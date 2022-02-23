Ірина Данилевська про інклюзивність, “стійку моду” та диджиталізацію на Ukrainian Fashion Week

Співзасновниця та CEO Ukrainian Fashion Week, голова Експертного комітету Ukrainian Fashion Council, засновниця премії Best Fashion Awards та голова оргкомітету конкурсу молодих дизайнерів Погляд у майбутнє. Всі ці звання належать людині, які відкрила цілому світу українську моду як індустрію — Ірині Данилевській.

“Хрещена мама вітчизняних дизайнерів” згадала, як відбувався перший у Східній Європі Тиждень моди, розповіла про особливості ювілейного сезону та нагадала про глобальні світові виклики, які постають перед сучасними брендами.

— Вітаємо вас із 25-річчям Ukrainian Fashion Week! Ми були й у глядацькій залі, і на бекстейджі ювілейного 50-го сезону та на власні очі переконалися, скільки сил та енергії вкладається у створення події такого масштабу. Як довго йшла підготовка і наскільки велика команда залучена до організації цього сезону UFW?

— Дякую за привітання! 50-й сезон був для нас ювілейним, але не став особливим у плані підготовки. Традиційно під час UFW оргкомітет зростає з 15 людей до 200. До нас приєднуються технічна група, волонтери, знімальна команда онлайн-трансляції, фотографи….

Готувати новий сезон ми починаємо вже за день після закінчення попереднього. Інтенсивний етап підготовки припав на хвилюючі новини в українських та міжнародних медіа, пов’язані з агресією Росії.

Втім, ми вдячні нашій великій команді та українським дизайнерам за стійкість, оптимізм та конструктивність.

— Чи вже встигли ви трохи перевести подих після показів? Які емоції відчуваєте зараз?

— Емоції змішані, оскільки підвищена напруга стосовно ескалації конфлікту з Росією не дає повністю насолодитися успішним проведенням ювілейного 50-го сезону Ukrainian Fashion Week.

— Знаємо, що демонстрація нових колекцій — це лише частина з усіх запланованих заходів. Розкажіть, чого нам ще чекати цього року?

— Ми готуємо чимало яскравих проектів. Серед них, наприклад, масштабна мультимедійна виставка, присвячена 25-річчю сучасної української моди. Вона поєднуватиме найбільш інноваційні формати: інтерактивні, диджитальні та імерсивні. Експозиція продемонструє широкій аудиторії, чим живе індустрія сьогодні і яке має майбутнє.

Також планується спільний проект з Київським метрополітеном, завдяки якому підземка стане місцем, де кожен зможе отримати новий естетичний досвід і надихнутися творчістю сучасних українських дизайнерів. Ця колаборація відкриє нову сторінку в історії української моди та засвідчить її інклюзивність і прагнення до відкритості.

— Повернімося назад у 90-ті. Свій шлях ви починали із fashion-журналістики. Чому саме цей напрям обрали?

— Мене надихнула творчість талановитих українських дизайнерів, з якими я активно спілкувалась у той час.

— Як у 1997 році виникла ідея заснувати Тиждень моди? Адже такого не було не лише в сусідніх країнах, а й у всій Центральній Європі.



— Як головний редактор журналу Єва я на той час уже відвідувала Тиждень моди в Парижі. Ідея зробити професійний Тиждень pret-a-porter в Україні виникла у мене з Володимиром Нечипоруком та Сергієм Бизовим через бажання об’єднати талановитих українських дизайнерів для створення в Україні fashion-індустрії.

Соня Забуга (нині головний редактор Elle Ukraine), що працювала тоді разом зі мною, написала листа до Палати моди Франції з проханням надати нам положення про проведення Тижня моди. Вже за кілька днів ми отримали люб’язний факс з усіма правилами.

Ці правила лягли в основу положення про Ukrainian Fashion Week, що був створений за усіма світовими стандартами показів prеt-a-porter.

У листопаді 1997 року, на першому Ukrainian Fashion Week, дебютувало одразу 13 дизайнерів: Сергій Бизов, Михайло Воронін, Лілія Пустовіт, Вікторія Гресь, Олена Ворожбит та Тетяна Земськова, Ірина Куцюк та Анжела Лисиця, Віктор Анісімов, Надія Кудрявцева, Будинок моди Хрещатик, Будинок моди РІТО, авторський салон Іванна, СІ-МУН та Група ТРИ.

Більшість із цих брендів існують і сьогодні, і мені надзвичайно приємно, що ювілейного 50-го сезону на Ukrainian Fashion Week свої колекції представили Сергій Бизов, Віктор Анісімов та дует Олена Ворожбит та Тетяна Земськова.

— З кого тоді брали приклад? На які країни орієнтувалися?

— Найбільш схожим за форматом і концепцією нам здавався London Fashion Week. Це був Тиждень моди, який славився молодими та зухвалими дизайнерами.

— Через вісім років після заснування UFW повністю відмовилися від україномовної назви, залишивши англійську версію. Чи спрацював тоді цей хід? Відколи світова модна спільнота почала помічати нашу країну та сприймати за рівну собі?

— Сьогодні Лілю Літковську, Лілю Пустовіт, Надю Дзяк, Руслана Багінського, Івана Фролова, Світлану Бєвзу, Катю Сільченко, Ксенію Шнайдер та багатьох інших дизайнерів знають та люблять не тільки в Україні, а й за кордоном.

У 2005 році ми ухвалили рішення використовувати назву Ukrainian FashionWeek, як зрозумілу усьому світу, оскільки це відповідало новому етапу розвитку Тижня моди — познайомити і закохати світ у творчість дизайнерів України. Ми почали запрошувати іноземні медіа та ініціювати міжнародні проекти за межами України.

— За ці 25 років з’явилося кілька поколінь дизайнерів. Які зміни ви бачите в індустрії, наскільки сильний відчувається прогрес?

— 25 років — це тривалий шлях, який ми пройшли разом з українськими дизайнерами, створюючи індустрію з нуля.

Саме постійна робота Ukrainian Fashion Week у двох головних напрямах: пошук та підтримка молодих дизайнерів і промоція українських дизайнерів на міжнародній арені — і стала запорукою інституалізації fashion індустрії України.

Кожен дизайнер, що обрав собі стратегію працювати не тільки в Україні, але й за межами країни, доклав свої ресурси не тільки в просування власного бренду, а й ставав складовою авторитету української моди у світі. Успіх кожного сприяв тому, що українську моду помітили й оцінили.

— UFW — про моду, але також і про соціальну відповідальність, благодійність і створення позитивного іміджу України. Розкажіть про ці напрями у проекті.

— UFW завжди вважав своїм обов’язком підіймати гострі соціальні проблеми України та світу. За 25 років ми ініціювали десятки проектів — від привернення уваги до епідемії ВІЛ/СНІД в нашій країні до питання гендерної рівності, прав ЛГБТ+ спільноти, проблеми ейджизму…

— На індустрію неодмінно впливають зовнішні чинники, зокрема коронавірус, політична ситуація, правила “нової етики”. Як це позначається на колекціях українських дизайнерів?

— Мода як соціальний продукт завжди видозмінюється відповідно до загальної світової повістки. Політичні та економічні потрясіння завжди знаходять своє відображення в колекціях дизайнерів.

Сьогодні невіддільною частиною індустрії стали різноманітність та інклюзивність. Про це красномовно свідчать обкладинки глянцевих журналів: тепер їхніми героями можуть бути люди будь-якого віку, статі, релігійної приналежності…

З початку пандемії світ почав активно переходити в онлайн. Звичайно, диджиталізація fashion-індустрії почалась набагато раніше, але за останні кілька років цей процес помітно пришвидшився.

Формати проведення Ukrainian Fashion Week останні п’ять сезонів — найяскравіша ілюстрації швидких, але правильних змін. Кожен сезон відбувався по-іншому, але кожен ставав успішним.

І кожний з цих непростих “пандемічних” сезонів ми ставили перед собою і вирішували найважливіше питання — як бути максимально корисними українським дизайнерам.

Оголошення концепції no season, прямі трансляції показів, створення власного знімального майданчика і виробництво відео для трансляції показів колекцій на весь світ — це дуже короткий і далеко не повний опис того, як ми рухались у нових реаліях.

Наш phygital формат — обмежена кількість гостей на показах та трансляції показів колекцій, відкриті для найширшої аудиторії — високо оцінили як українські дизайнери, так і міжнародні fashion-експерти.

— Об’єми виробництва у світі зростають щороку, скорочуючи життєвий цикл речей. Як можна розв’язати цю проблему і як заохотити людей до свідомого споживання, щоб уникнути екологічного колапсу?

— Я вважаю, що ми, Ukrainian Fashion Week, активно демонструємо, що sustainable fashion (з англ. «стійка мода», — Ред.) є безальтернативним майбутнім для всіх. Для того щоб sustainability стало майбутнім саме української індустрії моди, ми створили та регулярно проводимо BE SUSTAINABLE! Fashion Summit. Підтримуємо sustainable бренди.

Феномен української моди та Ukrainian Fashion Week ще й у тому, що ми індустрія молода. Ми гнучкіші і мобільніші за “старий світ”. Тому зміни у нашій індустрії відбуваються досить активно.

І найголовніше для нас — навчити молодих дизайнерів-початківців сприймати sustainable fashion не як перешкоду, а як натхнення і шлях до нових можливостей.

Sustainability особисто для мене — це маркер бренду. Якщо ти не проповідуєш один чи кілька напрямів сталого розвитку, ти просто не зможеш відбутися як бренд.

Люди, готові купувати дизайнерський одяг, вже й так багато знають про його творців. Вони чітко розуміють, чому обирають цей бренд, а не інший. І sustainable-складова дедалі більше стає важливим аргументом.

Ми всі перебуваємо на гребені хвилі sustainable fashion, яка була підтримана нашими дизайнерами по-різному. Не всі почали шити нові джинси зі старих, як KSENIASCHNAIDER. Хтось сприйняв це як відповідальність за збереження крафтового ремесла (Artemklimchuk, FROLOV чи GUNIA project).

Хтось додав у колекцію моделі з тканини вторинної переробки (лінія ARTISANAL від LITKOVSKAYA або трикотаж BEVZA). Для когось із дизайнерів приклад моделей-трансформерів DZHUS — найкращий шлях до оптимізації виробництва та споживання.

В основі проблеми наявного текстильного сміття лежить надспоживання.

Попри збільшення тенденції свідомого споживання, статистика говорить про те, що люди продовжують купувати багато дешевого неякісного одягу.

40% цих речей вони одягали кілька разів або взагалі не одягали перед тим, як викинути.

Дизайнерський одяг обирають свідомо, він живе у наших гардеробах довго завдяки своїй якості — якості ідеї та якості виробництва. Саме тому я вважаю Ukrainian Fashion Week місцем, де показують колекції високого рівня, правильним майданчиком для розмови про свідоме ставлення до виробництва та споживання.

— Які масштабні ідеї ви б хотіли ще втілити? Чи є якась глобальна мрія?

— Рік 25-річчя Ukrainian Fashion Week стане початком нового етапу розвитку Тижня моди. Ми стаємо більш технологічною компанією, більш відкритою для широкої аудиторії, більш привабливою для креативної української та світової спільноти.

До речі, за лаштунками Тижня моди я мала розмову з представниками світу fashion. Українські дизайнери розповіли про проблеми вітчизняної індустрії моди, конкуренцію та нові колекції на сезон весна — літо 2022.