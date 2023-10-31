Это грабли, на которых написана твоя фамилия: Василий Байдак об истории своего рода, тонкостях волонтерства и важности донатов

Когда внутри бурлили эмоции, пылала ненависть к врагу одновременно с ледяным ужасом от увиденных террористических действий оккупантов, спасительной лодкой в ​​этой непрерывной буре стал юмор.

А вот его создателям пришлось на время изменить амплуа и открыть в себе новые скрытые таланты. Так, юморист Василий Байдак, который долгое время занимался комедией абсурда, был вынужден покинуть эту нишу. Ведь ее теперь заняли вражеские пропагандисты. Чтобы побороть их и оккупационную армию, комик начал заниматься волонтерством. А чтобы поддерживать психологическое состояние украинцев, вернулся в комедию наблюдения.

Теперь юморист не только описывает в своих выступлениях сложный психологический портрет нации в войне, но и создает новое будущее, помогая украинским защитникам. Как ему это удается и в чем тонкости сочетания юмора и волонтерства — Василий Байдак рассказал Вікнам в эксклюзивном интервью.

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Читала о вас, что вы с детства занимались танцами и вообще делали небольшие выступления дома. А вы помните, каким было ваше первое выступление на публику и с чем вы тогда выходили к зрителю?

— Были такие песни небольшие, которые просто пел пару строчек. Родители очень этим гордились и записывали на кассету или просили, чтобы я это делал для гостей. Такие бесплатные развлечения.

Потом еще я помню, как-то они мне подарили гитару, и я делал вид, что играю на ней. Я что-то пел вроде: “Сгорела хата, негде спать”. Это, кажется, первое было выступление.

Наверное, мозг стер первые выступления, где я выходил полностью в зеленом костюме с рожками на голове. Возможно, было множество страхов, что кто-то поймет, как я по-идиотски одет. А в сознательном возрасте сейчас этого нет.

А как вы поняли, что вам нравится смешить людей?

— Помню, как заметил чувство, что ты что-то делаешь, и люди полностью в твоем внимании. То есть ты какими-то действиями привлекаешь внимание и вызываешь положительные эмоции. Можно просто взять камушек и бросить в дядю, но это внимание в отрицательном ключе. Но если сделать что-нибудь смешное, то внимание к тебе будет в положительном ключе.

Думаю, это связано с тем, что я у родителей единственный сын, и было очень много внимания и любви вокруг меня. С самого детства внимание было со всех сторон. А потом ты получаешь это внимание тем, что делаешь сам, и оно примерно такое же, как тебе дарят родители.

Иногда замечаю, что некоторих людей очень хорошо объединяют одинаковое чувство юмора, а какие-то особые шутки отсекают “не своих” людей. Как вы думаете, как юмор влияет на формирование связей между людьми?

— Максимально влияет.

Есть хорошая такая фраза американского комика, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на людей, которые не выкупают приколов.

Шутка может рождаться спонтанно в любой момент. Но все равно у нее есть бекграунд твоей эрудированности, твоего взгляда на мир. Ты можешь сразу одной шуткой понять, толерантный ли человек, или вообще нет, хорошо ли он образован, или нет.

Поэтому шутки действительно очень хорошо фильтруют людей, с которыми ты хочешь быть рядом. И если человек смеется над твоими шутками, он автоматически принимает то, что ты сказал. То есть все постулаты, спрятанные в шутке, он принял, и для него это стало смешным. Поэтому ты сразу понимаешь, что человек чувствует, и знает то же, что и ты.

Думаете, можно найти свою любовь по одной, непонятной для других, шутке?

— Если говорить с метафорической точки зрения, то да, конечно. Но есть у нас очень хорошие примеры, когда люди ходили к нам на спектакли Воробушка, максимально абсурдные и сюрреалистические.

У нас была одна пара, распавшаяся после этого. Кажется, она его пригласила и очень кайфовала от этого спектакля, а он ничего не понял. И они разошлись, потому что поняли, что будет тяжело.

А было несколько пар, которые привели друг друга на эти представления, смеялись вместе и поняли, что они понимают такой юмор. И они даже поженились.

Поэтому действительно юмор проверяет очень хорошо людей. Я не понимаю, как мы бы, например, могли пожениться с женой, если бы не выкупали приколов. Это невозможно.

А вы с родными схожи по чувству юмора? Когда вы собираетесь с семьей, кто забирает на себя все внимание и больше всего шутит?

— Получилось так, что родители схожи со мной юмором. Когда я был в абсурде, то родители сначала не очень понимали. Говорили, что не очень смешно. Но потом стали понимать. И я вернулся в комедию наблюдения.

А вообще у меня родители супер положительные и тоже любят шутить. Если мама в ударе, то она реально может то и дело шутить. Когда собираемся, и я могу шутить.

Также вы рассказывали, что пытались изучить историю своего рода, но это было очень сложно. Хотя вам удалось узнать, как ваш дедушка прошел фильтрационные лагеря. Как вы думаете, как знание истории своей семьи помогает не наступать на грабли “отношений” с РФ? Ведь во многих семьях найдется хотя бы один рассказ о том, как россияне издевались над их предками.

— Вообще, важно знать свою историю. А особенно когда это лично твоя история, когда ты понимаешь, через что прошли твои родные. Это такие, достаточно личные грабли.

Это грабли, на которых написана твоя фамилия, которые ты носишь с собой. Это шишка, которая растет потом на лбу у всего поколения.

Мне кажется, важно знать, откуда эта шишка у тебя появилась именно с детства. Хотя я узнал свою историю вообще не так давно, когда мы общались с отцом.

Что вас сейчас вдохновляет на борьбу и непрерывное волонтерство? Не история ли о деде так придает сил?

— Кажется, самый лучший мотиватор — это реальность и концентрация на ней. Понимание, что происходит вокруг именно сейчас.

Это, пожалуй, лучший мотиватор, когда ты понимаешь, что в этот момент гибнут люди в борьбе. Пожалуй, это цинично назвать мотиватором, но живем в таком мире.

А твое прошлое, которое у тебя есть, это очень хорошая база для того, чтобы потом не совершать эти ошибки. Потому что твоя реальность тоже станет прошлым, а потом присоединится к прошлому твоего отца, дедушек.

И это все важно — вот это прошлое, которое превращается не просто в прошлое, а в опыт. А опыт — это как раз то, что помогает нам интуитивно потом в будущем вырабатывать правильное поведение.

Уже имея его, ты понимаешь, что никакого сотрудничества со страной-агрессором и россиянами вообще не может быть. Этот опыт, я уверен, будет помогать, если ты не закрываешь глаза на него.

Во многих источниках опишут, что вы уже собрали 8 млн. гривен для защитников Украины. Можете немного актуализировать эти данные. Сколько удалось собрать для ВСУ?

— Где-то более 20 миллионов гривен.

Вас лично эта цифра поражает?

— У меня уже полная профессиональная деформация. Иногда даже на жизнь как-то перекладывается, и немного становится страшно.

Война — это супердорого.

Это очень дорого. Все очень дорого.

Когда ты с этим начинаешь сталкиваться, ты понимаешь, что эти миллионы, которые ты собираешь там, это вообще такая максимальная мелочь. Просто супермелочь.

К сожалению, немногие понимают истинную цену войны и то, сколько стоит определенное оборудование.

Иногда можешь читать, что артисты возвращаются из зарубежных туров и рассказывают, что собрали там 300 000 грн. А они там были три месяца. Вот тогда видно, что просто люди не сталкиваются с этим вопросом. Для некоторых 300 тысяч — это кажется много. Когда ты занимаешься сборами и читаешь эти новости, понимаешь, что этого мало.

А как вы вообще начали волонтерить?

— Было ощущение того, что у тебя есть такой ресурс, как твоя аудитория, которая вместе с тобой может помочь войску. Потому что я не в армии, нужно было искать все имеющиеся возможности, которые могли бы помочь на максимум использовать свой ресурс.

Аудитория — это как раз и был тот ресурс поначалу. Очень сильно боялся, потому что видел, как люди собирают средства и не понимал, как это вообще должно быть, имеет ли аудитория такое доверие ко мне. Но я постепенно начал и увидел, что есть доверие, потому что я аудиторию никогда не предавал. Условно, не брал какие-то рекламы, просто чтобы вытягивать средства.

У меня была с ними прямая связь, общался, поэтому аудитория полностью мне доверяла и все дальше так и пошло. Был первый сбор на бак аппараты. Затем был сбор на баги для Карпатской Сечи. Там было 150000 грн. Он закрылся, кажется, за двое или трое суток.

И потом ты понимаешь, что ты можешь собирать. А уж если приходит это осознание, то не делать этого — вообще будет эгоистический поступок. Потому что понятно, что тяжело, ты устаешь, но потом отдохнем. Разве на передовых позициях есть отдых? Нет! Потому пока только так.

Вы думали, что тоже можете там оказаться?

— Думал, конечно. Я сейчас делаю все возможное, чтобы помочь. Но если придет время, то я пойду. Хочу только сначала с января, может, пойти учиться работать на дрончиках, чтобы была какая-то уже база для того, чтобы можно было работать.

Нужно быть сейчас готовым. Это мое мнение. Не стоит думать, что там может тебя это обойдет. Просто нужно осознание того, что сейчас война в стране.

Максимально логичен один из вариантов развития событий для человека, что ты попадаешь в армию. Это очень логично, как и необходимость носить турникеты с собой.

Мы были на тренинге Соломенских котиков из критических кровотечений. И там преподаватель спросил, у кого есть турникет с собой. Никто не ответил, потому что ни у кого не было. Он сказал, что нужно понимать: страна в войне и каждый день может быть прилет. Турникет может спасти либо вас, либо другого человека, который просто будет идти мимо. После этого я стал носить турникет.

Этот турникет может тебе пригодиться, а может и нет. Но если пригодится, то я хочу быть к этому готовым.

Аптечку беру, когда я где-то уезжаю. Особенно когда с ЮНИСЕФ едем по прифронтовым городам.

Ваше волонтерство без преувеличения можно назвать непрерывным, ведь после одного закрытого сбора начинается другой. Расскажите пожалуйста, как вам удалось организовать музыкальный клип для сбора? Чья это была идея?

— Клип из “Шмяк-Чвяк” — это не мой лично сбор, третьей ОШБр. Это они придумали очень много коллабораций сделать, чтобы закрывать большие сборы. Мы присоединились.

А вообще идея делать такие музыкальные какие-то вставки, сообщения, клипы, то наша с женой. Просто сидели, разговаривали, как это может выглядеть. Так и пришли к логическому выводу — делать то, что люди хотели бы репостить.

Это была хитрая стратегия, но наша задача была быстро доставить по запросу бригады антидроновое ружье, поэтому это сработало.

Самая главная хитрость в том, что все уже создано до нас. То есть мотив, размещение текста на этом мотиве, музыкальное оформление.

Так мы берём хиты, а не создаем свою музыку. Фактически мы делаем пародию, а она чем хороша — тем, что уже условно песня Smack That у людей вызывает эмоции. Потому что под нее прошли годы в школе. А здесь сбор, еще разные слова, а еще и клип и актеры. И все это в комплексе дает хороший результат.

А сбор с Бедстрит Бойз был на разные нужды: от дронов до пикапов для разных бригад. Идея бенда не моя, а Тимошенко и Кедра.

А как удается организовывать такие съемки для сборов?

— Вот буквально на днях я в Twitter немного вскипел, потому что некоторые люди писали, что не понимают, как это война на улице, а мы снимаем такие кринжевые (сленговое слово, которым обозначают что-то вроде испанского стыда, — ред.) клипы.

Писала нам девочка в комментарии, что интересно, сколько же мы за аренду автомобиля отдали денег. Люди просто не осознают, что, во-первых, очень много людей в Украине имеют ресурсы.

Мой ресурс — это сценарист, актер, монтажер и режиссер. Я отдаю это бесплатно. То есть это работа, которую я делаю бесплатно. А у кого-то есть аренда автомобилей, как у мужчины, который нам дал бесплатно свою машину, потому что это на сбор. Также есть парковка Гулливера. Будь это коммерческий клиент, они взяли бы деньги за аренду. А поскольку это на ВСУ, нам просто дали бесплатно парковку для съемок.

Вот с арендой техники другая штука, потому что они очень редко дают что-нибудь бесплатно. Чаще они могут сделать скидку. Тогда эти расходы закрываются теми, кто придумал этот сбор, потому что это наша работа и это, условно, тоже наш донат: время, ресурс и деньги.

Мы не будем брать из донатных средств. Это неправильно, потому что люди сбрасывают четко на сбор.

Все, что вокруг, это закрывается нами. В случае с этим сбором это была только аренда. Ее закрыла Нати, если я не ошибаюсь, полностью за свой счет.

У Backstreet Boys все работало похоже. Цену за аренду мы разбили между нами и закрыли. А вот все остальное, что там, это тоже все бесплатно дали.

Как вы думаете, будет ли такой момент, когда украинцы смогут забыть о сборах? Ведь нам после победы еще предстоит проделать немало работы.

Даже когда сбудется мечта практически каждого украинца и развалится страна-агрессорка на 1000 мелких частиц, все равно мы будем продолжать донатить.

Сейчас в донатах в основном упор на оружие. Мы понимаем, что самое важное — это оружие. Потом, я уверен, нам все равно нужно будет собирать пограничникам на тепловизоры или автомобили. Мы ведь не живем в мире иллюзий, где говорят, что все, победа, война кончилась и мы такие выдохли и ушли.

Конечно, будет идти зачистка, будет куча работы. Плюс максимальное невероятное количество раненых, которым нужно будет помогать.

Была хорошая фраза о том, что военные взяли ответственность сейчас защищая вас. Теперь вы берете ответственность за военного, который возвращающется в гражданский мир.

Эта штука будет функционировать у сознательных украинцев после победы.

Кроме того, восстановление потом начнется: школ, садов, детских площадок, просто домов людей, которые страна-агрессорка уничтожала полностью.

Я уверен, что очень большой процент отпадет украинцев, которые, когда война кончится, перестанут донатить. В то же время многие поймут, что это просто перерастет в благотворительность.

Это нужно принимать, как правило. Как в Великобритании. У них там донатить — это обычная система. Они понимают, что всегда есть некая благотворительность, куда можно направить свою часть средств. И тогда в стране будет хорошо.

Однако, к сожалению, уже у некоторых настал момент, когда человек думает, что можно не донатить. Вот это ужасно. Кто-то скажет: не лезь в чужой карман. Так я не лезу, потому что точно знаю, что если вы пишете о том, что вы перестаете донатить, то как минимум у вас есть деньги на интернет и время на то, чтобы написать эту гадость. Тогда потратьте их на то, чтобы взять одну, две, три, четыре гривны и бросить на сбор. И замолчать.

Мы не говорим о больших донатах. Ведь донатить должен каждый. Сейчас растет спрос на сборы, их становится больше, а людей нет. И задача каждого вообще сознательного гражданина — привлекать как можно больше людей.

Не нужно, чтобы сумма донатов от одного человека увеличивалась. Необходимо, чтобы количество донатящих людей стало больше.

Если ты называешь себя сознательным украинцем и ты начал донать, а потом ты каким-то образом перестал это делать, потому что где-то брусчатку кладут, то, значит, и не был сознательным. Скорее всего, ты просто лицемеришь по отношению к себе и своему сознанию.

По-моему, принятие этого сознания — оно без возвратности. Скорее всего, оно может трансформироваться, но отката назад, думаю, быть не может.

Кстати, по-вашему, как изменилась Украина за период полномасштабной войны и общество?

— По себе знаю, что я изменился. Поэтому я уверен, что таких людей как я много. Но людей, которые не изменились, тоже много.

Для кого-то полномасштабное вторжение послужило поводом повысить понимание этой ситуации, которая уже из-под ног выбивает сознание. Так случилось, например, со мной. Но думаю, что этот удар для многих все равно не сработал. Я уверен, что стало более качественным гражданское общество.

Какие изменения хотелось бы еще увидеть?

— Да много чего. Минимально начнем с того, чтобы люди российскую музыку перестали слушать. Потому что я ехал в поезде из Львова, и слышу в соседнем купе какой-то ремикс на песню о “седой ночи”. И такой: “Да чтоб его”.

Позже я увидел, что из купе вышли двое мужчин, которые общаются на чистом украинском языке. Они были немного выпившие. Просто люди даже не понимают, что делают.

Это как мой родственник, который смотрел сериал российский. Я говорю, что не стоит этого делать, потому что он так монетизирует этот сериал. И эта монетизация превращается в налоги в казну РФ, которые становятся пулями. И он понял и сказал, что больше не будет этого делать.

Поэтому, наверное, стоит не всегда злиться, а просто давать себе и людям шанс объяснить.

Хотелось бы для начала отказаться от всего российского. А если что-то глобальное, то хочется, чтобы отсутствовала коррупция.

Вы говорили, что тоже ездили со стенд-апом на передовую. Как вы искали общий язык в юморе с защитниками? Что вы лично ощущали, когда были с выступлением там?

— Сначала четко отметим, что это было дважды. Потому что иногда такое впечатление складывается, что я и не вылажу с выступлений на передовой. Мы ездили с Антоном Тимошенко и Настей Зухвалой в рамках Культурного десанта один раз на Восток зимой. Еще один раз — на Юг.

Общий язык с военными есть, был и будет, это 100%. Но когда мы поехали на Восток впервые, я почему-то думал, что нужно что-то показать о войне, что мы тоже чувствуем войну, у нас здесь тревоги. Однако увидел, что это не слишком воспринимается. Потому я вывел такую формулу, о которой уже говорил.

Мне показалось, в юморе люди, которые видят войну своими глазами каждый день, не хотят слышать о войне. Но люди, которые не видят войну, им стоило бы слышать о ней.

Поэтому потом, когда однажды уже были следующие выступления, я больше концентрировал внимание на таком материале, который не напоминает о войне, а напоминает о каких-то моментах до полномасштабного вторжения, каких-то бытовых проблемах, всевозможных абсурдных приколах. И это гораздо лучше работает, потому что наша задача там — это рассмешить и отвлечь.

О чем нельзя шутить во время войны? Версия Васи Байдака.

— Не могу сказать. Такой формулы не существует. Эта формула у каждого лично своя.

Я скажу вам, что ни в коем случае нельзя шутить никак о Мариуполе. Но эта формула не распространяется на тех, кто был в Мариуполе, кто был в тот момент там, кто из этого ада вышел. Потому что они шутят об этом.

Это тот опыт, который они пережили. Они не создают шутку. Они не представляют и не говорят кому-то, как себя вести. Эти люди там были, они это пережили, отрефлексировали, поэтому могут шутить на эту тему в любом ключе, как захотят. Потому что это их опыт.

Сейчас формула, которая будет максимально толерантна и максимально безопасна по отношению к другим людям — просто не рассказывать о темах, которые не понимаешь; ситуациях, в которых ты сам не бывал.

То есть, когда в Никополе мы на поезде приезжали и попали под артиллерийский обстрел, который был недалеко, тогда рассказываю об этом. До этого я рассказывать об артиллерийских обстрелах не мог.

Для чего, по вашему мнению, юмор во время войны?

— Сейчас юмор выполняет несколько задач. Первая — это снятие стресса. Вот такого переживания как мышь, которая ест твои сердце, душу, легкие, печень. И для того, чтобы эту мышку прогнать оттуда и тебе стало немного легче, ты смеешься над чем-то. Тогда оно становится уже не столь страшным. Это доказано и фильмом Чарли Чаплина Диктатор.

Это показано и в одном из фильмов о Гарри Поттере, где герои прогоняли что-то страшное чем-нибудь смешным. И это доказано полномасштабным вторжением, потому что сначала нам стоило высмеивать нашего врага, Путина, всех этих иллюзорно страшных людей. Сейчас это уже не работает.

Сейчас наоборот нужно осознание того, что враг становится сильнее, умнее. Поэтому здесь смеяться над тем, какой он тупой, опасно для всех нас.

Вторая задача: юмор помогает, когда ты смеешься, открывать такую дверцу в твое сознание. Ты рассказываешь определенные вещи, которые ты считаешь нужными для того, чтобы мотивировать людей донатить и поддерживать армию.

И третья функция, которая сейчас у юмора во время полномасштабного вторжения, — это большие средства, которые мы собираем. То есть, стендап, собирающий разные формы импровизации, просто выступления.

У вас есть особый стиль в юморе. Но так же он есть у вас и в одежде. Вам приходится выслушивать от окружающих немало, в частности о прическе. Как удается держаться на плаву и не обращать внимание на такие подколы?

— Меня по-детски эти подколы делают еще сильнее и мотивируют идти дальше. Я за то, что человек должен делать то, что считает нужным, и выглядеть, как он хочет. Потому что это одна из составляющих свободы.

Вообще не понимаю, когда человек может как-то реагировать иначе из-за своей внешности, из-за того, как ты выглядишь. Для меня это была загадка. Я не понимаю, зачем я должен приходить куда-то в костюме. Потому что если ты не в костюме, значит, что?

Не понимаю этого совершенно. Одежда для меня просто как один из элементов самовыражения. И все.

В основном вот такие подколы распространены среди подростков, которые сейчас могут приходить на НеЛекции, где вы являетесь НеЛектором. Расскажите, пожалуйста, как вообще началась работа с проектом, и почему вы решили присоединиться?

— Это такой длинный путь. Есть такая общественная организация UMind. Они сотрудничают с Александром Педаном. Когда-то он мне написал, что делает для подростков встречи с профессионалами, рассказывающими о своей профессии для того, чтобы дети могли уже сейчас выбирать себе карьеру.

Там программисты были врачи, юристы. Он говорит, что стендап — это тоже профессия, поэтому приди и расскажи. Я рассказал о своем опыте, а после этого мне предложили вести саммит, где были Орландо Блум, Первая Леди.

Провел тот вечер, и они со мной уже познакомились и сказали, что у меня должен быть ведущим “нелекций” о минной безопасности. НеЛекции — это проект ОО UMind и Детского фонда ООН ЮНИСЕФ, предусматривающий встречи с молодежью из восточных и южных областей, во время которых говорят о минной безопасности, а также о ментальном и физическом здоровье, противодействии сексуальному насилию.

У меня была травма после детского аниматорства (смеется, — ред.). Но я решил попробовать, смогу ли я. И сейчас я провел уже десять мероприятий. Мне очень нравится, потому что это 200 детей или 150 на мероприятии, внимание которых нужно держать полтора часа благодаря проработанному сценарию.

Дети и подростки — это будущее нашей страны. Что вы увидели в их глазах?

Максимальная смелость, основанная на опыте. Я думаю, что на этом поколении уже будет максимально тяжело коррупционерам.

Когда мы ездим по прифронтовым или деоккупированным территориям, то видим, что они вообще ничего не боятся. Они тебе говорят все, как есть. Они смелые.

Их опыт не всегда правильный, потому что они знают, как это — жить на заминированной территории. Поэтому им нужно рассказывать о разных видах мин, о которых они даже могли и не слышать.

Но я уверен, что это поколение будет прямо супер мощное. Понятно, что будут какие-нибудь случаи, когда будут слушать российскую музыку и не будут понимать, в чем проблема. Но много таких, которых увидел я. И мне поспокойнее.

Что для вас значит Украина?

Для меня Украина — это сейчас 100% свобода. Это 100% воля. Это любовь. Прекрасные люди. И это невероятное количество разных видов фильтр-кофе (смеется, — ред.).

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