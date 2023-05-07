Новая профессия за шесть недель! В Одессе открыли профессиональные курсы для переселенцев

Полномасштабное вторжение России изменило жизни миллионов украинцев. Многие люди из-за российской агрессии потеряли жилье и работу, потому что вынуждены были переехать в другие регионы.

В Одессе для переселенцев открыли профессиональные курсы, где каждый может выбрать и бесплатно освоить несколько специальностей. Обучение длится дважды в неделю в течение шести недель.

Два месяца понадобилось ученице центра Валерии Бондарь, чтобы освоить начальный курс шитья. До Великой войны женщина была продавщицей, но работу потеряла. Научиться шитью Валерия хотела давно поэтому когда услышала о бесплатных курсах, сразу решила пойти.

Дважды в неделю в течение шести недель студентов, преимущественно переселенок, которые вынуждены были бежать из горячих регионов Украины портниха Валерия Конопельская учит моделированию. После окончания курса самым способным ученицам предлагают работу.

Татьяна одна из учениц Валерии. Она вместе с дочкой переехала в Одессу из Доброполья Донецкой области. До войны женщина работала фитнес-тренером. Сейчас в семейном центре освоила сразу три новые профессии: визажиста, бровиста и изучила технику тайского массажа.

Важно брать и делать. Понимаете, если уже есть такая возможность нужно не бояться и действовать, — рассказывает ученица центра Татьяна Якубович.

Здесь можно овладеть также и риэлторским делом, выучить английский и заниматься йогой. В основном за новыми знаниями приходят женщины, часть уже трудоустроена.

Они имеют возможность начать новую жизнь. Новая работа, новая специальность, новые друзья, то есть главное, что они чувствуют поддержку. Люди чувствуют то, что смогу здесь получить не только профессию, но и найти новых друзей, — говорит координатор центра Сабина Салимова.

Семейный центр Мрія открыли в феврале этого года, и сейчас очередь из желающих овладеть новой профессией на несколько месяцев вперед. Главное дать украинцам поддержку, которая им так необходима.

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