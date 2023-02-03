Война — не спринт, а марафон! Украинский рекордсмен Николай Таран о беговой благотворительности для ВСУ

Война — не спринт, а марафон. Эти слова можно было услышать еще в начале полномасштабной войны. Но сколько бы времени ни прошло, они до сих пор остаются актуальными.

Люди устают как физически, так и морально. Как бы мы ни мечтали иметь суперсилы и не представляли наших защитников атлантами, но каждый из нас в первую очередь человек. И каждый нуждается в поддержке.

Украинский бегун-ультрамарафонец и официальный рекордсмен Украины Николай Таран не по рассказам знает, как преодолевать большие дистанции, бороться с печально известной усталостью, а также — что такое нуждаться в поддержке.

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Он — рекордсмен Украины по ультрамарафонскому бегу, первый украинец, дважды пробежавший 73 км в Норвегии. Также Николай призер на международных соревнованиях (2 место) Spartan Race Ultra 50 km., представитель Украины на забегах в Европе и США. И все это — лишь маленькая часть его биографии.

Но самое важное — сейчас Николай занимается беговой благотворительностью. Сначала он пробежал 250 км, чтобы собрать деньги на бус для ВСУ. Затем зарегистрировался на онлайн-аукционах, чтобы продавать свои беговые лоты. Сейчас мужчина является официальным послом благотворительного фонда Dobro.UA и собирает 100 тыс. грн на протезы для наших защитников.

Николай Таран рассказал Вікнам, что такое беговая благотворительность, как она работает, а еще — как знания “как пробежать марафон” могут помочь каждому и каждой из нас пробежать самую важную дистанцию в жизни нашей страны вместе.

— Николай, расскажите, пожалуйста, каким был ваш первый ультрамарафон? Насколько вы тогда чувствовали себя подготовленным? И каким было первое ощущение на финише?

— Если брать ультрамарафон, то он был в Киеве. Я тогда в принципе уже тогда бегал много марафонов по 42 км в Украине, в Европе. Как-то не было большой проблемы пробежать 50 км.

Но мне этого было мало. Я через два года попробовал на 100 км. Мне понравилось, я реально готовился к этому.

Позже я пробежал 250 км. Это уже было для благотворительности, потому что это очень большое расстояние. Я понял, что такой большой цифрой смогу как-то еще больше о себе рассказать, чтобы услышали люди и можно было собрать деньги.

— Сейчас, когда вы уже пробежали столько километров за всю свою жизнь, какие сложности бывают на забегах? Иногда может показаться, что для опытного спортсмена уже нет препятствий, неудач и усталости.

— Раньше я не так сильно готовился, но знал, что точно пробегу. Сейчас уже более серьезно к этому отношусь и сначала хорошо тренируюсь, а потом беру большие расстояния.

А сложность в том, что это действительно трудно, бежать много. Это как физически, так и морально тяжело. И к этому нужно готовиться.

Относительно пробега на 250 км, это в общей сложности забрало 22 часа 48 минут. Но это не один раз, а в течение шести дней. Это было по плану, который я взял у исландских организаторов. Но будь это план на три дня, то я бы и пробежал его тоже за это время.

— Если сравнивать все же марафон и войну, то по моим ощущениям кажется, что мы где-то на половине. Как пишут часто спортсмены, где-то в этот период появляется усталость и важно найти в себе силы ее победить. По-вашему, на каком этапе марафона мы сейчас?

Мы на том этапе, когда все собрались. И мы идем к победе. Потому что победа, конечно, за нами.

— Что дает вам силы, а также что вы можете посоветовать другим, чтобы сохранять темп и не давать усталости как физической, так и психологической поглотить себя?

— Даже не знаю, что другим посоветовать, потому что и самому реально бывает тяжело. Однако всю эту тяжесть я переношу на бег. И чем больше я бегаю, тем меньше думаю о происходящем.

Так я могу порекомендовать только беречь своих близких. Это главное. Это и моя основная задача сейчас.

А еще желаю, чтобы люди ценили это время, которое у нас сейчас еще есть.

— Ваше волонтерство, беговая благотворительность — этих проектов просто невероятное количество, как и забегов. Расскажите, пожалуйста, каким был первый благотворительный проект.

— Я вообще хочу участвовать в как можно большем количестве благотворительных проектов. Потому что знаю, что могу помочь этим.

После первого проекта я увидел, что меня поддерживали. И вот тогда я понял, что могу своим бегом помогать другим людям.

Потому сейчас взял на себя проект, где собираю средства на протезы. Продаю свои беговые тренировки, выставляю свои лоты на аукционах.

Я просто понял, что могу это сделать. Просто в Украине пока спорт, если можно так сказать, приостановил свою деятельность, но я хочу, чтобы благодаря ему меня услышали и тоже подключались к занятиям.

Поверьте, сейчас главное желание и любовь к людям.

Я точно знаю, что хочу бегать и помогать, вдохновлять других. Хочу, чтобы другие последовали примеру, тоже бегали и собирали благодаря этому средства на благотворительность.

— Конечно, украинцы сейчас демонстрируют чудеса изобретательности, что помогает собирать огромные суммы. Однако как к вам пришла идея заниматься беговой благотворительностью?

— Просто хочется делать то, что другие не делают. Знаю, что пробежки со знаменитостями никто не делал в Украине. И я подумал, что я как раз таким образом могу это сделать.

Пока кто-то думает, я делаю.

Не знаю, когда приходят эти идеи. В моей жизни есть люди, которые могут подбросить идею. Или просто в интернете вижу что-то подобное и хочу сделать это еще лучше.

Хочется делать что-нибудь интересное, чтобы люди увидели, удивились и захотели поддержать. Я не могу просто так брать маленькие расстояния или что-нибудь посредственное делать.

Хочу делать что-то такое грандиозное, чтобы люди увидели и сказали: “Да, я это поддержу”.

Кроме того, у людей уже не так много средств, все пересылали везде, где могли. Я вижу, что 100 тысяч мне трудно сейчас собрать и уже никого не удивишь, что пробежал 20–30 км. Поэтому нужно что-то постоянно новое придумывать.

— Вы выбрали помощь защитникам, которые потеряли конечности и нуждаются в протезировании. Почему именно это направление?

— Как-то это почувствовал. Сам попросился в благотворительный фонд. Написал, а в ответ получил предложение работать с именно этим направлением.

Еще иногда думаю, что у меня могут быть проблемы с конечностями. И это будет для меня очень грустно и плохо.

Я как-то на себя это перенес и подумал: “Все, я буду делать максимум, чтобы хоть как-то помочь”.

— Сейчас, я так понимаю, вы бегаете практически каждый день. Ведь каждая гривня, доллар или евро — это один километр. Но немного сложно понять механику. Как это работает на деле?

— Бегаю практически каждый день. Бывает, что нужно куда-то ехать, поэтому нет такой возможности. А так каждый день в любую погоду: солнце, дождь, туман. Это не важно.

Я уже давно бегаю при любых температурных показателях. Бегал в -10 и -15 градусов, бегал в снег, в дождь, в морозы. Вечером бегал, хотя это тоже тяжело. Иногда меня сбивали на пешеходных дорожках. Вот недавно была ситуация, что меня чуть-чуть “подбили”. Но мне некогда было об этом думать. Я просто взял и побежал дальше.

Это все работает через соцсети. Я все выставляю в Instagram и в Facebook. И все зависит от людей, как они хотят поддержать.

Некоторые люди говорили, что тоже побегали бы, но не знают, как это сделать. А я сказал в ответ, что могу за них побегать, а они поддержат сбор.

— Что из вашего опыта делает победитель после марафона? Громкое празднование или тихий отдых? Как вы думаете, какой подход будет более действенным, чтобы восстановиться после такого забега?

— Люди, которые очень долго готовились, но не имеют цели пробежать десять марафонов в год, идут долго восстанавливаться. А для меня это просто выспаться и все.

А вот после нашей победы хочу построить стену, чтобы ни одного человека оттуда сюда не пришло, просто от них отгородиться и все.

— Пожалуй, каждому спортсмену нужно перед стартом представлять свою цель. Конечно, мы можем говорить о победе как о каком-то воображаемом призе, но это вряд ли поможет добавить мотивации. О чем вы думаете до и во время забега? Что вас лично мотивирует продолжать бежать этот общий марафон со всей страной?

— Что меня мотивирует? То, что у меня есть руки, у меня есть ноги — все. Беру и делаю. Другим я бы тоже так советовал. Пока мы здоровы, мы можем сделать все. Я думаю, что это — основная мотивация.

Даже то, что мы проснулись — это уже хорошо.

А вот когда бегу, тогда очень много мыслей. Это какой-то разговор с собой. Думаю о том, что главное добежать, а потом смогу отдохнуть.

Важно то, что бегу и знаю, что делаю, а на финише меня ждут мои родные. Когда ты бежишь, знаешь, что они ждут. И это так держит.

Когда тебе кто-то сказал, что ты молодец и можешь это сделать. Поддержка людей — это, пожалуй, самое лучшее, что существует. Когда в тебя верят, это словами не передать.

— Как вы считаете, почему именно нам подчиняются сейчас эти сверхтяжелые километры? В чем сила украинцев?

— Сила украинцев в том, что мы всегда были сильными. Сила в нашей свободе. Мы любим свою свободу и по-другому никак не можем. Поэтому это держит нас каждый день и двигает к победе.

А Украина для меня — это воля. И я хочу жить в свободной Украине.

Поддержать беговую благотворительность Николая Тарана можно по ссылке на официальном сайте Украинской биржи благотворительности Dobro.ua.

А если ты хочешь присоединиться к инициативе Николая и начать свою беговую благотворительность, тогда нужно позаботиться о своем здоровье и узнать все правила здоровой пробежки. Читай советы Аниты Луценко, как правильно бегать.

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