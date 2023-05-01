Они не брошены! Как в Прикарпатье мобильная группа врачей заботится о переселенцах

На Прикарпатье продолжают принимать и заботиться о людях, которые из-за войны потеряли жилье. Для переселенцев продолжают открывать шелтеры, а у давно действующих создают комфортные условия.

Уже полгода в приюты для переселенцев приезжает мобильная врачебная бригада: терапевт, психолог, ортопед и кардиолог. Медики людей не только консультируют, но и бесплатно дают необходимые лекарства.

Переселенка Татьяна рассказывает о хорошем отношении и опеке, однако отмечает, что хочется домой. Но добавляет, что его дома больше нет, ведь здание разбили оккупанты.

Детский лагерь отдыха в Ивано-Франковской области был перестроен на приют для переселенцев. В течение года здесь проживало около тысячи человек. Сейчас осталось около 200 переселенцев, это женщины, семьи с детьми и пенсионеры. Шелтер расположен в деревне, в районный центр ездит один автобус. Так что к переселенцам приезжает мобильная бригада врачей.

Пациентов осматривают, консультируют и дают лекарства. В среднем по 2500 грн на каждого. Такую инициативу поддерживают много фондов и благотворительных организаций. Врач-волонтер Богдан Рудковский отмечает:

Хочется прежде всего показать людям, что они не брошены.

Преимущественно, пациенты — пожилые люди и пенсионеры, поэтому они не могут самостоятельно покрывать расходы на медикаменты. Врачи фиксируют хронические, сердечно-сосудистые, эндокринологические заболевания и проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Также оказывают психологическую помощь.

В Ивано-Франковске уже больше года принимают переселенцев и предоставляют им все необходимое. Ранее мы рассказывали про проект Ко-хати: как обустраивают жилье для переселенцев.

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