Вони не покинуті! Як на Прикарпатті мобільна група лікарів піклується про переселенців

На Прикарпатті продовжують приймають та опікуватися людьми, які через війну втратили житло. Для переселенців відкривають шелтери, і створюють у них комфортні умови.

Уже півроку в притулки для переселенців приїжджає мобільна лікарська бригада: терапевт, психолог, ортопед і кардіолог. Медики людей не лише консультують, а й безплатно дають необхідні ліки.

Переселенка Тетяна розповідає про хороше ставлення та опіку, утім зазначає, що хочеться додому. Але додає, що її дому більше немає, адже будинок розбили окупанти.

Дитячий табір відпочинку в Івано-Франківській області переладнали на прихисток для переселенців. Впродовж року тут жило близько тисячі людей. Зараз залишилися близько 200 переселенців. Це жінки, родини з дітьми та пенсіонери. Шелтер розташований у селі, до районного центру їздить один автобус. Тож до переселенців приїжджає мобільна бригада лікарів.

Пацієнтів оглядають, консультують та дають ліки. У середньому по 2500 грн на кожного. Таку ініціативу підтримує чимало фондів та благодійних організацій. Лікар-волонтер Богдан Рудковський зазначає:

Хочеться насамперед показати людям, що вони не покинуті.

Переважно пацієнти — люди похилого віку та пенсіонери, тож вони не можуть самостійно покривати витрати на медикаменти. Лікарі фіксують хронічні, серцево-судинні, ендокринологічні захворювання та проблеми з опорно-руховим апаратом. Також надають психологічну допомогу.

В Івано-Франківську вже понад рік приймають переселенців та надають їм все необхідне. Раніше ми розповідали про проект Ко-хати: як облаштовують житло для переселенців.

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