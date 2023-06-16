Я — ВПЛ, и вот с чем сталкиваюсь! Истории переселенцев о реальных проблемах и как их можно решить

В начале 2023 года в Украине официально было зарегистрировано почти 5 млн внутренних переселенцев, об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Миллионы людей потеряли все свое прошлое, то, что собирали в течение не одного поколения. Они вынуждены были переезжать, иногда даже несколько раз. Иногда у них могло возникать чувство, что они чужие в своей стране.

Мы должны понимать, что ВПЛ — это не только три буквы и статус, предоставляющий льготы. Это миллионы украинцев, каждый из которых имеет свою историю о потерях, боли, выживании, силе духа и отважности начать сначала, независимо от возраста.

К сожалению, из-за российских террористических действий на территории нашей страны, вероятно, количество внутренне перемещенных лиц будет расти. Ведь недавно оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, поэтому украинцы сейчас эвакуируются не только из зоны боевых действий и опасных территорий, но и из затопленных населенных пунктов. Во время эвакуации люди берут с собой только необходимое, в основном это документы, деньги и ценные вещи, поэтому на новом месте не имеют ничего для жизни.

Вікна пообщались с переселенцами и разными благотворительными организациями, чтобы каждый из нас понимал лучше, с какими проблемами сталкиваются ВПЛ, кто им помогает и как мы можем улучшить условия жизни для них.

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Этот материал стал возможным благодаря ГО Женщины в медиа при поддержке Правительства Канады в рамках проекта Голос женщин и лидерство – Украина, что внедряется Украинским Женским Фондом. Представленная информация не всегда отражает взгляды указанных организаций.

С чем сталкиваются переселенцы

Была бы работа, руки есть

Максим и Игорь — дядя и племянник. Они переселенцы из Луганской области. Максим не сразу уехал из родного города, первый месяц оставался в Лисичанске. Рассказывает, что его вывозила полиция под обстрелами. Сначала помогли добраться до автобуса, а затем — до поезда, который ехал в ближайший город. По прибытии их ждали гиды-волонтеры и направляли уже переселенцев, кому куда нужно.

На новом месте мужчины оформили статус ВПЛ и нашли официальную работу. Игорь пережил инсульт, поэтому до сих пор чувствует последствия, ему трудно говорить.

Максим рассказывает, что работа нужна, ведь выплаты для ВПЛ не слишком велики, и ждать их приходится долго. Через биржу устроился в сельский совет, работал там. Сейчас они живут и работают в Кировоградской области. Жилье им предоставили друзья, поэтому переселенцы платят только за коммунальные услуги.

— Я оформил заявку на выплаты еще в начале года, а первые выплаты пришли через три месяца — 2200 грн. Также ООН три месяца выплачивали пособие. Вообще, проблематично найти официальную работу.

Что можно улучшить для переселенцев? Была бы работа, руки есть! — говорит Максим.

Я не беженка в своей стране

Переселенка из Харькова Екатерина вспоминает, как пыталась 24 февраля 2022 выехать из города в шесть утра.

— Я искала билеты на любые рейсы, чтобы куда-нибудь из Харькова выехать. Потом нашла людей, тоже пытавшихся это сделать, через них и познакомилась с парой, которая смогла нас взять в машину и вывезти в Кременчуг. Оттуда меня забрали родственники парня в Александрию, — рассказывает девушка.

Она говорит, что не имела проблем с жильем, ведь ехала к родственникам парня, и были определенные накопления на первое время. Позже Екатерина смогла найти работу и стала снимать жилье самостоятельно. Девушка оформила статус ВПЛ, сделать это удалось довольно быстро, и социальные выплаты пришли уже через месяц.

— Также я подавала заявки онлайн несколько раз на помощь от благотворительных организаций, таких как ООН, но ничего не получила.

Выплата 2200 грн — это ничто. Я не жалуюсь, потому что у меня есть возможность работать. Но есть люди, у которых нет этой возможности. Я не знаю, как они на эти 2200 грн живут, учитывая, что многие потеряли жилье и его приходится арендовать, — утверждает Екатерина.

Еще она отмечает, что не нравится, когда ее называют беженкой.

Я не беженка в своей стране, я дома. Беженцы — в других странах. Но в Украине я дома, просто не в родном городе, — говорит она.

Мы готовы даже в голые стены заехать

Наталья и Сергей — супруги-переселенцы из Лисичанска, они переехали в Александрию Кировоградской области в апреле прошлого года. По дороге их приютили в одной из церквей, а через несколько дней знакомая предложила пожить у нее. Так все вместе и живут сейчас.

Пара получает выплаты ВПЛ, но из-за большого наплыва людей весной прошлого года оформление документов забрало больше времени, чем ожидалось. Работу они смогли найти только недавно, ведь у мужчины были проблемы со здоровьем.

Помощь, говорят, получают. В большинстве своем поддерживают власти Луганской области. Со временем количество гуманитарной помощи стало больше, поэтому пара этому радуется.

— Самая большая проблема — это жилье. Поскольку мы живем у знакомой, чувствуем, что ей сложно. Ты ведь постоянно с чужими людьми. Было бы хорошо, если бы местные власти могли выделить хотя бы какую-то комнату в общежитии. Мы готовы прямо в голые стены заехать и платить за проживание, лишь бы это было отдельно, — говорят переселенцы.

У пары есть ребенок, поэтому, конечно, отдельное жилье им крайне необходимо. Ребенок сейчас продолжает учиться онлайн, учителя из школы тоже разъехались по всей Украине, но работы не покидают.

Пара отмечает, что видели в городе недострои или заброшенные здания. Говорят, что если бы там поставили окна и двери и дали возможность там жить, было бы гораздо проще. А пока планов не так много, ведь родной город находится в оккупации. И хоть дом еще пока стоит, но непонятно, выдержит ли он последующие бои и обстрелы. Только остается надежда вернуться хотя бы к родным стенам в Лисичанске.

Мы не знали, что нам делать

Наталья Голубова с семьей родом из Лисичанска. Она имеет троих детей. Когда началось полномасштабное вторжение семья не сразу выехала из города. Они думали, что скоро все закончится. Впрочем, российские снаряды начали попадать рядом с их домом, поэтому семья перебралась в укрытие.

Там было холодно, вскоре дети стали болеть, поэтому семья решила вернуться домой. Через три дня Грады начали “прилетать” по соседней улице, именно тогда семья решила уезжать. Отправили старших детей с мамой мужа, затем выехали с младшим сыном. Сначала их приютили в церкви Славянска, оттуда — поездом в Харьков, а затем — во Львов.

Таам были волонтеры на вокзале и рассказали, куда можно обратиться за помощью.

— Нам сказали, что документы есть не у всех. Могут остаться муж и дети, а я — нет. Это было полицейское отделение. У нас не было паспортов, переделывали, а получить не успели. У мужа подтянулся паспорт в Дії, а у меня — нет, — вспоминает женщина.

Семья решила искать место, где смогут приютить всех. Так нашли адрес Арены Львов.

Когда мы вышли из отделения, не знали, что нам делать. Мы никого не знаем, дети уже были голодные и замерзли. Мы выехали 31 марта, а приехали во Львов 2 апреля, — объясняет Наталья.

После Арены Львов семью поселили в школе, где они прожили четыре месяца. Мужчина смог устроиться на работу, но через несколько дней заболел воспалением легких. За время проживания в школе Наталья тоже нашла работу, но у нее случился инсульт.

Семья оформила социальные выплаты для ВПЛ, но получить первые смогли только через три месяца. После получения выплат сняли дом, но потом это стало не по карману. БФ Запорука предоставил семье комнату в реконструированном общежитии, где она проживает до сих пор. Наталья и муж смогли найти новые работы и продолжают трудиться.

Женщина говорит, хотя получали помощь и от других организаций (ООН, ЮНИСЕФ, КАРИТАС), ее все равно не хватало. Ее дети сначала воспринимали переезд как приключение. Но потом поняли всю проблему и скучают по дому.

Что говорят о проблемах переселенцев в благотворительных организациях

Проблемы с жильем

В Обществе Красного Креста Украины отмечают, что, прежде всего, переселенцы сталкиваются с проблемой отсутствия собственного жилья.

— Приюты, в частности модульные городки, это все временное жилье. Мы стараемся поддерживать ВПЛ и продуктовыми наборами, и спальными, но когда люди, спасая жизнь, убегают от обстрелов с одним рюкзаком за плечами, то им нужно абсолютно все, чтобы начать новую жизнь, — говорят в организации.

Другой большой потребностью называют продукты, средства гигиены (памперсы как детей, так и для взрослых), бытовую технику, спальные наборы и т.д.

Чтобы понимать всеобщие потребности людей, Украинский Красный Крест тесно сотрудничает с государственным сектором. В координации с местными органами власти формируются запросы, которые закрываются благодаря, например, социально ответственному бизнесу.

Проблемы с работой и трудоустройством

Учредительница благотворительного фонда Запорука Наталья Онипко говорит, что прежде всего переселенцам не хватает нормальных условий для жизни, финансовой помощи на учреждение собственного дела.

Среди переселенцев очень много одиноких женщин, которые, может, и хотели бы пойти на работу, но не на кого оставить ребенка, поэтому нужно создавать в общинах больше детсадов и яслей.

В общественной организации Центр Развитие КСО создали проект СпівДія Працевлаштування. Цель проекта — помочь решить одну из главных проблем переселенцев — трудоустройство.

— Этот проект ОО Центр Развитие КСО и экспертная платформа Career Hub реализовали совместно с волонтерской Р2Р-платформой СпівДія. Эта инициатива помогала найти новую работу людям из 12 регионов Украины (Черновцы, Ужгород, Тернополь, Львов, Полтава, Ровно, Одесса, Луцк, Хмельницкий, Черкассы, Днепр, Ивано-Франковск), которые потеряли из-за войны предыдущее место работы, а также была направлена на работодателей, которые искали новых специалистов, — объясняют в организации.

Так удалось привлечь к проекту 118 работодателей, трудоустроить более 500 человек из около 2000 поданных заявок, осуществить почти 3000 консультаций для тех, кто ищет работу, среди пострадавших от войны людей.

В организации думают и о том, как помочь людям с инвалидностью найти работу.

— Другой проект, нацеленный на помощь молодежи в статусе ВПЛ — Career Hub Pro: Фриланс для молодежи с инвалидностью — курс обучения диджитал-профессиям по направлениям: копирайтинг, графический дизайн, видеомонтаж. Нам удалось обучить 90 человек, 44 из них получили сертификаты, — комментируют в ОО Центр Развитие КСО.

Кроме этого, они имеют новый проект Обучаем карьерному консультированию волонтеров. Его создают, чтобы помочь неравнодушным научиться совмещать работу и волонтерство. Чтобы они могли помогать людям и обеспечивать себя финансово.

Почему у ВПЛ возникают проблемы с трудоустройством

Непонимание того, как составить резюме, для чего мотивационное письмо и страх перед собеседованием. Эмоциональная неготовность к новой работе в новом регионе. Непонимание реальной ситуации на рынке труда: какие специальности уже неактуальны, а в каких специалистах нуждаются почти повсюду. Неготовность расширять для себя список потенциальных вакансий: когда ты узкопрофильный специалист, и не рассматриваешь альтернатив. Языковой барьер у некоторых ВПЛ. Ограниченное количество навыков, нежелание учиться новому.

Впрочем, в организации также предлагают, как можно решить эти проблемы.

Как определиться с профессией? Чтобы проанализировать сильные стороны, составить резюме и легко пройти собеседование, можно обратиться за помощью к карьерному консультанту.

Как научиться новой профессии? Обратиться в Государственную службу занятости, которая имеет подобные программы.

Как побороть страх перед новой работой? Обратиться к специалисту по ментальному здоровью.

Как преодолеть языковой барьер? Записаться на курсы и не стесняться говорить с HR на украинском с ошибками.

Проблемы с социализацией

Часто переселенцы чувствуют себя чужими в новых городах.

Общины, приютившие ВПЛ, должны поддерживать людей, демонстрируя гостеприимство через организацию мероприятий-знакомств с местностью, с культурой, с традициями.

— Недавно в одной из общин, о которой мы заботимся, мы хотели провести фестиваль добрососедства, но нам отказали, потому что в общине что не день, то похороны. С одной стороны, я это понимаю, но с другой… Такова теперь жизнь, мы должны жить, не смотря ни на что. Каждый из нас сейчас сталкивается с потерей, кто-то теряет родного человека, другой — жилье, а все мы потеряли нашу нормальную жизнь, — рассуждает Наталья Онипко.

А в СпівДія заради дітей, например, отмечают, что чаще всего дети ВПЛ сталкиваются со сложностями социализации в новом городе, а также с последствиями ПТСР: нарушением сна, потерей ощущения безопасности, проблемами в общении со сверстниками и родными. Родители детей ВПЛ также часто жалуются, что не имеют достаточного ресурса для воспитания детей и боятся навредить своему ребенку.

— Мы проводим активную работу с детьми, чтобы оказать им качественную психоэмоциональную поддержку, но понимаем, что в этот процесс необходимо привлекать также учителей в школах, проводить активную учебную работу для педагогов и родителей по основам психоэмоциональной поддержки детей как в период войны, так и в мирное время, — отмечают в СпівДія заради дітей.

Проблемы новые или просто более масштабные? Что изменилось для ВПЛ с 2014 года

Украинцы не должны забывать, что внутренне перемещенные лица в нашей стране появились еще в 2014 году. Еще тогда у них были разные проблемы, ведь потеряли жилье, работу, учебу из-за начала российского вторжения. Эти проблемы просто не были столь масштабными и обсуждаемыми, но они были. Сейчас все увеличивается в стократ, об этом и подчеркивают в благотворительных организациях.

— По сравнению с 2014 годом, боевые действия происходят на значительно большей территории, поэтому нуждающихся в помощи людей больше. Пока Украина не способна предложить всем достойные условия для жизни на новом месте, а потому имеем такой большой отток земляков за границу, — говорит Наталия Онипко.

Руководитель волонтерской платформы СпівДія Ирина Тулякова говорит, что в 2014 году также был большой поток переселенцев.

Очень тяжело было людям с Востока покидать свои дома и переезжать в новые города. Вызовы и потребности ВПЛ на самом деле не изменились.

Но разница в том, что в начале войны украинцы еще не знали, как двигаться и что делать, как помогать переселенцам. Сейчас все услуги для ВПЛ были разработаны, опираясь на предыдущий опыт. Впрочем, масштаб потребностей вырос в геометрической прогрессии, — акцентирует она.

Люди, которые были вынуждены покинуть свой дом еще в 2014 году, хорошо знают проблемы и потребности ВПЛ по собственному опыту. Екатерина Тарасенко должна была выезжать из родного Алчевска еще в 2014 году. После полномасштабного вторжения России она создала Кооператив Карпатські ґазди в селе Заречное Львовской области.

Есть люди, готовые работать на ферме. Мы решили наиболее заинтересованным не просто предложить рабочее место помощника или дояра, а разрешить им стать нашими партнерами.

То есть выделим им землю, они оформят или семейное фермерское хозяйство, или ФЛП для переработки и станут членами нашего кооператива. Чтобы они не бегали и не искали лучших мест, попробуем вместе построить нам домики. Планирую небольшие сборно-щитовые дома на две комнаты, но это будет реальная крыша над головой, — делится планами женщина.

Как благотворительные организации помогают переселенцам

Помощь с жильем

Основатель и президент благотворительного фонда Запорука Наталья Онипко рассказала, что фонд оказывает всестороннюю поддержку переселенцам, а главное для них — заботиться о достоинстве людей.

В прошлом году фонд открыл дом на 30 миниквартир во Львовской области, сейчас там проживает 30 семей, среди которых 23 ребенка. Практически все переселенцы трудоустроены, дети посещают учебные заведения.

Также оказываем психологическую поддержку. В скором времени организуем курсы для будущих предпринимателей, чтобы дать возможность не ждать подачек, а зарабатывать средства и пустить корни на новом месте.

В Обществе Красного Креста Украины рассказали, что приоритетным направлением деятельности является строительство приютов для ВПЛ, и сегодня временное жилье сегодня имеют около 1000 человек во Львовской, Черниговской, Киевской и Житомирской областях.

В частности, Украинский Красный Крест совместно с Львовским городским советом в прошлом году открыл приют для мамочек с малышами Несокрушимые мамочки во Львове. В построенных двух домиках могут жить внутриперемещенные беременные или женщины с младенцами. Площадь приюта 1300 м².

— Начиная с июля, Центр оказал помощь 22 семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации с начала полномасштабного вторжения, в том числе и 42 детям. А за время работы в Центре родилось десять детей. Сейчас там проживает 13 семей, всего 43 человека, из них 26 детей, — говорят в Обществе Красного Креста.

Денежная помощь и продуктовые наборы

У Общества Красного Креста Украины есть районные, горрайонные, городские и областные организации, они на местном уровне поддерживают ВПЛ.

— В организациях волонтеры и сотрудники выдают продуктовые наборы (крупы, макаронные изделия, консервы, сахар, муку, масло и другие продукты длительного хранения), гигиенические средства (детские и взрослые подгузники, мужские и женские средства гигиены, дезинфекционные растворы и т.п.).

Но важно понимать, что многие переселенцы остались без работы и не могут сразу найти ее на новом месте. Поэтому для людей также важна и финансовая поддержка. Поэтому Украинский Красный Крест также поддерживает ВПЛ в рамках предоставления денежной помощи.

Еще у Общества Красного Креста есть банки одежды, там есть как новые, так и подержанные вещи. Каждый обращающийся может взять для себя и своей семьи. Кроме одежды, там есть игрушки для детей, посуда, одеяла, постельное белье, полотенца и т.д.

Также специалисты Общества Красного Креста Украины проводят мероприятия по психосоциальной поддержке пострадавших: детей, семей, людей пожилого возраста и т.д.

Медицинская помощь

В ОКК говорят, что сегодня украинцы в результате войны имеют ограниченный доступ к первичной медицине. Красный Крест Украины положил начало работе мобильных медицинских бригад, работающих в самых отдаленных уголках нашей страны. Теперь в 22 областях Украины 100 бригад предоставляют бесплатные медицинские услуги населению.

Помощь детям

У детей внутренних переселенцев также есть проблемы, в частности, им нужно найти новых друзей, социализироваться и привыкать к новым условиям. СпівДія заради дітей — это дружественное к детям пространство, где каждый может получить психоэмоциональную поддержку от квалифицированных менторов.

— Мы разрабатываем уникальную программу, состоящую из творчества, активности и STEAM подходов к неформальному образованию. Все наши занятия бесплатные, поэтому каждый ребенок, независимо от своего статуса, может приобщиться к нашим занятиям и найти друзей, почувствовать поддержку от менторов, — говорят в организации.

Впрочем, СпівДія бесплатно помогает не только детям, организация имеет несколько направлений работы:

психологические консультации;

юридические консультации;

карьерные консультации;

благотворительная помощь и шелтеры для ВПЛ.

Кто помогает благотворительным организациям

В Украинском Красном Кресте отмечают, что источниками формирования их бюджета есть взносы членов Общества, благотворительные пожертвования и помощь от общественных организаций, других юридических лиц и отдельных граждан. Также помогает социально ответственный бизнес, партнерские национальные общества других государств, например Канадского Красного Креста, Немецкого Красного Креста, Австрийского Красного Креста и т.д.

Основатель фонда Запорука говорит, что основным источником финансирования фонда являются международные доноры.

Мы сделали этот выбор с началом полномасштабного вторжения России в Украину. Хотим, чтобы средства, которые жертвуют иностранцы или выделяют правительства других стран, тратились в Украине эффективно.

Дело украинцев — донатить на помощь армии. А профессиональные благотворительные фонды должны научиться работать с международными организациями и предлагать достойные варианты решения социальных проблем нашей страны, — убеждена Наталья Онипко.

А проект СпівДія заради дітей тесно сотрудничает с ЮНИСЕФ и Министерством молодежи и спорта. Кроме того, получают сильную поддержку от местных молодежных центров, общественных организаций и частных бизнесов, которые готовы включаться и поддерживать украинских детей.

Как улучшить условия для переселенцев

В Украинском Красном Кресте отмечают, что вопрос улучшения качества жизни ВПЛ следует рассматривать на общегосударственном уровне.

— На самом деле, гуманитарный кризис растет, и нужно объединять усилия всех стейкхолдеров, чтобы сделать еще больше хороших дел, и помочь как можно большему числу людей.

Наталья Онипко говорит, что нужно создавать условия для интеграции и адаптации переселенцев на новые места.

К сожалению, мы понимаем, что многим просто некуда возвращаться. Даже недавние страшные события… Южные регионы затоплены, смогут ли люди вернуться туда? Когда это станет возможным?

Приюты с общими комнатами и готовой едой — это помощь в первые дни, кризисная, а дальше нужно искать, где расселить людей, дать им землю, которую они привыкли обрабатывать, или средства на открытие собственного дела. Давать льготы действующим бизнесам, чтобы они могли трудоустраивать потерявших все людей. Помогать людям с детьми найти учебное заведение, не онлайн, а офлайн, чтобы дети посещали школы, общались, находили друзей, жили свое детство, — убеждает она.

Многие украинцы были вынуждены покинуть свои родные города, ведь их уничтожили россияне. Однако даже на новых местах они возобновляют свою деятельность и работают, чтобы поддерживать Украину. Ранее мы рассказывали историю Никиты Леуцкого, который прошел ад Мариуполя и возобновил свою деятельность в Днепре.

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