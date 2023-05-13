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Муж на фронте – это страшно! Никогда к этому не привыкну. Жена Олега Сенцова Вероника Вельч о самом большом вызове во время войны

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 13 мая 2023, 10:30
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