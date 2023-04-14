Проект Ко-Хати: как в Ивано-Франковске обустраивают жилье для переселенцев

Более 700 переселенцев с прифронтовых территорий нашли уютное жилье благодаря франковским волонтерам.

С началом войны несколько местных волонтеров объединились и начали искать жилье для друзей, спасавшихся от обстрелов.

Когда поняли, что квартир всем не хватает, взялись за реконструкцию старого жилищного фонда. Они искали старые общежития, гостиницы и детские лагеря и реанимировали их. Так родился проект Ко-Хати.

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Всего за год волонтеры завершили реконструкцию четырех объектов на 150, 80 и 180 человек в Ивано-Франковске и на 250 человек в Каменце-Подольском.

Сначала проект делали сами за свои средства, сами мастерили мебель, чтобы компактно всех разместить. Позже к работе присоединились сотни волонтеров и иностранные доноры.

За год благодаря проекту Ко-Хати жилье нашли более 700 человек. Одной из жительниц шелтера является переселенка Юлия Тимчак из Звановки.

От войны она убегала во второй раз, пришлось самостоятельно вывозить из-под обстрелов троих детей. Сначала крышу над головой дали друзья в селе, но там не было отопления и воды, поэтому семья переехала в город.

Снимать жилье слишком дорого, поэтому им удалось поселиться в шелтере, который может принять 80 человек. Сейчас людей принимает ведомственная гостиница на 30 номеров, хотя еще год назад пятиэтажное здание стояло пустым и запущенным.

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Специалист по коммуникациям проекта Ко-Хати Оксана Городиваская рассказала, что в начале работы команда думала, что достаточно заменить сантехнику и перекрасить стены. Однако поняли, что коммуникации нужно менять полностью.

Волонтеры сделали канализацию, водоснабжение, систему отопления, электропроводку и крышу. Сейчас работают над фасадом и планируют обустроить детскую комнату и террасу во внутреннем дворе.

Социальное жилье на Прикарпатье необходимо, ведь туда продолжают эвакуировать людей с прифронтовых городов и сел. Всего в области уже обустроили 87 шелтеров и продолжают работу еще над 35.

Заместитель председателя Ивано-Франковской ВГА говорит, что каждую неделю принимает телефонные звонки с просьбой принять эвакуационные поезда.

Но кроме жилья переселенцы нуждаются еще и в образовательных учреждениях, социализации и трудоустройстве.

ВПО нуждаются также и в материальной помощи, ведь в результате многие остались без работы и с детьми на руках. Мы рассказали, почему нет выплат ВПЛ за март и когда их ждать.

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