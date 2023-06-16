Рассказы
Эксклюзив

Я — ВПЛ, и вот с чем сталкиваюсь! Истории переселенцев о реальных проблемах и как их можно решить

Богдана Макалюк, редактор сайта Валерия Малицкая, главный редактор сайта Даниэла Долотова, редактор сайта 16 июня 2023, 17:00
Проблеми ВПО в Україні та як їх розв'язати
Фото: Getty Images

Эксклюзивы
Історія випускниці Анастасії, яка втратила батька на війні
Я пытаюсь найти свет среди тьмы — 17-летняя Анастасия, отец которой погиб на фронте, передает разрисованные флаги на передовую
День батька
Роль тата у житті дитини — від народження до дорослого віку. Розбираємо тему з психологами TatoHub
День батька
Роль папы в жизни ребенка — от рождения до взрослого возраста. Разбираем с психологами TatoHub
Как ухаживать за кожей летом
Прочь мифы о пигментации! Как правильно ухаживать за кожей летом и нужно ли прятать от солнца тату и родинки
Смотреть больше

Больше новостей
Зник голос: що робити і як швидко його відновити
Не можешь говорить? Что делать, когда пропал голос
Английский для детей
Защищено: Процесс должен быть интересным! Английский для детей: как учить слова
Я — ВПЛ, и вот с чем сталкиваюсь! Истории переселенцев о реальных проблемах и как их можно решить
Подкормка моркови в июне: что нужно овощам для активного роста
Скільки українських спортсменів виїхали за кордон
Отток спортсменов. Сколько украинских атлетов выехали за границу из-за войны
Смотреть больше

Материалы по теме

Вибухи у Херсоні сьогодні 16 червня 2023: що відомо про вибухи та наслідки
Оккупанты не прекращают обстрелов жилых массивов! Что известно о взрывах в Херсоне сегодня
Як запускають шахеди по Україні та чому тривоги бувають дивні
Как запускают шахеды по Украине? Юрий Игнат подробно рассказал о причинах странных тревог
коли будуть результати нмт
Ждать осталось недолго! Когда будут результаты НМТ-2023 и где их смотреть
відновлення післявоєнної економіки
Украине нужно $18 млрд для восстановления послевоенной экономики и бизнес-систем — UkraineInvest

Видео
0:07:44
Як запускають шахеди по Україні та чому тривоги бувають дивні

Как запускают шахеды по Украине? Юрий Игнат подробно рассказал о причинах странных тревог
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
Контрнаступ ЗСУ 2023: розпочався чи ні та чого очікувати
Это еще не контрнаступление в классическом понимании! Что происходит на фронте сейчас и чего ждать дальше
0:04:36
Як Покров виживає без води — наслідки підриву Каховської ГЕС
Больше недели люди выживают! Покров в Днепропетровской области без водоснабжения
Карта бойових дій в Україні
Перед глазами контрнаступления враг перекидывает вертолеты в Бердянск: карта боевых действий в Украине 16 июня в режиме онлайн
0:04:55
Мітинг на Північній Салтівці
Даже окна вставлять некуда! Жители разрушенной высотки Харькова остались без жилья
0:03:03
Загинув Володимир Мукан
Если не пойду на войну, что я скажу детям? В Киеве отдали дань памяти погибшему журналисту и воину Владимиру Мукану
0:04:00
Ситуация в Николаевской области
Село превратилось в остров… Большая вода добралась до Николаевской области — что рассказывают местные жители
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал
0:03:40
Олександр Ходос
Меня спасла жажда жизни: история пограничника, которая растрогает каждого
Больше видео
Історія випускниці Анастасії, яка втратила батька на війні
Читать дальше
Я пытаюсь найти свет среди тьмы — 17-летняя Анастасия, отец которой погиб на фронте, передает разрисованные флаги на передовую

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь