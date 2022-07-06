Я понял, что их уже нет: история мужчины, потерявшего жену и сына во время ракетной атаки в Сергеевке

Первого июля в Одесской области произошла страшная трагедия. Российские военные выпустили по курортной Сергеевке три ракеты типа Х-22 со стратегической авиации.

Одна попала в жилую девятиэтажку, еще две в базу отдыха. В это время люди мирно спали. Во время ракетного обстрела погиб 21 человек, еще 39 получили ранения.

Андрей в это время работал администратором на базе отдыха. Он с супругой проснулся около половины первого от первого взрыва.

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Вместе с женой они побежали искать сына, спавшего в другом номере со своим товарищем.

Мы забрали детей и побежали к выходу. Когда спускались по лестнице произошел еще один взрыв. Нас завалило.

Жена Андрея и его 12-летний сын погибли. Мужчина два часа пролежал под завалами, пока его не раскопали спасатели.

Жена лежала мертвая рядом со мной. Сына отбросило в сторону. Я держал его на руках. А потом его уже не было.













Я звал его. Он не отвечал. Вокруг бегали и кричали люди. Его голос я уже не слышал. Я понял, что их уже нет.

Андрей получил тяжелую травму позвоночника. Его уже прооперировали. Врачи говорят, что после продолжительной реабилитации мужчина снова сможет ходить.

— У меня перелом поясничного позвонка плюс повреждение ребер. У нас очень хорошие врачи, хорошо за нами ухаживают. Я очень благодарен ребятам, простым, из Сергеевки, которые, рискуя своей жизнью, помогали спасателям меня доставать. Потому что надо мной висела бетонная плита, и они карабкались по всем этим конструкциям, чтобы спасти меня.

Жизнь Андрея разделилась на до и после. Его сыну в августе должно было исполниться 12, а жене 36. Мужчина за одну ночь потерял все.

Буду жить ради памяти о сыне и жене. Буду встречаться с его одноклассниками. Время не вернуть и их тоже не вернуть. Буду пытаться жить дальше.

Также стремится продолжать жить после ракетного удара по Одесской области и девятилетняя Александра. Читай историю девочки, которая мечтает снова стать на ноги и вернуться в гимнастику.

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