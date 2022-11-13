Марафон незламних — як троє чоловіків бігли Київщиною задля благодійної мети

Гостомель, Буча, Ірпінь. За маршрутом пам’ятних місць війни на Київщині завершився забіг у 21 км — так званий Марафон незламних. Ця бігова подія, ініційована одним з військовослужбовців.

Місце фінішу, як і кожна точку марафону, — символічна. Забіг почався в аеропорті Гостомель, біля зруйнованого окупантами літака Мрія. Потім бігли повз Ірпінь, Бучу та фінішували у селі Стоянка на щойно відновленому після деокупації мосту.

Марафонців було троє: професійний український триатлет Вадим Коваленко, один з організаторів забігу Павло Федосенко та військовослужбовець ЗСУ Максим Пасічник. Чоловік 24 лютого обороняв гостомельський аеропорт від російських військових, тоді ж отримав травму ноги.

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Попри це, він наважився бігти, щоб допомогти іншим військовим.

Вадим Коваленко розповів, що перед забігом провели кілька тренувань, щоб зрозуміти, чи зможе Максим Подолати дистанцію. Після тренувань стало зрозуміло, що зможе.

Забіг має благодійну мету — зібрати кошти на створення мережі реабілітаційних центрів для наших військових. До цього збору може долучитися кожен.

Банка у Монобанку за посиланням.

Реквізити ПриватБанку: 4731185620746310

Раніше ми розповідали про забіг до Дня української писемності та мови, щоб допомогти військовим.

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