДа в нашей стране до вопроса гендерного равенства, прав ЛГБТ+ сообщества, проблемы эйджизма…
— Мода как социальный продукт всегда видоизменяется согласно общей мировой повестке. Политические и экономические потрясения всегда находят отражение в коллекциях дизайнеров.
Сегодня неотъемлемой частью индустрии стали разнообразие и инклюзивность. Об этом красноречиво свидетельствуют обложки глянцевых журналов: теперь их героями могут быть люди всех возрастов, пола, религиозной принадлежности.
С начала пандемии мир начал активно переходить в онлайн. Конечно, диджитализация fashion-индустрии началась гораздо раньше, но за последние несколько лет этот процесс заметно ускорился.
Форматы проведения Ukrainian Fashion Week последние пять сезонов — самая яркая иллюстрация быстрых, но правильных изменений. Каждый сезон проходил по-разному, но каждый становился успешным.
Форматы проведения Ukrainian Fashion Week последние пять сезонов — самая яркая иллюстрация быстрых, но правильных изменений. Каждый сезон проходил по-разному, но каждый становился успешным.
И каждый из этих непростых “пандемических” сезонов мы задавали себе и искали решения на самый важный вопрос — как быть максимально полезным украинским дизайнерам.
Объявление концепции no season, прямые трансляции показов, создание собственной съемочной площадки и производство видео для трансляции показов коллекций на весь мир — это очень короткое и далеко не полное описание того, как мы развивались в новых реалиях.
Наш phygital формат — ограниченное количество гостей на показах и трансляции показов коллекций, открытые для широкой аудитории — высоко оценили как украинские дизайнеры, так и международные fashion-эксперты.
— Я считаю, что мы, Ukrainian Fashion Week, активно демонстрируем, что sustainable fashion (с англ. “стойкая мода”, — Ред.) является безальтернативным будущим для всех. Для того чтобы sustainability стало будущим именно украинской индустрии моды, мы создали и регулярно проводим BE SUSTAINABLE! Fashion Summit. Поддерживаем sustainable бренды.
Феномен украинской моды и Ukrainian Fashion Week еще и в том, что мы молодая индустрия. Мы более гибкие и мобильные, чем старый мир. Поэтому изменения в нашей индустрии происходят достаточно активно.
И самое главное для нас — научить молодых начинающих дизайнеров воспринимать sustainable fashion не как препятствие, а как вдохновение и путь к новым возможностям.
Sustainability лично для меня — это маркер бренда. Если ты не проповедуешь одно или несколько направлений устойчивого развития, ты просто не сможешь состояться как бренд.
Sustainability лично для меня — это маркер бренда. Если ты не проповедуешь одно или несколько направлений устойчивого развития, ты просто не сможешь состояться как бренд.
Люди, готовые покупать дизайнерскую одежду, уже и так много знают о ее создателях. Они ясно понимают, почему выбирают этот бренд, а не другой. И sustainable-составляющая все чаще становится важным аргументом.
Мы все находимся на гребне волны sustainable fashion, поддержанной нашими дизайнерами по-разному. Не все начали шить новые джинсы из старых, как KSENIASCHNAIDER. Кто-то воспринял это как ответственность за сохранение крафтового ремесла (Artemklimchuk, FROLOV или GUNIA project).
Кто-то добавил в коллекцию модели из ткани вторичной переработки (линия ARTISANAL от LITKOVSKAYA или трикотаж BEVZA). Для одного из дизайнеров пример моделей-трансформеров DZHUS — лучший путь к оптимизации производства и потребления.
В основе проблемы существующего текстильного мусора лежит сверхпотребление.
Несмотря на растущую тенденцию сознательного потребления, статистика говорит о том, что люди продолжают покупать много дешевой некачественной одежды.
Несмотря на растущую тенденцию сознательного потребления, статистика говорит о том, что люди продолжают покупать много дешевой некачественной одежды.
40% этих вещей они надевали несколько раз или вообще не надевали, прежде чем выбросить.
Дизайнерскую одежду выбирают сознательно, она живет в наших гардеробах долго благодаря своему качеству — качеству идеи и качеству производства. Именно поэтому я считаю Ukrainian Fashion Week местом, где показывают коллекции высокого уровня, правильной площадкой для разговора о сознательном отношении к производству и потреблению.
— Год 25-летия Ukrainian Fashion Week станет началом нового этапа развития Недели моды. Мы становимся более технологичной компанией, более открытой для широкой аудитории, более привлекательной для креативного украинского и мирового сообщества.
Кстати, за кулисами Недели моды я вела беседу с представителями мира fashion. Украинские дизайнеры рассказали о проблемах отечественной индустрии моды, конкуренции и новых коллекциях на сезон весна — лето 2022.