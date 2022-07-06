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Я понял, что их уже нет: история мужчины, потерявшего жену и сына во время ракетной атаки в Сергеевке

Анастасия Кожушко, региональный журналист программы Вікна-Новини 06 июля 2022, 08:00
Історія чоловіка, який втратив дружину та сина під час ракетної атаки в курортній Сергіївці

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