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Чоловік на фронті — це страшно! Ніколи до цього не звикну. Дружина Олега Сенцова Вероніка Вельч про найбільший виклик під час війни

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 13 Травня 2023, 10:30
Чоловік на фронті — це страшно! Ніколи до цього не звикну. Дружина Олега Сенцова Вероніка Вельч про найбільший виклик під час війни

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