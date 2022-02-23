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Ірина Данилевська про інклюзивність, “стійку моду” та диджиталізацію на Ukrainian Fashion Week

Анна Ткаченко, Персональний стиліст, fashion-блогерка 23 Лютого 2022, 14:15
Ірина Данилевська
Фото: Ukrainian Fashion Week

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