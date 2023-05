Чоловік на фронті — це страшно! Ніколи до цього не звикну. Дружина Олега Сенцова Вероніка Вельч про найбільший виклик під час війни

Вероніка Вельч — українська адвокаційниця, фахівчиня з корпоративних комунікацій та міжнародного лобізму, громадська активістка, кандидатка політичних наук. Її чоловік, український кінорежисер та громадський активіст, Олег Сенцов наразі захищає нашу країну на фронті.

Поки коханий боронить Україну на полі бою, Вероніка піклується про діток — старшого сина Левчика (син від першого шлюбу Вероніки – авт.) та молодшого, народженого під час великої війни, — Дем’яна. А ще — безупинно працює, аби наближати нашу перемогу. І хоч війна розділила сім’ю кілометрами, а маленький Демчик вперше побачив татуся через три місяці після свого народження, зв’язок між ними не став слабшим. Про те, як це — чекати чоловіка з фронту, про партнерські пологи “онлайн” та довгоочікуване повернення в Україну — читай в інтерв’ю.

Ця історія — частина спільного проекту Вікон та СТБ до Дня матері. Спецпроект Мадонна. Життя триває є присвятою незламним українським матусям, які під час повномасштабної війни народжують нових українців, щоб життя тривало. І стають щитом для своїх дітей.

Читай та дивись більше історій у спецпроекті Мадонна. Життя триває.

— Мені було дуже страшно за рідних. Це той страх, який не доводилось відчувати ніколи раніше. Коли приходить розуміння, що можеш втратити всіх і одразу…

— У нас був чіткий план дій на випадок повномасштабної війни. Діти мали бути переміщені з Києва в безпечне місце. Я — продовжувати працювати. Олег — долучитись до ЗСУ. Коли є план, то діяти значно простіше.

— Це мотивує. Ми мріяли зануритись в батьківство-материнство. Цілувати маленькі пухкенькі щічки, чекати на перший зуб, крок, слово… І, звісно, Олег, попри його зайнятість і суворість характеру, був надзвичайно уважним, чуйним, завжди розумів мене. Телефонував за будь-якої можливості, підтримував мене, заспокоював.

— Я не переставала працювати. В американському корпоративному світі це типова практика. Народила в суботу, а на наступний день ми були вдома. В понеділок у мене був конференц-дзвінок з клієнтом.

На типове запитання: “how was your weekend? (як ви провели вихідні?”)” я відповіла: “more productive than usual (більш продуктивною, ніж зазвичай”). Всі засміялись (усміхається).