Ты только что дала две жизни, но не знаешь, что с ними будет дальше! Татьяна Костинян о беременности во время войны и волонтерстве

Мать способна сделать все для защиты ребенка. Украинские женщины имеют смелость давать новую жизнь в разгар войны и делать все, чтобы их дети были здоровыми и счастливыми. Ведь украинки понимают, что малыши сейчас — будущее нашей страны.

Татьяна Костинян — соучредительница семейного ресторанного бизнеса в Черновцах и мама четырех детей. В начале полномасштабного вторжения Татьяна была на восьмом месяце беременности двойней. Но, несмотря на уговоры родных выехать за границу, осталась в Украине, чтобы помогать всем, чем может.

Эта история — часть совместного проекта Вікон и СТБ ко Дню матери. Он является посвящением несокрушимым украинским мамочкам, которые во время полномасштабной войны рожают новых украинцев, чтобы жизнь продолжалась. И становятся щитом для своих детей. Больше читай в спецпроекте Мадонна. Жизнь продолжается.

Татьяна рассказала, что придавало сил работать каждый день, боялась ли рожать во время войны и о внутренних трансформациях.

Новость о начале великой войны и решение остаться в Украине

— Какие были ваши первые мысли 24 февраля 2022 года?

— Я понимала, что к этому идет. Но когда мне позвонили утром и сказали, что началась полномасштабная война, моей первой мыслью было: “Не верю…”. Появился страх за детей, ведь две мои дочери в тот день ночевали у моей мамы, дочь мужа — с ее мамой. Мне стало страшно, что в такой момент мы не вместе.

— Была паника?

На самом деле, паника была вокруг нас. Кто-то кричал, что доллар уже по 100 грн, кто-то, что Черновцы уже бомбят. От паники создается самый большой хаос.

Мы всей семьей и еще с одними нашими знакомыми в течение нескольких часов выехали из Черновцов в домик, расположенный вблизи румынской таможни. Там не было телевидения, интернета и связи, мы не могли ориентироваться, что происходит.

Мы там переночевали одну ночь и на утро я сказала мужу: “Я хочу обратно домой. Я хочу быть возле родителей, возле своей работы, моих друзей и близких. Хочу понимать, что происходит. Мы должны помогать другим, должны что-то делать”.

Тогда на самом деле все так “включились”, стараемся по сей день это делать.

— Почему вы не стали уезжать из Украины в безопасное место?

— Муж определенное время настаивал, чтобы я выехала с детьми, потому что так мы будем в безопасности, и нужно рожать за границей. Ведь у меня было начало восьмого месяца беременности двойней. Это третья моя беременность, третье кесарево сечение… То есть, ситуация и так нелегкая.

Родственники настаивали: “Ты должна выехать с мамой или взять няню”.

Но я не рассматривала такой вариант, потому что видела, какое огромное количество людей уезжает. И кто останется здесь? И что будет дальше?

И хотя тогда не было никакой стабильности и понимания, я верила, что оно появится и что не нужно никуда ехать.

— Быть беременной во время войны — как это?

— У меня было несколько беременностей, каждый раз понимаешь, что жизнь внутри становится самой важной. А быть беременной во время войны — для меня это означало помогать тем, кто в этом нуждается. Когда пришло понимание, что мы можем помогать, потому что есть жилье, можем быть полезными, то, несмотря на свое состояние, появились силы и желание помогать другим.

О возвращении к работе во время беременности и волонтерстве

— Вы сказали, что в первый же день великой войны поняли, что не можете бросить работу. До какого момента вы продолжили работу?

— Мы работали постоянно. Если говорить о бизнесе, то из четырех работающих заведений в первый день великой войны три закрылись, потому что были напуганы. А одно продолжало работать. Ни дня не было, чтобы оно не работало, и постепенно все остальные тоже восстановились.

Что касается лично меня, то уже на второй день полномасштабного вторжения я стояла как раз в этом заведении (Don Gustavo) на кухне, мы варили супы.

Кухня маленькая, а я уже с огромным животом! Мы разливали супы в одноразовые коробки, везли первые блюда волонтерам, в терроборону, военным, которых отправляли на передовую. Создали огромное количество групп с мэром, с чиновниками по типу “Помощь с питанием военным”. Туда писали, что где нужно и в каком количестве.

Я еду в одно место, здесь пишут, что нужно еще 100 порций супа и хлеб, чтобы накормить военных. Я через час везу туда. Военные улыбались и искренне благодарили…

Постепенно мы начали возобновлять работу других заведений. Но у нас был еще банкетный зал, который с начала войны стал консервным заводом (смеется — ред.). Мы начали закатывать рыбную и мясную тушенку. С начала полномасштабного вторжения изготовили более 20 000 банок, которые до сих пор еще раздаем.

Это делали мы, наши повара и люди из общины, которые приходили помогать: кто перебирал гречку, кто разбирал мясо. Я заходила на кухню, а там все мне знакомы: моя учительница, мой повар, моя подруга (смеется — ред.).

Все включились максимально. И, кстати, из этого заведения мы уже закупили более 15 автомобилей на передовую. У нас был такой крутой красный автобус, которым мы до полномасштабного вторжения возили выездные банкеты. Этот автобус 24 февраля уехал на передовую. И до сих пор он там.

А когда мы делали крестины малышам, сразу предупредили всех гостей, что все подаренные деньги направим на покупку джипа на передовую. К сожалению, на прошлой неделе его не стало, и многие люди в нем погибли. Мы планируем открыть новый сбор.

— Вы так спокойно обо всем этом рассказываете, хотя понятно, что это был безумный темп. Были ли какие-то трудности, связанные именно с беременностью, ведь все-таки двойня и восьмой месяц?

Не было никаких проблем. Я знала, что с детьми все будет хорошо. Моя беременность придавала мне дополнительные силы и ресурсы делать еще что-то важное.

Через неделю с начала полномасштабного вторжения мы с мужем, его друзьями и семьей сформировали небольшой волонтерский склад, куда получали помощь из Румынии, лично все упаковывали, отправляли. Отправили несколько полных фур гуманитарной помощи на передовую, в деоккупированные города. Очень активно работали с Бучей.

Наш уже хороший друг — главный архитектор Бучи. Мы с ним работали, когда город был оккупирован, он даже умудрялся довозить туда помощь на своем автомобиле. После оккупации мой папа тоже возил. Так мы все вместе и работали: грузили, я вела списки, отвечала за бухгалтерию, контролировала фото и видеоотчетность. Не было времени на трудности.

— За что больше всего беспокоились: за беременность или роды?

— Больше всего за роды. С медицинским обслуживанием у меня проблем не было, все проходило отлично, врачи прекрасные. В женской консультации наши врачи принимали всех женщин, кто вынужден был выехать из своих городов к нам, и мы их пропускали всегда вперед, с пониманием относились и возили помощь.

А вот роды меня беспокоили. Потому что у меня должно было быть кесарево сечение, я волновалась, чтобы не было в тот день воздушных тревог или, не дай Бог, ракетных атак. Чтобы ничего не привело к каким-либо роковым последствиям.

Слава Богу на родах этого не произошло. А когда уже была в послеродовой палате, пришлось спускаться с двойней в подвал во время воздушных тревог. Хорошо, что рядом была моя мама, потому что с двумя младенцами это очень сложно и действительно очень страшно.

В такие моменты думаешь: “Ты только что дала две жизни, но не знаешь, что будет с ними дальше”.

О личном вызове и что помогало стабилизировать состояние

— Какой момент или день этой великой войны стал самым ужасным для вас, кроме 24 февраля, конечно?

— Это был сентябрь месяц, когда начались атаки на Киев. Многие мои знакомые, которые на тот момент понемногу уже вернулись домой, начали снова выезжать на Запад Украины. От тех новостей, которые я видела, мне было очень грустно, начались панические атаки.

— Что помогало успокоиться и стабилизировать моральное состояние в такие моменты?

— Пыталась отвлекаться на что-то. Когда у тебя двойня, дочь в возрасте три с половиной года и дочь-подросток, заняться есть чем, чтобы не думать о каких-то моральных нестабильностях (смеется — ред).

— А какой день или момент стал самым приятным, кроме рождения малышей, конечно?

— Крестины наших казаков (улыбается — ред.). Это было месяц после родов, середина июня, понемногу люди уже начали привыкать, что надо настраивать жизнь во время войны. До этого долгое время никто никуда не ходил. Мы решили устроить встречу всей семьей. Собрали всех, чтобы пообниматься, поцеловать самых родных.

Это было так по-особенному! Все были рады видеть друг друга. И, как я уже рассказывала, мы предупредили всех гостей, что за все подаренные средства планируем закупить автомобиль на передовую.

— Ваш личный вызов в условиях большой войны?

— Знаете, возможно, кому-то это покажется смешным или несерьезным, но для меня это действительно была сложная ситуация. Очень тяжело было найти няню. У нас и так непростая ситуация, потому что трое маленьких детей, да еще очень много женщин массово выезжали за границу. Мы понимали, что без няни мы не справимся, я ведь работаю. Но, слава Богу, они у нас есть и, надеюсь, в дальнейшем тоже будут с нами.

— Как вы обеспечиваете безопасность своих детей во время войны?

— Живем с ними за городом на расстоянии 80 км до таможни. Надеюсь, что здесь будет максимально безопасно. А еще в прошлом сентябре я сменила школу для старшей дочери, потому что в предыдущей было не очень надежное бомбоубежище. Честно, она не очень хотела переходить, потому что в старой школе у нее были друзья, но я настояла, что во время войны ее безопасность для меня самая важная. Поэтому мы выбрали школу с лучшим бомбоубежищем в городе.

— Как великая война изменила вашу жизнь и жизнь вашей семьи?

— Наша семья стала ближе. Мы больше ценим друг друга. Раньше мы с мужем могли ссориться по каким-то пустякам, теперь перестали это делать. Если возникают какие-то спорные моменты, пытаемся сразу их переосмыслить, потому что понимаем, что жизнь очень коротка. Обстоятельства, особенно те, в которых мы живем — непредсказуемы.

Вместе с тем поняла, что никуда не хочу уезжать из Украины. Я и не рассматривала этот вариант, но когда-то хотела, чтобы дети учились за границей. Сейчас понимаю, что нет. Мы — лучшая нация, я хочу жить в Украине, хочу иметь здесь свою работу, семью, бизнес, друзей, социальную жизнь.

Хочу, чтобы мои потомки знали, что мы никуда не убежали, что мы были и при любых обстоятельствах живем дальше.

Мы сейчас находимся в Черновцах. Кажется, будто немного легче, безопаснее, но сейчас в Украине нигде не может быть полностью безопасно, пока наш враг не будет преодолен. Война дала мне понимание новых смыслов жизни.

— Что вас больше всего внутренне поддерживает все это время?

— Вера, что скоро все изменится и вера в нашу победу.

Общалась Елена Сандул.

Смотри важный проект – посвящение мамам, родившим во время полномасштабной войны, — документальный фильм Мадонна. Жизнь продолжается — 14 мая, в воскресенье, в 23:10 на телеканале СТБ!

А фотовыставка Мадонна. Жизнь продолжается – с 13 по 21 мая на втором этаже ТРЦ Gulliver. Вход свободный.

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