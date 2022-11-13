Марафон незламних — как трое мужчин бежали по Киевской области ради благотворительной цели

Гостомель, Буча, Ирпень. По маршруту памятных мест войны в Киевской области завершился забег в 21 км — так называемый Марафон незламних. Это беговое мероприятие, инициированное одним из военнослужащих.

Место финиша, как и каждая точка марафона, — символическое. Забег начался в аэропорту Гостомель, около разрушенного оккупантами самолета Мрия. Затем бежали мимо Ирпеня, Бучи и финишировали в селе Стоянка на только что восстановленном после деоккупации мосту.

Марафонцев было трое: профессиональный украинский триатлет Вадим Коваленко, один из организаторов забега Павел Федосенко и военнослужащий ВСУ Максим Пасечник. Мужчина 24 февраля оборонял гостомельский аэропорт от российских военных, тогда же получил травму ноги.

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Несмотря на это, он решил бежать, чтобы помочь другим военным.

Вадим Коваленко рассказал, что перед забегом провели несколько тренировок, чтобы понять, сможет ли Максим преодолеть дистанцию. После тренировок стало понятно, что сможет.

У забега благотворительная цель — собрать средства для создания сети реабилитационных центров для наших военных. К этому сбору может присоединиться каждый.

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Ранее мы рассказывали про забег ко Дню украинской письменности и языка, чтобы помочь военным.

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