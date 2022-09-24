Мы можем быть примером для Европы: Оксана Жолнович о неоценимых потерях Украины из-за войны и будущего общества

Война меняет города до неузнаваемости, разрушает целые здания и жизни. Когда-то привычные будни превратились в очередь из испытаний, которые нужно пройти, чтобы выжить в мире, где существуют боевые действия, взрывы, сирены, камеры пыток.

Все эти несчастья, которые принесли на нашу землю оккупанты, теперь влияют не только на каждого лично, но и на все общество в целом. Даже после победы немало нерешенных вопросов останется. И с ними придется разбираться как каждому гражданину лично, так и целым министерствам.

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в эксклюзивном интервью для Вікон рассказала о своем видении решения проблемы неоценимых потерь страны из-за войны, будущих зарплат и пенсий украинцев, а также о перспективах Украины.

— В проекте Новые лидеры Вы выступали с программой “Качественное правовое регулирование трудовых отношений как основы достойной жизни в Украине”. Что удалось ввести на государственном уровне?

— Сегодня вопрос по регулированию всех трудовых отношений перенесен из Министерства социальной политики в Министерство экономики. Это стало больше их профильной политикой.

Уже много реализовано разных проектов и законопроектов, либерализирующих урегулирование трудовых отношений. Вместе с тем, в рамках социальной политики остается вопрос инклюзивной занятости, то есть поддержки занятости лиц с инвалидностью, малообеспеченных лиц — всех, кто нуждается в дополнительной защите.

Мы сейчас прорабатываем в рабочей группе и уже по сути имеем на финальной версии законопроект, полностью меняющий механизм поддержки трудоустройства людей с инвалидностью.

Он отходит от карательных функций, таких как установление квоты и санкции к работодателям за ее несоблюдение, и идет по направлению к положительному регулированию.

Оно предусматривает: либо работодатель платит взнос на поддержку людей с инвалидностью, либо самостоятельно их трудоустраивает, либо закупает соответствующую продукцию тех предприятий, которые трудоустроили более 50% людей с инвалидностью.

Также в этом законопроекте мы расширяем понятие социального предприятия с точки зрения предприятия, трудоустраивающего людей с инвалидностью. Будем стимулировать работодателей нанимать их на работу.

Мы планируем полностью обеспечивать им сопровождение при трудоустройстве — и работнику, и работодателю, и коллективу. А также предоставлять комплекс социальных услуг, чтобы фактически обеспечить рабочим местом и позволить быть экономически самостоятельным почти каждому человеку с инвалидностью.

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— Как государство сейчас сотрудничает с волонтерами? Какие у них существуют социальные гарантии и поддержка?

— Волонтерство на самом деле это деятельность по зову души, которая предполагает, что человек оказывает какой-то социальный эффект, вкладывая туда свой труд, свое время, свои умения и знания.

У нас несколько смешанное понимание волонтерской, общественной, благотворительной деятельности. Очевидно, стоило бы разграничивать эти понятия.

Вместе с тем, во время войны работают все так, как могут. И волонтерская деятельность, связанная, например, со сбором денег, регламентируется Министерством финансов Украины.

Волонтер может открыть специальный счет, задекларировать его и средства, собранные на этот счет, не будут облагаться налогом. Эти деньги будут считаться средствами, направленными на волонтерскую деятельность. Потом, правда, нужно будет отчитаться об их использовании. Это один из способов урегулирования.

Также у нас есть законодательство, которое предусматривает, что волонтер, который работает в зоне боевых действий или ездит туда и там получает травму, имеет право на выплаты и дополнительную помощь от государства.

В целом, нам нужно начать дискуссию по упорядочиванию волонтерства, чтобы отсекать мошеннические действия, которые сегодня, к сожалению, множатся под эгидой волонтерства.

Моя идея, которая была одобрена, заключается в том, что мы должны ввести совместно с общественным сектором и волонтерским движением единую платформу. На ней будут отображаться направления общественной деятельности, мероприятия, осуществляемые общественными организациями, количество привлеченных волонтеров и проделанной ими работы.

Так, как это делается в США, когда вся волонтерская деятельность публично освещается и это, по сути, делает невозможным мошенничество в этом направлении.

— Как вы видите решение проблемы неоценимых потерь страны из-за войны: демографический кризис, безработица и должное образование для украинцев?

— Безусловно, война принесла огромные потери, и это отразится на демографической ситуации в Украине.

На сегодняшний день мы будем иметь высокий уровень безработицы и, к сожалению, потеряем определенную образованную категорию наших людей, которые выехали за границу. Все это требует комплексных мер не только от Министерства социальной политики.

Как я уже сказала, мы у себя пока инициировали разработку стратегию выхода из демографического кризиса. Мы нарабатываем ее как драфт с международными партнерами, а дальше будем обсуждать с другими министерствами и общественной средой.

Это нужно, чтобы полноценно со всех сторон создать такие условия и такие механизмы, которые позволили бы значительной части нашего населения все-таки вернуться домой и продолжить восстановление нашего государства.

— Вопрос, который часто задают украинцы: когда уровень зарплат и пенсий в Украине сможет сравняться с европейскими, и что для этого нужно?

— Относительно тех уровней заработных плат и пенсий, которые мы сегодня получаем, хочу обратить внимание, что это зависит исключительно от экономики, от той добавленной стоимости, которую каждый из нас как гражданин и мы все вместе продуцируем.

К сожалению, у нас советское наследие отразилось и на способе формирования наших экономических достижений. Например, из 13 миллионов застрахованных лиц, то есть тех, кто платит страховые взносы для пенсии, для других платежей, примерно половина — это люди, получающие заработную плату из бюджета местного или государственного.

То есть, к сожалению, они самостоятельно не генерируют доход, а являются только пользователями уже созданного государственного дохода. И только половина из тех 13 миллионов создают полноценный новый доход для государства, который мы в дальнейшем распределяем.

Поэтому сегодня именно государство как аппарат направлено на то, чтобы уменьшить количество задействованных в государственных, местных, коммунальных структурах граждан и высвобождения или распределения их на частный рынок. Для того, чтобы мы генерировали больше самостоятельного дохода, а не пользовались средствами государственного бюджета. Это первое.

И второе, пенсионный фонд наполняется очень четко из отчислений от единого социального взноса. Итак, если у нас люди, особенно получающие заработную плату в конверте, будут продолжать это делать и платить только минимальные социальные выплаты, это отразится на наполненности пенсионного фонда и на тех средствах, которые мы можем распределить среди наших пенсионеров.

Вот это социальная ответственность каждого. Эти деньги сегодня максимально прозрачно администрируются через пенсионный фонд, там очень много цифровых инструментов, чтобы понять, как средства распределяются.

Также очень часто упрекают, что нет честного распределения, потому что очень высокие пенсии в виде денежного содержания судей или военнослужащих. Обращаю внимание, что это не совсем пенсия.

Это, скорее, государственные выплаты, которые государство как работодатель предоставляет отдельным категориям работников для обеспечения их статуса. И вот как раз эта часть выплат полностью покрывается дополнительными поступлениями в пенсионный фонд из государственного бюджета.

Соответственно, собранные страховые пенсионные взносы мы распределяем среди общей категории пенсионеров, которые зарабатывали себе на пенсию на общих основаниях по общей формуле.

Поэтому призываю всех быть ответственными и честно отчислять этот процент в пенсионный фонд, понимая, что из него мы содержим наших пенсионеров и обеспечиваем им достойную старость.

— Какие профессии будут пользоваться спросом после войны и как изменится рынок труда?

— Мне трудно сказать, как изменится профессиональный сегмент рынка труда, потому что это не профильная политика Министерства социальной политики. Вместе с тем, хочу обратить внимание, что мы как министерство сегодня стимулируем развитие сферы предоставления социальных услуг.

Мы видим, что не хватает социальных работников, то есть тех людей, которые будут помогать другим людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, преодолевать такие обстоятельства. Которые станут своего рода семейными врачами по социальным вопросам.

Сегодня мы призываем и учебные заведения готовить больше таких специалистов, а людей — идти в эту сферу, потому что она очень востребована. У нас не хватает по всей Украине этих профессионалов. А также мы будем думать о том, чтобы обеспечить достойный размер оплаты труда и повысить престижность этого направления и этих работников.

— Как вы видите краткосрочную и долгосрочную перспективу в Украине? Что нужно делать каждому и каждому из нас?

— Краткосрочная перспектива нашего государства — выжить, победить, преодолеть риски войны, с которыми столкнулся каждый. Здесь мы должны быть эмпатичны друг другу. Понимать, что тем или иным способом война и ее негативные последствия коснулись каждого.

Внутренне перемещенным лицам, нуждающимся в жилье, помочь с этим. Действовать на опережение, а не ждать каких-либо указаний, в частности, от государства.

Такое наше единство и эмпатия друг к другу как раз и будет тем ответом, которого враг не ожидал.

Мы понимаем, что наше сильное сопротивление как раз и усиливается единством, волонтерством, умением протянуть руку помощи.

Что касается долгосрочной перспективы, то это кропотливая работа каждого на благо Украины в каждом сегменте.

Если мы будем полностью отдаваться своей работе и будем мерить наш каждый рабочий день результатом, а не просто количеством рабочих часов, то мы точно получим успех.

— Наш традиционный вопрос: “В чем сила украинцев?”

— Сила украинцев в единстве, наших горизонтальных взаимосвязях, креативности, возможностях гибко мыслить, самобытности. Я бы хотела, чтобы именно эти качества мы максимально в себе развивали.

Мы можем быть сплочены, мы можем мыслить нестандартно, мы можем предлагать креативные решения. Мы можем служить примером для всей Европы.

И, мне кажется, именно сейчас мы должны сформировать такой набор ценностей сосуществования в обществе, который стал бы примером не только для нашего государства, но и для всего мира.

И действительно, украинцы готовы пройти любые испытания, лишь бы одержать победу и принести мир на свою родную землю. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на интервью со Стивеном Кольбером в The Late Show.

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