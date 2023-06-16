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Я — ВПО, і ось з чим зіштовхуюся! Історії переселенців про реальні проблеми та як їх можна розв’язати

Богдана Макалюк, редакторка сайту Валерія Маліцька, головна редакторка сайту Даніела Долотова, редакторка сайту 16 Червня 2023, 17:00
Проблеми ВПО в Україні та як їх розв'язати
Фото: Getty Images

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