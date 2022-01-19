Я люблю умных поваров: победитель МастерШеф 11 Богдан Шинкарев о проекте, покерной карьере и кумиров в кулинарии

Богдан Шинкарев — талантливый повар, победитель МастерШеф 11 на СТБ и профессиональный игрок в покер. Он рассказал о том, почему оставил профессию комика и как начал играть в покер, о своем пути на проекте и планах на будущее.
— Раньше вы пробовали себя в сфере стенд-ап юмора. Почему оставили его?
— Я с юности играл в КВН, потом занимался стенд-ап комедией, но когда уже подрос немного и пришла пора думать о будущем, где зарабатывать, то понял, что сфера юмора в Украине развита не очень хорошо.
Чтобы зарабатывать достойные деньги для проживания, нужно быть в топ-5 — топ-10 в Украине, что не всегда зависит от тебя.
Чтобы зарабатывать достойные деньги для проживания, нужно быть в топ-5 — топ-10 в Украине, что не всегда зависит от тебя.
Иногда нужен случай, чтобы тебя заметили. В те годы я не поверил, что у меня получится, или, скажем так, я не готов был потратить столько времени, чтобы добиться хорошего результата.
Я решил, что пора заниматься более серьезными вещами.
Строить свою карьеру где-то, где можно заработать денег, где можно реализовать другие какие-то свои желания, например, увидеть мир.
— Вы говорили, что были профессиональным игроком в покер. Как вы начали играть?
— Как всегда, друзья играли просто для удовольствия, и я заинтересовался.
Выучил правила, потом прочитал несколько статей по стратегии, пришел вживую в покерный клуб, потом зарегистрировался в онлайн-клубах, и пошло-поехало.
Выучил правила, потом прочитал несколько статей по стратегии, пришел вживую в покерный клуб, потом зарегистрировался в онлайн-клубах, и пошло-поехало.
Довольно быстро у меня стало получаться и мне понравилось. Я начал развиваться дальше.
Понял, что это все действительно легально, что это все больше, чем спорт, то есть борьба разума, где ты садишься за стол и пытаешься с помощью логики и стратегии обыграть других.
В общем, такое интересное соревнование, шахматы, только на деньги.
В общем, такое интересное соревнование, шахматы, только на деньги.
Меня очень увлекло, особенно, когда получалось, знаете, такой двойной эффект.
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— Как родные относились к вашему увлечению? Продолжаете играть сейчас?
— Да, я продолжаю играть и сейчас. Меньше, потому что я веду блог, готовлю еду, думаю о том, как реализовать себя в кулинарии, как сделать так, чтобы мою еду увидел мир. Но все еще играю.
У меня еще есть планы поиграть за границей, и это прежде всего моя работа, которая приносит мне деньги.
У меня еще есть планы поиграть за границей, и это прежде всего моя работа, которая приносит мне деньги.
Конечно, родные и близкие относились к покеру не очень хорошо. Очень долгое время я им объяснял, доказывал, что это спорт, это не всегда связано с азартом.
Доходило до того, что мне приходилось покерные журналы с известными игроками покера подкладывать где-то в туалете, чтобы они читали и видели, что это все большая индустрия в мире (улыбается).
Все те стереотипы, которые навязаны какими-то совершенно нелепыми фильмами, это лишь стереотипы, и они далеки от реальности.
Все те стереотипы, которые навязаны какими-то совершенно нелепыми фильмами, это лишь стереотипы, и они далеки от реальности.
— Почему решили пойти на кастинг МастерШеф и как к нему готовились?
У меня было всего около 10-11 дней на подготовку.
У меня было всего около 10-11 дней на подготовку.
С того момента, как я заполнил анкету и мне ответили и пригласили на кастинг, прошло очень мало времени.
Поэтому подготовка была слишком интенсивной. Я быстро начал крутить пасту, потому что никогда этого не делал, стал уделять много времени десертам, чтобы попробовать себя в этом.
В какой-то момент ты начинаешь понимать, какой огромный объем знаний тебе еще не доступен и ты этим вообще не интересовался, а для того, чтобы проходить этапы успешно, нужно знать максимально много.
— Помогли ли вам навыки, полученные во время игры в покер, на проекте? Как именно?
Наверное, самый главный навык, который я приобрел в покере — это логическое мышление. Вернее, оно у меня было всегда, просто там его развил до максимума.
Наверное, самый главный навык, который я приобрел в покере — это логическое мышление. Вернее, оно у меня было всегда, просто там его развил до максимума.
То есть каждое действие должно иметь логику, ты должен думать немного наперед, к чему это приведет. Ты должен видеть, какой ты хочешь результат, и найти пути его достижения.
Благодаря покеру я могу отбрасывать ненужное и сконцентрироваться на главных вещах. Это помогает.
Благодаря покеру я могу отбрасывать ненужное и сконцентрироваться на главных вещах. Это помогает.
Особенно учитывая, что мы не просто готовим еду, а у нас еще есть задачи, дополнительные трудности, конкурсы на логику, на знания.
И в принципе я получил умение учиться. В моей карьере в покере нужно учиться. Покер не стоит на месте, как и все знания, их приходится постоянно восполнять, вот это умение помогло мне и в кулинарии.
— Кого из судей вы больше всего боялись?
— Да, наверное, никого не боялся, потому что я их очень уважал. Каждый комментарий и критика — это еще один путь роста. Может, самым строгим был Эктор, но это не точно (улыбается).
— Что труднее всего было на проекте?
Самым трудным был график съемок. Это был такой марафон, требовавший очень много физических и моральных сил.
Самым трудным был график съемок. Это был такой марафон, требовавший очень много физических и моральных сил.
— Какое блюдо было самым необычным, которое вы готовили?
— Самое интересное блюдо, которое я готовил — это блюдо из крови.
Когда я был на битве черных (фартуков — ред.), мне нужно было приготовить что-нибудь вкусное из крови. Я сам не ожидал, что у меня получится, но все вышло.
Знания, немного творчества — вуаля, можно сделать вкусной даже кровь.
Знания, немного творчества — вуаля, можно сделать вкусной даже кровь.
— С кем больше подружились и поддерживаете ли связь сейчас с кем-то из участников?
— Больше всего на проекте я подружился с Яной и Виталиной. Это люди, которые мне были близки по духу. Те крохи свободного времени, которые были у нас, мы проводили всегда вместе.
Я до сих пор общаюсь с ними. Мы живем в разных городах, поэтому видеться выходит нечасто, только когда я приезжаю в Киев. Но всегда, когда я здесь, мы стараемся найти время. Очень надеюсь, что продолжим общение и дальше.
— Как вы готовились к финалу, ведь казались уверенным в своей победе?
Я, скорее, очень надеялся на свою победу и извне пытался выражать уверенность (смеется).
Я, скорее, очень надеялся на свою победу и извне пытался выражать уверенность (смеется).
Но, конечно, в глубине души было много разных сомнений: получится или все понравится, а что будет у других.
Переживал и очень нервничал, но старался держаться стойко и не отводить взгляд, чтобы никто не увидел моих сомнений.
Мне кажется, что лишняя уверенность всегда мешает, она перерастает в самоуверенность, поэтому здесь важно находить баланс, чтобы все получилось.
Мне кажется, что лишняя уверенность всегда мешает, она перерастает в самоуверенность, поэтому здесь важно находить баланс, чтобы все получилось.
Но, конечно, когда все получилось и ты держишь этот кубок — это очень радостно.
— Общались ли вы с предыдущими победителями до или после проекта? С кем и о чем?
— Уже после победы многие поздравили, конечно, в социальных сетях. Лично я пока познакомился только с Евгением Клопотенко. Мы записывали с ним общий прямой эфир, очень прикольно получилось.
А в социальных сетях поздравила и Яна Балог, и Сергей Батумский, и Пава, написал и Виктор Шайдецкий, и Юля Красота, и харьковчанка Настя Кобыляцкая. В общем, много людей. Было очень приятно.
До проекта я не был ни с кем знаком. Заочно — с Юлей Красотой, через пять рукопожатий, и во время проекта через Виталину Мкртчян познакомился с ее мужем Аликом. Мы до сих пор общаемся. Я очень люблю людей с чувством юмора.
Надеюсь, смогу познакомиться и со многими другими участниками. Возможно, что-нибудь придумать вместе.
Надеюсь, смогу познакомиться и со многими другими участниками. Возможно, что-нибудь придумать вместе.
Очень много было крутых и талантливых участников, за которых я болел по ходу сезонов.
— Как прошли первые недели после окончания проекта? Трудно ли было вернуться на обычную кухню?
— Были и плюсы, и минусы по возвращении в домашнюю кухню.
Во-первых, все под рукой, не нужно бегать в амбары ни за продуктами, ни за девайсами.
Но, во-вторых, конечно, места маловато, не хватает, куда что поставить, девайсов профессиональных не хватает, поэтому здесь такой баланс.
— На кастинге вы говорили, что хотели бы открыть свое заведение, где будет простая и понятная кухня. Изменилось ли это решение сейчас? Может быть, вы захотели изменить концепцию?
— Конечно, МастерШеф изменил мое восприятие.
Мне хочется оставить этот момент вкусной и понятной пищи, но, кроме того, хочется удивлять.
Мне хочется оставить этот момент вкусной и понятной пищи, но, кроме того, хочется удивлять.
Хочется знакомить людей с интересными ингредиентами, как-то по-новому подходить к продуктам и их обработке. В общем, с ростом знаний возникает больше желания делать что-то необычное и уникальное.
— Есть ли у вас кумир в кулинарии, на кого вы хотели бы равняться?
— Есть очень много классных примеров за рубежом, я их даже не буду перечислять, их нескончаемое количество. Но прежде в нашей стране тоже есть люди, которые большие молодцы. Это судьи: Эктор, Оля и Владимир.
Есть очень хороший шеф-повар из Харькова — Владимир Ташаев. Мне очень нравится его работа.
Прежде всего, я люблю умных поваров. Я считаю, что очень важно подходить ко всему с умом. И эта вот квинтэссенция таланта и разума дает невероятные результаты.
Прежде всего, я люблю умных поваров. Я считаю, что очень важно подходить ко всему с умом. И эта вот квинтэссенция таланта и разума дает невероятные результаты.
Это я вижу у Владимира Ташаева, и у Ярославского, и у Ольги, и у Эктора. Это вот тот баланс, на который я всегда хочу равняться. Когда творчество соединяется с рациональностью и разумом. Тогда выходит просто вау-эффект.
— Есть ли у вас амбиции менять что-то в украинской отрасли питания, как Евгений Клопотенко?
— Мне еще нужно получить много знаний и опыта для того, чтобы ставить перед собой такие серьезные задачи (улыбается).
Возможно, если когда-нибудь, например, Евгений предложит мне такую коллаборацию, то мы поработаем вместе по этому поводу.
— Какие стереотипы по кулинарии вы хотели бы развеять среди украинцев?
— Прежде всего, я хочу научить людей пробовать разную еду, не фокусироваться только на том, что они уже знают.
Стабильность — это очень хорошо, но мне кажется, что еда настолько разнообразна, что всегда нужно пытаться расширять свой кругозор.
Стабильность — это очень хорошо, но мне кажется, что еда настолько разнообразна, что всегда нужно пытаться расширять свой кругозор.
Особенно когда ты идешь в заведение. Я совершенно не понимаю людей, заказывающих в заведениях то, что они могут приготовить дома.
Я всегда в ресторане заказываю то, что либо не умею готовить, либо то, о чем никогда не слышал, либо готовить сложно.
В последнее время я очень часто готовил своим друзьям что-нибудь необычное. Они уже сейчас говорят: “Как круто, что ты открыл нам желание отведать постоянно что-нибудь новое”.
— Какие советы и наставления могли бы вы дать будущим участникам МастерШеф?
— Во-первых, я бы хотел пожелать всем не бояться рисковать, не бояться подать заявку на кастинг.
Очень многие мне написали, что тоже хотят идти на проект, но не верят в свои силы.
Очень многие мне написали, что тоже хотят идти на проект, но не верят в свои силы.
Мне кажется, не так сложно подать заявку и посмотреть, что из этого выйдет.
А для тех, кого пригласят на кастинг, конечно, нужно учиться. Не надо думать, что тех знаний, которые вы получали для домашней кухни, хватит, чтобы победить всех.
А для тех, кого пригласят на кастинг, конечно, нужно учиться. Не надо думать, что тех знаний, которые вы получали для домашней кухни, хватит, чтобы победить всех.
Нужно учиться каждый день, а также после победы. Когда кто-нибудь станет победителем МастерШеф 12, 13, 14, 15, нужно будет не останавливаться, а учиться, учиться и учиться.
— О чем мечтает победитель МастерШеф-11 Богдан Шинкарев?
Я мечтаю прожить счастливо. Счастливо — это очень большой комплекс всего.
Я мечтаю прожить счастливо. Счастливо — это очень большой комплекс всего.
Чтобы в семье все было хорошо, чтобы карьера продвигалась. Чтобы с радостью каждое утро идти на работу и вдохновляться новыми идеями. Получать достаточно средств, чтобы не беспокоиться о завтрашнем дне. Чтобы семья была здорова и еще много всего.
Очень хочется получить удовольствие от каждого дня, поэтому я пробую в жизни что-то новое, чтобы постоянно подпитываться этим чувством.
— Если бы вы могли убрать из мира что-нибудь, что исчезнет навсегда, что бы это было и почему?
— Если брать одно и навсегда, то, скорее всего, свой живот, очень удобно было бы — раз и все. Не нужно заниматься спортом, на диете сидеть, класс! (смеется). Но если серьезно, то человеческую глупость. Потому что из-за нее у нас много проблем, конфликтов и разногласий в мире.
Напомним, уже 22 января в 19:00 зрителей СТБ ждет премьера МастерШеф. Битва сезонов. Самые яркие участники прошлых сезонов снова сойдутся на главном кулинарном проекте страны, чтобы выяснить, кто из них самый лучший.
— Один конкурс, который мне запомнился — когда герои должны были приготовить очень известные всем нам блюда.
Сложность была в том, что вкус должен остаться классическим, а вот визуал — нужно было изменить до неузнаваемости.
Сложность была в том, что вкус должен остаться классическим, а вот визуал — нужно было изменить до неузнаваемости.
Есть такая кулинарная тенденция сейчас — переосмысливать уже полюбившиеся блюда. И вот в этом конкурсе участники так переосмыслили борщ, шубу и голубцы, что я задумался, почему у нас до сих пор нет мишлен, ведь результат на тарелках был просто заоблачным, — говорит Андрей.
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