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Ми можемо бути прикладом для Європи: Оксана Жолнович про неоціненні втрати України через війну та майбутнє суспільства

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту Даніела Долотова, редакторка сайту 24 Вересня 2022, 17:00
Оксана Жолнович
Фото: Unsplash, Pexels

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