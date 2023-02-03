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Війна — не спринт, а марафон! Український рекордсмен Микола Таран про бігову благодійність для ЗСУ

Даніела Долотова, редакторка сайту 03 Лютого 2023, 20:00
Микола Таран
Фото: Facebook

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