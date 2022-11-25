О творчестве, волонтерстве и музыкальной индустрии — интервью с певицей Yatsuta

В Україні продовжують з’являтися молоді виконавці, які розвивають музичну індустрію. Вони створюють україномовний контент та надихаються нашим народом. Сьогодні ми познайомимо тебе зі співачкою Yatsuta. Вона розповіла Вікнам про те, як війна змінила творчість, а також про волонтерство та музичну індустрію.

Далі — пряма мова

Мене часто називають Квітка української естради, адже пісня Квітка одна з моїх найпопулярніших. Маю творчий бізнес, спортивні студії, косметологічний кабінет, а також двох прекрасних дітей.

Усе своє життя займаюся творчістю, багато працюю, виховала кілька поколінь дітей, які теж танцюють, співають, займаються акторською діяльністю. Вони вже дорослі зараз, бо працювати я почала з 16 років.

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Про творчість

Як повномасштабне вторгнення вплинуло на музичну кар’єру?

Повномасштабне вторгнення дуже вплинуло на мою кар’єру. По-перше, я змінила репертуар, адже співала раніше російською мовою.

Зараз створюю тільки українськомовний контент, і він більше подобається моїм слухачам, я цим дуже задоволена.

Перший місяць зовсім не працювала. Мені здається, більшість людей мали дуже сильний стрес, як і я. Думок виїхати за кордон у мене не було, адже вся моя родина і мій чоловік перебували в Україні. Я не бачу себе десь за кордоном і ніколи цього не хотіла, тому вся моя робота, все моє життя було і є в Україні.

У якому напрямі хочете розвивати свою творчість? Хто чи що вас надихає?

Надихають мене мої діти та родина. Зараз кожен день, який ми проживаємо, — це натхнення. Тому тільки йти вперед, співати, давати можливості іншим творчим людям розвиватися. Давати можливість працювати в Україні. Я — керівник, маю багато працівників у студіях.

Ми зберігаємо заробітні плати та можливість залишатися в Україні. Зараз для мене головне розвиток.

Про волонтерство

На початку вторгнення ви займалися волонтерством. Розкажіть про це.

На початку повномасштабного вторгнення я займалася волонтерською діяльністю і продовжую це робити. Ми відкрили студії, приймали там людей і допомагали їм фінансово. Зараз діти ВПО займаються зі знижкою 50% або повністю безплатно.

Ми намагаємося для них зробити можливість мати дитинство: ходити до творчої студії, співати, танцювати, займатися творчістю. Я вважаю, це дуже важливо.

Дорослим допомагаємо фінансово. Я співаю на благодійних концертах, кошти з яких ідуть на допомогу ЗСУ. На початку повномасштабної війни я виїхала на захід України, там допомагала у волонтерському штабі. Ми розбирали та пакували речі, відправляли їх. Постійно були в якомусь процесі. Також багато донатимо, але туди, де я впевнена, що кошти будуть використані за потребами.

У вас двоє діток. Як вдається бути мамою і поєднувати музичну кар’єру та бізнес? Як діти ставляться до вашої творчості?

Я працюю з 16 років, у мене ніколи не було вільного часу. Я навчалася і працювала на двох роботах, потім на трьох. Я звикла до навантаження. Уночі вчилася, вдень ходила в академію, потім працювала, щоб мати ті можливості, яких не мали мої батьки.

Я дитина з простої сім’ї й знаю: щоб чогось досягти, треба багато працювати.

Якщо я проводжу час зі своїми дітьми, я максимально приділяю їм увагу, без гаджетів, телевізора тощо. Ми граємо, розважаємося. Вони прекрасно ставляться до моєї творчості, дуже полюбляють мої пісні та бачити мене по телевізору. Вони в мене теж творчі, і їм це подобається.

Про музичну індустрію

Що думаєте про музичну індустрію в Україні зараз? Як гадаєте, який розвиток її чекає?

Зараз найпотужніший розвиток української творчості, адже всі почали розмовляти, співати, писати виключно українською мовою. Для мене це був теж нелегкий крок, адже я народилася та все життя прожила в Дніпрі, де більшість розмовляє російською мовою. Це складно. Я перепрошую, коли роблю якісь помилки, але я навчаюся, бо хочу розмовляти українською.

Я вважаю, що зараз народжується серйозна потужна культура. Вона навіть не народжується, а має свій час становлення, і це прекрасно.

Багато є крутих, молодих, творчих виконавців. Є ті, хто пишуть вірші, і навіть хореографи теж танцюють під українську музику. Зараз відбувається потужний розвиток української творчості.

Які плани на майбутню творчість?

Плани — співати, випускати нові пісні для людей України та про них. І, звісно, про наших хлопців та дівчат ЗСУ, бо саме завдяки їм маємо такі можливості.

У чому сила українців?

Сила українців — у їхній мужності, витривалості і єдності. Зараз ми всі об’єдналися, як ніколи. Всі відчули, наскільки Україна рідна для кожного з нас, як сильно ми любимо її та наш народ. Сила — в українцях.

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