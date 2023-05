Муж на фронте – это страшно! Никогда к этому не привыкну. Жена Олега Сенцова Вероника Вельч о самом большом вызове во время войны

Вероника Вельч — украинский адвокат, специалист по корпоративным коммуникациям и международному лоббизму, общественная активистка, кандидат политических наук. Ее муж, украинский кинорежиссер и общественный активист, Олег Сенцов защищает нашу страну на фронте.

Пока любимый защищает Украину на поле боя, Вероника заботится о детях — старшем сыне Левчике (сыне от первого брака Вероники — ред.) и младшем, рожденном во время полномасштабной войны, — Демьяне. А еще непрерывно работает, чтобы приближать нашу победу. И хотя война разделила семью километрами, а маленький Демчик впервые увидел папу через три месяца после своего рождения, связь между ними не стала слабее. О том, как это ждать мужа с фронта, о партнерских родах “онлайн” и долгожданном возвращении в Украину — читай в интервью.

Эта история – часть совместного проекта Вікон и СТБ ко Дню матери. Спецпроект Мадонна. Жизнь продолжается – посвящение несокрушимым украинским мамочкам, которые во время полномасштабной войны рождают новых украинцев, чтобы жизнь продолжалась. И становятся щитом для своих детей.

Мне было очень страшно за родных. Это тот страх, который никогда не испытывала раньше. Когда приходит понимание, что можешь потерять всех и сразу…

У нас был четкий план действий в случае полномасштабной войны. Дети должны были быть перемещены из Киева в безопасное место. Я продолжать работать. Олег – присоединиться к ВСУ. Когда есть план, то действовать гораздо проще.

Это мотивирует. Мы мечтали погрузиться в отцовство-матерство. Целовать маленькие пухленькие щечки, ждать первого зуба, шага, слова… И, конечно, Олег, несмотря на его занятость и строгость характера, был чрезвычайно внимательным, отзывчивым, всегда понимал меня. Звонил по любой возможности, поддерживал, успокаивал.

Я не переставала работать. В американском корпоративном мире это типичная практика. Родила в субботу, а на следующий день мы были дома. В понедельник у меня был конференц-звонок с клиентом.

На типичный вопрос: “how was your weekend? (как вы провели выходные?”)” я ответила: “more productive than usual (более продуктивной, чем обычно”). Все засмеялись (улыбается).