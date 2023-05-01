Люди

Вони не покинуті! Як на Прикарпатті мобільна група лікарів піклується про переселенців

Ірина Тимчишин 01 Травня 2023, 22:30
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