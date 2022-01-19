Я люблю умных поваров: победитель МастерШеф 11 Богдан Шинкарев о проекте, покерной карьере и кумиров в кулинарии

Богдан Шинкарев — талантливый повар, победитель МастерШеф 11 на СТБ и профессиональный игрок в покер. Он рассказал о том, почему оставил профессию комика и как начал играть в покер, о своем пути на проекте и планах на будущее.

О карьере комика

— Раньше вы пробовали себя в сфере стенд-ап юмора. Почему оставили его?

— Я с юности играл в КВН, потом занимался стенд-ап комедией, но когда уже подрос немного и пришла пора думать о будущем, где зарабатывать, то понял, что сфера юмора в Украине развита не очень хорошо.

Чтобы зарабатывать достойные деньги для проживания, нужно быть в топ-5 — топ-10 в Украине, что не всегда зависит от тебя.

Иногда нужен случай, чтобы тебя заметили. В те годы я не поверил, что у меня получится, или, скажем так, я не готов был потратить столько времени, чтобы добиться хорошего результата.

Я решил, что пора заниматься более серьезными вещами.

Строить свою карьеру где-то, где можно заработать денег, где можно реализовать другие какие-то свои желания, например, увидеть мир.

Покер — это спорт

— Вы говорили, что были профессиональным игроком в покер. Как вы начали играть?

— Как всегда, друзья играли просто для удовольствия, и я заинтересовался.

Выучил правила, потом прочитал несколько статей по стратегии, пришел вживую в покерный клуб, потом зарегистрировался в онлайн-клубах, и пошло-поехало.

Довольно быстро у меня стало получаться и мне понравилось. Я начал развиваться дальше.

Понял, что это все действительно легально, что это все больше, чем спорт, то есть борьба разума, где ты садишься за стол и пытаешься с помощью логики и стратегии обыграть других.

В общем, такое интересное соревнование, шахматы, только на деньги.

Меня очень увлекло, особенно, когда получалось, знаете, такой двойной эффект.

— Как родные относились к вашему увлечению? Продолжаете играть сейчас?

— Да, я продолжаю играть и сейчас. Меньше, потому что я веду блог, готовлю еду, думаю о том, как реализовать себя в кулинарии, как сделать так, чтобы мою еду увидел мир. Но все еще играю.

У меня еще есть планы поиграть за границей, и это прежде всего моя работа, которая приносит мне деньги.

Конечно, родные и близкие относились к покеру не очень хорошо. Очень долгое время я им объяснял, доказывал, что это спорт, это не всегда связано с азартом.

Доходило до того, что мне приходилось покерные журналы с известными игроками покера подкладывать где-то в туалете, чтобы они читали и видели, что это все большая индустрия в мире (улыбается).

Все те стереотипы, которые навязаны какими-то совершенно нелепыми фильмами, это лишь стереотипы, и они далеки от реальности.

Начало пути на МастерШеф

— Почему решили пойти на кастинг МастерШеф и как к нему готовились?

У меня было всего около 10-11 дней на подготовку.

С того момента, как я заполнил анкету и мне ответили и пригласили на кастинг, прошло очень мало времени.

Поэтому подготовка была слишком интенсивной. Я быстро начал крутить пасту, потому что никогда этого не делал, стал уделять много времени десертам, чтобы попробовать себя в этом.

В какой-то момент ты начинаешь понимать, какой огромный объем знаний тебе еще не доступен и ты этим вообще не интересовался, а для того, чтобы проходить этапы успешно, нужно знать максимально много.

— Помогли ли вам навыки, полученные во время игры в покер, на проекте? Как именно?

Наверное, самый главный навык, который я приобрел в покере — это логическое мышление. Вернее, оно у меня было всегда, просто там его развил до максимума.

То есть каждое действие должно иметь логику, ты должен думать немного наперед, к чему это приведет. Ты должен видеть, какой ты хочешь результат, и найти пути его достижения.

Благодаря покеру я могу отбрасывать ненужное и сконцентрироваться на главных вещах. Это помогает.

Особенно учитывая, что мы не просто готовим еду, а у нас еще есть задачи, дополнительные трудности, конкурсы на логику, на знания.

И в принципе я получил умение учиться. В моей карьере в покере нужно учиться. Покер не стоит на месте, как и все знания, их приходится постоянно восполнять, вот это умение помогло мне и в кулинарии.

О проекте МастерШеф

— Кого из судей вы больше всего боялись?

— Да, наверное, никого не боялся, потому что я их очень уважал. Каждый комментарий и критика — это еще один путь роста. Может, самым строгим был Эктор, но это не точно (улыбается).

— Что труднее всего было на проекте?

Самым трудным был график съемок. Это был такой марафон, требовавший очень много физических и моральных сил.

— Какое блюдо было самым необычным, которое вы готовили?

— Самое интересное блюдо, которое я готовил — это блюдо из крови.

Когда я был на битве черных (фартуков — ред.), мне нужно было приготовить что-нибудь вкусное из крови. Я сам не ожидал, что у меня получится, но все вышло.

Знания, немного творчества — вуаля, можно сделать вкусной даже кровь.

— С кем больше подружились и поддерживаете ли связь сейчас с кем-то из участников?

— Больше всего на проекте я подружился с Яной и Виталиной. Это люди, которые мне были близки по духу. Те крохи свободного времени, которые были у нас, мы проводили всегда вместе.

Я до сих пор общаюсь с ними. Мы живем в разных городах, поэтому видеться выходит нечасто, только когда я приезжаю в Киев. Но всегда, когда я здесь, мы стараемся найти время. Очень надеюсь, что продолжим общение и дальше.

— Как вы готовились к финалу, ведь казались уверенным в своей победе?

Я, скорее, очень надеялся на свою победу и извне пытался выражать уверенность (смеется).

Но, конечно, в глубине души было много разных сомнений: получится или все понравится, а что будет у других.

Переживал и очень нервничал, но старался держаться стойко и не отводить взгляд, чтобы никто не увидел моих сомнений.

Мне кажется, что лишняя уверенность всегда мешает, она перерастает в самоуверенность, поэтому здесь важно находить баланс, чтобы все получилось.

Но, конечно, когда все получилось и ты держишь этот кубок — это очень радостно.

Что было после победы

— Общались ли вы с предыдущими победителями до или после проекта? С кем и о чем?

— Уже после победы многие поздравили, конечно, в социальных сетях. Лично я пока познакомился только с Евгением Клопотенко. Мы записывали с ним общий прямой эфир, очень прикольно получилось.

А в социальных сетях поздравила и Яна Балог, и Сергей Батумский, и Пава, написал и Виктор Шайдецкий, и Юля Красота, и харьковчанка Настя Кобыляцкая. В общем, много людей. Было очень приятно.

До проекта я не был ни с кем знаком. Заочно — с Юлей Красотой, через пять рукопожатий, и во время проекта через Виталину Мкртчян познакомился с ее мужем Аликом. Мы до сих пор общаемся. Я очень люблю людей с чувством юмора.

Надеюсь, смогу познакомиться и со многими другими участниками. Возможно, что-нибудь придумать вместе.

Очень много было крутых и талантливых участников, за которых я болел по ходу сезонов.

— Как прошли первые недели после окончания проекта? Трудно ли было вернуться на обычную кухню?

— Были и плюсы, и минусы по возвращении в домашнюю кухню.

Во-первых, все под рукой, не нужно бегать в амбары ни за продуктами, ни за девайсами.

Но, во-вторых, конечно, места маловато, не хватает, куда что поставить, девайсов профессиональных не хватает, поэтому здесь такой баланс.

О новых планах по открытию заведения

— На кастинге вы говорили, что хотели бы открыть свое заведение, где будет простая и понятная кухня. Изменилось ли это решение сейчас? Может быть, вы захотели изменить концепцию?

— Конечно, МастерШеф изменил мое восприятие.

Мне хочется оставить этот момент вкусной и понятной пищи, но, кроме того, хочется удивлять.

Хочется знакомить людей с интересными ингредиентами, как-то по-новому подходить к продуктам и их обработке. В общем, с ростом знаний возникает больше желания делать что-то необычное и уникальное.

Украинцы — тоже большие молодцы

— Есть ли у вас кумир в кулинарии, на кого вы хотели бы равняться?

— Есть очень много классных примеров за рубежом, я их даже не буду перечислять, их нескончаемое количество. Но прежде в нашей стране тоже есть люди, которые большие молодцы. Это судьи: Эктор, Оля и Владимир.

Есть очень хороший шеф-повар из Харькова — Владимир Ташаев. Мне очень нравится его работа.

Прежде всего, я люблю умных поваров. Я считаю, что очень важно подходить ко всему с умом. И эта вот квинтэссенция таланта и разума дает невероятные результаты.

Это я вижу у Владимира Ташаева, и у Ярославского, и у Ольги, и у Эктора. Это вот тот баланс, на который я всегда хочу равняться. Когда творчество соединяется с рациональностью и разумом. Тогда выходит просто вау-эффект.

Что хотелось бы изменить

— Есть ли у вас амбиции менять что-то в украинской отрасли питания, как Евгений Клопотенко?

— Мне еще нужно получить много знаний и опыта для того, чтобы ставить перед собой такие серьезные задачи (улыбается).

Возможно, если когда-нибудь, например, Евгений предложит мне такую ​​коллаборацию, то мы поработаем вместе по этому поводу.

— Какие стереотипы по кулинарии вы хотели бы развеять среди украинцев?

— Прежде всего, я хочу научить людей пробовать разную еду, не фокусироваться только на том, что они уже знают.

Стабильность — это очень хорошо, но мне кажется, что еда настолько разнообразна, что всегда нужно пытаться расширять свой кругозор.

Особенно когда ты идешь в заведение. Я совершенно не понимаю людей, заказывающих в заведениях то, что они могут приготовить дома.

Я всегда в ресторане заказываю то, что либо не умею готовить, либо то, о чем никогда не слышал, либо готовить сложно.

В последнее время я очень часто готовил своим друзьям что-нибудь необычное. Они уже сейчас говорят: “Как круто, что ты открыл нам желание отведать постоянно что-нибудь новое”.

Советы для будущих участников МастерШеф

— Какие советы и наставления могли бы вы дать будущим участникам МастерШеф?

— Во-первых, я бы хотел пожелать всем не бояться рисковать, не бояться подать заявку на кастинг.

Очень многие мне написали, что тоже хотят идти на проект, но не верят в свои силы.

Мне кажется, не так сложно подать заявку и посмотреть, что из этого выйдет.

А для тех, кого пригласят на кастинг, конечно, нужно учиться. Не надо думать, что тех знаний, которые вы получали для домашней кухни, хватит, чтобы победить всех.

Нужно учиться каждый день, а также после победы. Когда кто-нибудь станет победителем МастерШеф 12, 13, 14, 15, нужно будет не останавливаться, а учиться, учиться и учиться.

Какая мечта у Богдана Шинкарева

— О чем мечтает победитель МастерШеф-11 Богдан Шинкарев?

Я мечтаю прожить счастливо. Счастливо — это очень большой комплекс всего.

Чтобы в семье все было хорошо, чтобы карьера продвигалась. Чтобы с радостью каждое утро идти на работу и вдохновляться новыми идеями. Получать достаточно средств, чтобы не беспокоиться о завтрашнем дне. Чтобы семья была здорова и еще много всего.

Очень хочется получить удовольствие от каждого дня, поэтому я пробую в жизни что-то новое, чтобы постоянно подпитываться этим чувством.

— Если бы вы могли убрать из мира что-нибудь, что исчезнет навсегда, что бы это было и почему?

— Если брать одно и навсегда, то, скорее всего, свой живот, очень удобно было бы — раз и все. Не нужно заниматься спортом, на диете сидеть, класс! (смеется). Но если серьезно, то человеческую глупость. Потому что из-за нее у нас много проблем, конфликтов и разногласий в мире.

Напомним, уже 22 января в 19:00 зрителей СТБ ждет премьера МастерШеф. Битва сезонов. Самые яркие участники прошлых сезонов снова сойдутся на главном кулинарном проекте страны, чтобы выяснить, кто из них самый лучший.

— Один конкурс, который мне запомнился — когда герои должны были приготовить очень известные всем нам блюда.

Сложность была в том, что вкус должен остаться классическим, а вот визуал — нужно было изменить до неузнаваемости.

Есть такая кулинарная тенденция сейчас — переосмысливать уже полюбившиеся блюда. И вот в этом конкурсе участники так переосмыслили борщ, шубу и голубцы, что я задумался, почему у нас до сих пор нет мишлен, ведь результат на тарелках был просто заоблачным, — говорит Андрей.

Ранее известный судья МастерШеф Эктор Хименес-Браво рассказал, как не прогореть в бизнесе. Читай, что Эктор Хименес-Браво рассказал о ресторанном бизнесе и кредитах.