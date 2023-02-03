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Война — не спринт, а марафон! Украинский рекордсмен Николай Таран о беговой благотворительности для ВСУ

Даниэла Долотова, редактор сайта 03 февраля 2023, 20:00
Микола Таран
Фото: Facebook

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