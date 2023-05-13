Муж на фронте – это страшно! Никогда к этому не привыкну. Жена Олега Сенцова Вероника Вельч о самом большом вызове во время войны

Вероника Вельч — украинский адвокат, специалист по корпоративным коммуникациям и международному лоббизму, общественная активистка, кандидат политических наук. Ее муж, украинский кинорежиссер и общественный активист, Олег Сенцов защищает нашу страну на фронте.

Пока любимый защищает Украину на поле боя, Вероника заботится о детях — старшем сыне Левчике (сыне от первого брака Вероники — ред.) и младшем, рожденном во время полномасштабной войны, — Демьяне. А еще непрерывно работает, чтобы приближать нашу победу. И хотя война разделила семью километрами, а маленький Демчик впервые увидел папу через три месяца после своего рождения, связь между ними не стала слабее. О том, как это ждать мужа с фронта, о партнерских родах “онлайн” и долгожданном возвращении в Украину — читай в интервью.

Эта история – часть совместного проекта Вікон и СТБ ко Дню матери. Спецпроект Мадонна. Жизнь продолжается – посвящение несокрушимым украинским мамочкам, которые во время полномасштабной войны рождают новых украинцев, чтобы жизнь продолжалась. И становятся щитом для своих детей.

Читай и смотри больше историй в спецпроекте Мадонна. Жизнь продолжается.

Какие были ваши первые мысли, когда узнали о начале полномасштабной войны?

Мне было очень страшно за родных. Это тот страх, который никогда не испытывала раньше. Когда приходит понимание, что можешь потерять всех и сразу…

Был ли у вас на тот момент собран тревожный чемоданчик?

У нас был четкий план действий в случае полномасштабной войны. Дети должны были быть перемещены из Киева в безопасное место. Я продолжать работать. Олег – присоединиться к ВСУ. Когда есть план, то действовать гораздо проще.

Быть беременной во время полномасштабной войны – как это?

Это мотивирует. Мы мечтали погрузиться в отцовство-матерство. Целовать маленькие пухленькие щечки, ждать первого зуба, шага, слова… И, конечно, Олег, несмотря на его занятость и строгость характера, был чрезвычайно внимательным, отзывчивым, всегда понимал меня. Звонил по любой возможности, поддерживал, успокаивал.

Как трудно было продолжать работать и как долго вы были в рабочем режиме?

Я не переставала работать. В американском корпоративном мире это типичная практика. Родила в субботу, а на следующий день мы были дома. В понедельник у меня был конференц-звонок с клиентом.

На типичный вопрос: “how was your weekend? (как вы провели выходные?”)” я ответила: “more productive than usual (более продуктивной, чем обычно”). Все засмеялись (улыбается).

Меня поздравили с рождением малыша и перешли к рабочим моментам.

Из-за чего беспокоились больше во время беременности и родов?

Мы планировали рожать “вместе”, поэтому я волновалась, будет ли у нас связь, будет ли Starlink, не будет ли Олег участвовать в бою и т.д. Словом, волновалась обо всем, о чем только можно было волноваться (улыбается).

Но все сложилось. Олег был на связи и видел, как наше мацопство пришло в этот мир.

В то же время меня за руку держали моя мама и моя шеф. Считайте, что самые родные мне люди были рядом.

Почувствовали ли какие-нибудь проблемы с медицинским обслуживанием?

В США беременность считается нормальным состоянием женщины. Никакого особенного отношения. Мне такой подход импонирует. Если врачу озвучиваешь какую-то проблему, то ответ обычно прост: “пейте больше воды” (улыбается). Этот способ действительно работает.

Наибольшие трудности, с которыми вы столкнулись во время войны?

Муж на фронте – это страшно. Я знаю, что к этому не привыкну, потому даже не пытаюсь. Просто люблю.

Самый ужасный день для вас?

Утро 24.02.22.

А самый счастливый, кроме рождения сына, конечно?

Я была счастлива, когда мы с Демчиком пересекли границу в поезде по направлению “Перемышль — Киев”. За окном было холодно и солнечно, а нам так тепло и удобно. Очень люблю украинскую железную дорогу.

Какие способы находите, чтобы успокоиться и стабилизировать свое состояние?

Медитирую и молюсь. Много лет. Говорят, что молитва – это тот момент, когда человек говорит Богу. А медитация – когда учится слушать Его ответы.

Кто для вас стал самой большой поддержкой в это время?

Мне очень повезло с родителями. Я получила от них огромный ресурс безусловной любви. Без поддержки родителей я не могла бы строить карьеру и одновременно воспитывать детей. А также труд и забота о старшем сыне — Левчике.

Работа для меня – это одна из содержательнообразующих структур. Это то, что дарит мне уверенность, независимость и мобильность. Ну, а забота о сыне не позволяла зацикливаться. Ребенка нужно ежедневно отвезти в школу, забрать из школы, доставить на спортивные секции… И это в сочетании с работой.

Ваш величайший вызов, с которыми столкнулись после рождения сына?

Конечно, это понимание того, что хочется быть вместе. Но пока мы в активной фазе войны, это невозможно. В конце концов, здесь ничего особенного нет. Каждая семья, где папа или мама на фронте, переживает подобное.

Как часто удается видеться с Олегом?

Лично мы виделись трижды. А так, каждый раз, когда у Олега есть возможность позвонить. Демчик узнает его даже по видеосвязи. Хохочет.

Папа ему кажется очень смешным и положительным. Теперь вот начал лепетать, и это оказалось: “тя-тя-тя”. Такая себе мужская солидарность у них (смеется).

Вы можете уже сегодня подытожить, как большая война изменила вашу жизнь и жизнь вашей семьи?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно начать интенсивно представлять, какой бы была наша жизнь, если бы война не вмешалась в нее. Но некоторое время назад я отказалась от рефлексий на тему: “а если бы не было полномасштабной…” В общем, мы стали ближе, хоть живем на расстоянии.

Общалась Екатерина Ильченко.

Смотри важный проект – посвящение мамам, родившим во время полномасштабной войны, — документальный фильм Мадонна. Жизнь продолжается — 14 мая, в воскресенье, в 23:10 на телеканале СТБ!

А фотовыставка Мадонна. Жизнь продолжается – с 13 по 21 мая на втором этаже ТРЦ Gulliver. Вход свободный.

Дети не приходят к нам просто так — все вовремя. В этом уверена и следующая героиня спецпроекта, которая, несмотря на должность, опасность и блэкауты, решилась на второго ребенка во время войны. Читай историю военного психолога Виктории Кравченко о материнстве.

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