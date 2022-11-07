Пробежать от А до Я, чтобы помочь военным: украинизация бега от #CreativeRunDvizh

Наш украинский язык прекрасный, колоритный и благозвучный. А о его важности задумался каждый украинец, когда российские войска начали “освобождать” русскоязычное население.

Нашему языку посвящают песни и стихи, а теперь еще и символический забег ко Дню украинской письменности и языка.

Воплотит такую ​​инициативу основатель #CreativeRunDvizh в Украине Всеволод Севастьянов. Что это за проект, какова цель инициативы и как бег способен помочь военным, читай дальше.

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О #CreativeRunDvizh

Этот авторский беговой проект появился три года назад, когда пандемия и всемирный локдаун закрыли всех дома, а возможность участвовать в офлайн-стартах стала невозможной.

Тогда Всеволод решил добавить красок и мотивации в свои ежедневные пробежки. Для этого он позаимствовал технику создания GPS-рисунков, для которой необходимы не только навыки спортивной ориентировки, но креативность.

Хотя придумал этот метод не я, но всячески его популяризую в Украине. Так я мотивирую себя на создание новых маршрутов и ежедневных тренировок.

Он стал всматриваться в улицы на Google-картах, ​​искал знакомые формы, которые могли бы превратиться в рисунок. Затем прокладывал маршрут.

После пробежки получал изображения в виде животных, слов, техники и геометрических фигур и т.д, которыми делился на своей странице в Facebook под хештегом #CreativeRunDvizh.

Таким образом Всеволод хотел поощрить и других людей не оставлять любимое дело и, несмотря на пандемию, продолжать бегать.

Действительно, за три года существования проекта #CreativeRunDvizh к нему присоединялись знакомые из Мариуполя, Николаева, Полтавы и других городов.

Благодаря хэштегу Всеволод находит рисунки даже незнакомых ему людей в разных пабликах для бега. Так что такая инициатива вполне прижилась в беговых кругах украинцев.

Бег во время войны: как он может помочь

Сразу после начала войны было трудно снова выйти на пробежку. Только в начале лета Всеволод попытался вернуть эту приятную привычку в свою жизнь.

Думаю, многие до сих пор не решились. Мол, сейчас не время, есть что-то важнее бега или другого вида спорта. Поверь, даже 20-минутная пробежка поможет собраться с мыслями и эмоциями.

Для мужчины бег, как медитация. Он дает время побыть наедине с мыслями и расставить приоритеты на ближайшие дни и недели.

Несмотря на то, что во время полномасштабной войны систематизировать тренировки стало гораздо труднее, а пробежки происходят более ситуативно, мужчина не оставил любимого дела. Он даже придумал, как бег может помочь Украине.

Сейчас планирует масштабировать проект, ведь ему хочется, чтобы европейцам постоянно напоминали, какой ценой обеспечивается покой в их странах.

Также он решил совершить особый забег ко Дню украинской письменности и языка с целью помочь нашим военным.

Особый забег от А до Я: как поможет военным

Сейчас Всеволод особенно благодарен защитникам и всем украинцам, работающим и помогающим на своих фронтах. Он утверждает, что мы все невероятные, сильные, храбрые, добрые, упорные и единые, и в этом наша сила.

Вместе нам все под силу. Собрать сотни миллионов гривен в сутки после видеообращения Сергея Притулы? Собирать своими силами на автомобили и волонтерить целыми днями? Возможно все!

Несмотря на то, что нас ждет еще много работы, не нужно останавливаться. Ведь впереди победа и восстановление лучшей в мире страны — Украины.

Война напомнила мужчине, что стоит ценить каждую минуту, быть рядом с родными и делать все возможное, чтобы жизнь не проходила напрасно. А без военных, которые дарят нам каждый день под украинским флагом, этого всего не было бы.

Поэтому Всеволод решил внести свой вклад в помощь и победу и выразить свою благодарность военным так, как умеет лучше всего.

Спортсмен поставил цель пробежать символический маршрут при любых условиях и погоде, где беговые рисунки обретут форму букв украинского алфавита. Он уже начал реализовывать замысел, а завершить планирует ко Дню украинской письменности и языка.











Идея пробежать 33 буквы пришла еще в прошлом году, но в связи с состоянием здоровья реализовать ее тогда не удалось.

Этот маршрут, а точнее 33 небольших маршрута, для меня символ уникальности нашего народа, уверенности украинцев, веры в победу и большой благодарности всем, кто защищает нашу страну.

Но главной целью забега станет сбор 50 тыс. грн на зимнюю одежду для подразделения брата Всеволода Севастьянова, которое сейчас защищает нашу страну.

Бегай и помогай вместе с #CreativeRunDvizh

Каждый украинец может помочь и поддержать инициативу как словом, так и делом из любого уголка мира.

Ты можешь пробежать украинский алфавит вместе со Всеволодом. Для этого стоит только открыть карту, проложить в воображении маршрут, напоминающий букву, и пробежать его.

Зафиксировать результат и полученный рисунок поможет любое беговое приложение, например Strava. Поделись им в социальных сетях с хештегом #біжуукраїнською и #CreativeRunDvizh.

По желанию ты можешь помочь Всеволоду закрыть его сбор или задонатить на любой другой фонд, помогающий военным. Это станет своеобразным подарком ко Дню украинского языка.

Если же ты никогда не бегал(-а) в холодное время года, но имеешь желание приобщиться к инициативе или просто попробовать начать, то спортсмен дал профессиональные советы, которые помогут тебе в этом.

Как бегать в холодное время года

Начинать бегать в холодную погоду, возможно, не самая лучшая идея, потому что организму нужно больше времени адаптироваться к погоде.

Но если ты решил(-а) начать, то не забудь о правильно подобранной одежде и обуви. Это поможет тебе не только быть более выносливым, но и сохранит здоровье.

Несколько слоев тонкой одежды лучше сохраняют тепло тела, чем один слой толстой. А качественные кроссовки для бега могут уберечь твои стопы от болезненных ощущений и избавить от проблем с позвоночником в будущем.

Если ты занимаешься бегом уже давно, то качественная обувь поможет тебе поставить новые рекорды.

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