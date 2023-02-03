Война — не спринт, а марафон! Украинский рекордсмен Николай Таран о беговой благотворительности для ВСУ

Война — не спринт, а марафон. Эти слова можно было услышать еще в начале полномасштабной войны. Но сколько бы времени ни прошло, они до сих пор остаются актуальными.
Люди устают как физически, так и морально. Как бы мы ни мечтали иметь суперсилы и не представляли наших защитников атлантами, но каждый из нас в первую очередь человек. И каждый нуждается в поддержке.
Украинский бегун-ультрамарафонец и официальный рекордсмен Украины Николай Таран не по рассказам знает, как преодолевать большие дистанции, бороться с печально известной усталостью, а также — что такое нуждаться в поддержке.
Он — рекордсмен Украины по ультрамарафонскому бегу, первый украинец, дважды пробежавший 73 км в Норвегии. Также Николай призер на международных соревнованиях (2 место) Spartan Race Ultra 50 km., представитель Украины на забегах в Европе и США. И все это — лишь маленькая часть его биографии.
Но самое важное — сейчас Николай занимается беговой благотворительностью. Сначала он пробежал 250 км, чтобы собрать деньги на бус для ВСУ. Затем зарегистрировался на онлайн-аукционах, чтобы продавать свои беговые лоты. Сейчас мужчина является официальным послом благотворительного фонда Dobro.UA и собирает 100 тыс. грн на протезы для наших защитников.
Николай Таран рассказал Вікнам, что такое беговая благотворительность, как она работает, а еще — как знания “как пробежать марафон” могут помочь каждому и каждой из нас пробежать самую важную дистанцию в жизни нашей страны вместе.
— Если брать ультрамарафон, то он был в Киеве. Я тогда в принципе уже тогда бегал много марафонов по 42 км в Украине, в Европе. Как-то не было большой проблемы пробежать 50 км.
Но мне этого было мало. Я через два года попробовал на 100 км. Мне понравилось, я реально готовился к этому.
Позже я пробежал 250 км. Это уже было для благотворительности, потому что это очень большое расстояние. Я понял, что такой большой цифрой смогу как-то еще больше о себе рассказать, чтобы услышали люди и можно было собрать деньги.
— Раньше я не так сильно готовился, но знал, что точно пробегу. Сейчас уже более серьезно к этому отношусь и сначала хорошо тренируюсь, а потом беру большие расстояния.
А сложность в том, что это действительно трудно, бежать много. Это как физически, так и морально тяжело. И к этому нужно готовиться.
Относительно пробега на 250 км, это в общей сложности забрало 22 часа 48 минут. Но это не один раз, а в течение шести дней. Это было по плану, который я взял у исландских организаторов. Но будь это план на три дня, то я бы и пробежал его тоже за это время.
Мы на том этапе, когда все собрались. И мы идем к победе. Потому что победа, конечно, за нами.
Мы на том этапе, когда все собрались. И мы идем к победе. Потому что победа, конечно, за нами.
— Даже не знаю, что другим посоветовать, потому что и самому реально бывает тяжело. Однако всю эту тяжесть я переношу на бег. И чем больше я бегаю, тем меньше думаю о происходящем.
Так я могу порекомендовать только беречь своих близких. Это главное. Это и моя основная задача сейчас.
А еще желаю, чтобы люди ценили это время, которое у нас сейчас еще есть.
А еще желаю, чтобы люди ценили это время, которое у нас сейчас еще есть.
— Я вообще хочу участвовать в как можно большем количестве благотворительных проектов. Потому что знаю, что могу помочь этим.
После первого проекта я увидел, что меня поддерживали. И вот тогда я понял, что могу своим бегом помогать другим людям.
Потому сейчас взял на себя проект, где собираю средства на протезы. Продаю свои беговые тренировки, выставляю свои лоты на аукционах.
Потому сейчас взял на себя проект, где собираю средства на протезы. Продаю свои беговые тренировки, выставляю свои лоты на аукционах.
Я просто понял, что могу это сделать. Просто в Украине пока спорт, если можно так сказать, приостановил свою деятельность, но я хочу, чтобы благодаря ему меня услышали и тоже подключались к занятиям.
Поверьте, сейчас главное желание и любовь к людям.
Поверьте, сейчас главное желание и любовь к людям.
Я точно знаю, что хочу бегать и помогать, вдохновлять других. Хочу, чтобы другие последовали примеру, тоже бегали и собирали благодаря этому средства на благотворительность.
— Просто хочется делать то, что другие не делают. Знаю, что пробежки со знаменитостями никто не делал в Украине. И я подумал, что я как раз таким образом могу это сделать.
Пока кто-то думает, я делаю.
Пока кто-то думает, я делаю.
Не знаю, когда приходят эти идеи. В моей жизни есть люди, которые могут подбросить идею. Или просто в интернете вижу что-то подобное и хочу сделать это еще лучше.
Хочется делать что-нибудь интересное, чтобы люди увидели, удивились и захотели поддержать. Я не могу просто так брать маленькие расстояния или что-нибудь посредственное делать.
Хочу делать что-то такое грандиозное, чтобы люди увидели и сказали: “Да, я это поддержу”.
Хочу делать что-то такое грандиозное, чтобы люди увидели и сказали: “Да, я это поддержу”.
Кроме того, у людей уже не так много средств, все пересылали везде, где могли. Я вижу, что 100 тысяч мне трудно сейчас собрать и уже никого не удивишь, что пробежал 20–30 км. Поэтому нужно что-то постоянно новое придумывать.
— Как-то это почувствовал. Сам попросился в благотворительный фонд. Написал, а в ответ получил предложение работать с именно этим направлением.
Еще иногда думаю, что у меня могут быть проблемы с конечностями. И это будет для меня очень грустно и плохо.
Я как-то на себя это перенес и подумал: “Все, я буду делать максимум, чтобы хоть как-то помочь”.
Я как-то на себя это перенес и подумал: “Все, я буду делать максимум, чтобы хоть как-то помочь”.
— Бегаю практически каждый день. Бывает, что нужно куда-то ехать, поэтому нет такой возможности. А так каждый день в любую погоду: солнце, дождь, туман. Это не важно.
Я уже давно бегаю при любых температурных показателях. Бегал в -10 и -15 градусов, бегал в снег, в дождь, в морозы. Вечером бегал, хотя это тоже тяжело. Иногда меня сбивали на пешеходных дорожках. Вот недавно была ситуация, что меня чуть-чуть “подбили”. Но мне некогда было об этом думать. Я просто взял и побежал дальше.
Это все работает через соцсети. Я все выставляю в Instagram и в Facebook. И все зависит от людей, как они хотят поддержать.
Некоторые люди говорили, что тоже побегали бы, но не знают, как это сделать. А я сказал в ответ, что могу за них побегать, а они поддержат сбор.
Некоторые люди говорили, что тоже побегали бы, но не знают, как это сделать. А я сказал в ответ, что могу за них побегать, а они поддержат сбор.
— Люди, которые очень долго готовились, но не имеют цели пробежать десять марафонов в год, идут долго восстанавливаться. А для меня это просто выспаться и все.
А вот после нашей победы хочу построить стену, чтобы ни одного человека оттуда сюда не пришло, просто от них отгородиться и все.
— Что меня мотивирует? То, что у меня есть руки, у меня есть ноги — все. Беру и делаю. Другим я бы тоже так советовал. Пока мы здоровы, мы можем сделать все. Я думаю, что это — основная мотивация.
Даже то, что мы проснулись — это уже хорошо.
Даже то, что мы проснулись — это уже хорошо.
А вот когда бегу, тогда очень много мыслей. Это какой-то разговор с собой. Думаю о том, что главное добежать, а потом смогу отдохнуть.
Важно то, что бегу и знаю, что делаю, а на финише меня ждут мои родные. Когда ты бежишь, знаешь, что они ждут. И это так держит.
Когда тебе кто-то сказал, что ты молодец и можешь это сделать. Поддержка людей — это, пожалуй, самое лучшее, что существует. Когда в тебя верят, это словами не передать.
Когда тебе кто-то сказал, что ты молодец и можешь это сделать. Поддержка людей — это, пожалуй, самое лучшее, что существует. Когда в тебя верят, это словами не передать.
— Сила украинцев в том, что мы всегда были сильными. Сила в нашей свободе. Мы любим свою свободу и по-другому никак не можем. Поэтому это держит нас каждый день и двигает к победе.
А Украина для меня — это воля. И я хочу жить в свободной Украине.
А Украина для меня — это воля. И я хочу жить в свободной Украине.
Поддержать беговую благотворительность Николая Тарана можно по ссылке на официальном сайте Украинской биржи благотворительности Dobro.ua.
А если ты хочешь присоединиться к инициативе Николая и начать свою беговую благотворительность, тогда нужно позаботиться о своем здоровье и узнать все правила здоровой пробежки. Читай советы Аниты Луценко, как правильно бегать.
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