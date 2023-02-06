Как воспитывать юных звезд мировой науки: история наставника лучших украинских изобретателей Олега Козленко

Олег Козленко — научный руководитель членов Малой академии наук Украины и ассистент кафедры общей физики в КПИ им. Игоря Сикорского. Несмотря на полномасштабную войну, в 2022 году его ученики становились лучшими на международных научных конкурсах. Дети побеждали с проектами инновационных зарядных станций, солнечных батарей и дронов-миноискателей.

А один из воспитанников Олега — Игорь Клименко — стал лучшим студентом мира по версии Global Student Prize. О мотивации детей становиться лучшими в науке и о будущем украинских исследований в нынешних условиях Олег Козленко рассказал в эксклюзивном интервью для Вікна-новини.

Вы научный руководитель десятков успешных детей-ученых. Даже в непростом 2022 году вам совместно удалось одержать победу на международных конкурсах. Расскажите, какими достижениями своих воспитанников — учеников Малой академии наук — в 2022 году гордитесь больше всего?

Я даже не представляю, как вы зафиксируете имена всех детей и их победы, потому что их просто огромное количество (улыбается). Некоторые дети побеждали сразу в нескольких конкурсах. К примеру, мой воспитанник Игорь Клименко не только стал лучшим студентом мира с разработкой дрона-миноискателя — он побеждал на международном конкурсе в Тунисе I-FEST (ежегодных соревнованиях по инженерии, науке и технологиям, которые собирают молодых исследователей и разработчиков со всего мира — ред.). Вместе с Игорем золото оттуда привез Павел Шехет за изобретение новейшей защиты для бронетехники, а Андрей Маврин — за экологический проект переработки использованных шин криовибрирующим методом. Он также одержал победу на международном соревновании изобретений и инноваций в Канаде iCAN (на конкурсе дети представляют свои идеи и получают отзывы от мировых ученых и предпринимателей — ред.).

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В свою очередь на международной выставке изобретений в Хорватии іNOVA (одном из древнейших научных ивентов Европы — проходит с 1971 года — ред.) школьник Михаил Муцкий заработал золотую медаль за проект усовершенствования технологии получения пористого алюминия.

Дети занимаются разными исследованиями и покоряют разные страны мира. Вот в прошлом году моя воспитанница Елизавета Столярчук представила лучшее изобретение на выставке Global Industrie во Франции. Это был ветряной генератор на основе сегнерового колеса, то есть сфера альтернативных источников энергии.

Горжусь также победой на выставке инноваций E-NNOVATE в Польше МАНовца Владимира Карана, который изобрёл инфравизионный камуфляж. Это изобретения совсем не детского уровня!

Какие сферы научной деятельности больше всего интересуют украинских детей во время полномасштабной войны?

Прежде всего отмечу, что дети во время войны очень мотивированы идеей не сдаваться и дальше работать над своими разработками. У меня одна подопечная из Малой академии наук — София Кравченко — у нее в марте на фронте погиб отец. Я боялся даже как-то ей предлагать продолжать исследование, а она сама ко мне пришла и захотела двигаться дальше. Она разрабатывает энергосберегающий проект, который поможет военным на передовой иметь лучшее освещение в блиндажах.

В общем, дети начали фокусироваться на разработках, которые помогут во время полномасштабной войны. Я никак их к этому не склоняю — они сами генерируют такие идеи и понимают в своем юном возрасте, в чем нуждается страна. К примеру, мой подопечный МАНовец Платон Большаков разработал поисково-спасательную роботизированную систему, которая может пригодиться нашим спасателям при разборе завалов разрушенной инфраструктуры. В частности, система с дроном будет анализировать объект, масштаб повреждений и искать людей под конструкциями.

Дети сейчас очень интересуются разработками инверторов бесперебойного электропитания, системами беспроводных зарядных станций, исследованиями металлополимерных материалов для изготовления эффективной брони для военных. Мои ученики уже сейчас делают вещи, которые могут показать взрослым в специализированных отраслях, как решать ту или иную проблему.

Стоит вспомнить тот самый дрон-миноискатель, который мы разработали с Игорем Клименко. Это новая ступенька в вопросе разминирования. Разработка невероятно актуальная, и она уже заинтересовала военных. То есть мы свидетели нового поколения идей для нужд здесь и сейчас.

Как вам удалось продолжить работу с детьми в первые месяцы полномасштабной войны?

Не скажу, что это было просто. Все дети из разных городов, в том числе и прифронтовых. У кого-то в Киеве или Харькове уничтожили школы, лаборатории. Но я с первых дней войны со всеми был на связи онлайн — тогда было даже легче, потому что еще была стабильная электроэнергия дома и в лаборатории.

Я точно могу сказать, что восхищаюсь преданностью детей! У меня лично есть принцип все доводить до конца. И некоторые воспитанники приезжали из других городов после онлайн-уроков в укрытиях и со мной в лаборатории проводили эксперименты и испытания изобретений. Нам часто мешали воздушные тревоги, а в начале еще частичная оккупация Киевской области. Некоторые дети уезжали за границу, но все равно не покинули разработки. Андрей Маврин приезжал ко мне из Германии один на неделю, чтобы мы закончили лабораторные исследования — только представьте!

Поэтому скажу так: было тяжело и сейчас непросто, но мы настойчиво двигаемся вперед и достигаем того, чего хотим.

Война уничтожает нашу инфраструктуру, в том числе образовательную. Как в этих условиях дети продолжают проводить свои научные исследования?

В Киеве и больших городах, к счастью, есть клубы по робототехнике, авиамоделированию, программированию. В столице очень советую тем, кто интересуется, детскую школу микроэлектроники Lampa Kids — ее создали при Киевской Малой академии наук.

К слову, сейчас пришло время (и это связано не только с войной), когда такие институты, как Малая академия наук, становятся обновленными, осовремененными центрами развития, толчком для детей.

Я очень откровенно говорю: сейчас МАН — это хаб со своими региональными представительствами, где ребенок может увидеть свои возможности и перспективы.

А уже с педагогами и научными руководителями эти дети могут разрабатывать свои проекты и предлагать их миру как члены МАН.

Многие успешные воспитанники, о которых вы рассказали, получили мировое признание, но начинали свой путь с Малой академии наук Украины. Какие возможности им дает обучение в академии?

Вспомним историю нашего знаменитого футболиста Андрея Шевченко. В свое время он попал в миланский клуб, но пришел ли он туда с улицы? Очевидно, нет. Началом его карьеры, как ни крути, была спортивная школа на Оболони в Киеве, где он проявил себя впервые.

С Малой академией наук похожая, но более масштабная история: там ребенок может работать с разработками предметно с фокусом на поэтапное продвижение с научным руководителем или руководительницей. Вы ведь не думаете, что Игорь Клименко сразу попал на уровень Global Student Prize? Мы с ним три года к этому шли по ступенькам конкурсов МАН: сначала городские, потом всеукраинские, а потом отправились на международные.

И даже если говорить о самой реализации проектов, где брать деньги на это?

Дроны, оборудование, материалы — все это мне как научному руководителю детей давала МАН как государственная структура. Пока это единственный реальный вариант, который я знаю, особенно в условиях войны.

А как заинтересовать ребенка наукой, как доказать, что заниматься физикой или математикой — круто и перспективно?

Это нужно делать с детства на самом деле. В дошкольном возрасте развивать базовую моторику с помощью конструкторов. Не поверите, но я сам начинал с железного немецкого конструктора, который каким-то чудом в советское время мне достали родители.

Потом, в младшем школьном возрасте, советую кружки: знакомиться, исследовать разные сферы, интересоваться и искать свое.

Дальше, где-то с седьмого – восьмого класса, приходить к таким, как я, в МАН, разрабатывать проекты уже с определенным багажом знаний и видением, что нравится. Мы будем пробовать реализовывать идеи, подавать на конкурсы и побеждать, пока не станем лучшими из лучших.

И самое главное: ребенку должно нравиться, а задача взрослых — показать, что идеи ребенка ценны и нужны. Это часто мотивирует.

К тому же победы очень вдохновляют детей: они понимают, что могут что-то, и не боятся дальше открываться.

Как ментор детей-ученых вы наверняка замечаете, как наука помогает развивать мягкие навыки, а не только дает знания по определенным дисциплинам. Расскажите, какую пользу занятия наукой могут принести ребенку, кроме исследовательской карьеры?

Даже если ребенок 30 лет спустя не станет изобретателем лекарства от рака, он получит навыки ответственности, планирования и главное — веру в себя. В юном возрасте столь важно дать ребенку незабываемые впечатления, положительные эмоции. Я вижу это на лицах детей, которые в моей лаборатории тестируют изобретаемый прибор, и он работает.

Я наблюдаю это у воспитанников, которые побеждают на международных конкурсах. Они прежде всего верят в себя и смотрят на мир осознанно, зная, чего хотят или что им по душе.

И напоследок немного о прошлом и больше о будущем. Какие сдвиги мы уже имеем в науке и что ждет нас в будущем?

Что касается сравнения прошлого и настоящего, то здесь космическая разница! Оборудование, которое было у меня десять лет назад, и то, какое есть сейчас — это небо и земля. В настоящее время многие вещи для экспериментов доступны по цене. И сейчас наука однозначно молодеет. Юное поколение развивается быстрее, чем предыдущие, потому что есть интернет. Если есть желание чем-то заниматься и что-то исследовать, то ресурсов для этого в разы больше, чем раньше.

Вы, наверное, не поверите, но есть такой парадокс: научный сотрудник со стажем, работающий на кафедре, может знать какую-то тему хуже, чем его студенты.

Старшие ученые учили уже устаревшие языки программирования, например, а современные дети усваивают сразу все самое новое и лучшее.

А что будет еще через десять лет? Научные исследования будут проходить еще более оперативно. Сейчас нужные характеристики, уточнения и схемы гораздо доступнее. И эпоха “одиночек” в науке точно закончится. Вся наука сейчас — это командная игра, каждый и каждая своим проектом добавляет “пазл” в глобальные изобретения человечества.

Исследователи перестанут создавать проекты, конкурирующие с другими — они будут создавать составляющие для новых разработок в сотрудничестве с коллегами. Такие времена, как сейчас, показали, что единство более продуктивно (улыбается).

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