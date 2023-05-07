Нова професія за шість тижнів! В Одесі відкрили професійні курси для переселенців

Повномасштабне вторгнення Росії змінило життя мільйонів українців. Багато людей через російську агресію втратили житло і роботу, бо вимушені були переїхати до інших регіонів.

В Одесі для переселенців відкрили професійні курси, де кожен може обрати та безкоштовно опанувати кілька спеціальностей. Навчання триває двічі на тиждень впродовж шести тижнів.

Два місяці знадобилось учениці центру Валерії Бондар, щоб опанувати початковий курс шиття. До Великої війни жінка була продавчиню, але роботу втратила. Навчитися шиття Валерія хотіла давно, тому, коли почула про безкоштовні курси, одразу ж вирішила піти.

Двічі на тиждень упродовж шести тижнів студентів, переважно переселенок, які вимушені були тікати з гарячих регіонів України кравчиня Валерія Конопельська навчає моделюванню. Після закінчення курсу найздібнішим ученицям пропонують роботу.

Тетяна одна з учениць Валерії. Вона разом із донькою переїхала до Одеси з Добропілля Донецької області. До війни жінка працювала фітнес-тренером. Нині в сімейному центрі опанувала одразу три нові професії: візажиста, бровіста та вивчила техніку тайського масажу.

Важливо брати і робити. Розумієте, якщо вже є така можливість, потрібно не боятися і діяти, — розповідає учениця центру Тетяна Якубович.

Тут можна опанувати також й ріелторську справу, вивчити англійську та займатися йогою. Здебільшого по нові знання приходять жінки, частина вже працевлаштована.

Вони мають змогу розпочати нове життя. Нова робота, нова спеціальність, нові друзі, тобто головне, що вони відчувають підтримку. Люди відчувають те, що зможу тут отримати не тільки професію, але й знайти нових друзів, — каже координаторка центру Сабіна Салімова.

Сімейний центр Мрія відкрили у лютому цього року, і нині черга з охочих опанувати нову професію на кілька місяців вперед. Головне дати українцям підтримку, яка їм так необхідна.

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