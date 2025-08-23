День Независимости, Суджа и украинский флаг! Праздник глазами наших военных

На передовой, где каждый день — это испытания, наши защитники с юмором преодолевают трудности. Перед тяжелыми боями они находят время, чтобы позвонить домой и с улыбкой сказать: Я обязательно вернусь. В своей молчаливой задумчивости они вспоминают все, что любят. И именно они являются тем щитом, который защищает нашу свободу.

Сегодня мы покажем тебе Независимость глазами наших Защитников из 95-й десантно-штурмовой бригады. Расскажем, что значит для них этот праздник, и как они каждый день приближают победу на передовой.

Наталия получила уже два ранения

Главная медицинская сестра медроты 95-й бригады ДШВ, Наталья Высоцкая с позывным Валькирия, прошла через тяжелые испытания.

Она дважды получала тяжелые ранения, пережила потерю побратимов, но, несмотря на это, вернулась в строй, потому что убеждена — это ее обязанность.

Для Натальи День Независимости — это праздник, имеющий особую, трагическую и одновременно величественную цену. Она, как и многие на фронте, встречает его уже в четвертый раз.

Каждый из нас, живых, ставит будто отметку, что он выстоял и выдержал этот год, — говорит она.

Но эта устоявшаяся Независимость дается очень дорогой ценой — ценой жизни самых преданных сыновей и дочерей Украины. До 2022 года, как признается Наталья, праздник казался простым и очевидным. Сейчас он имеет другую ценность.

Женщина делится мыслями об Андрее Руфе Дадаке, погибшем в апреле 2022-го. Он говорил, что победа уже наступила, история родит новых бойцов, а они только дрова в огне великой идеи.

Военная убеждена, что своим ежедневным трудом и верой в завтрашний день она пишет новую книгу истории Украины — истории мужества, которая станет примером для всего мира.

Для Натальи Высоцкой, как и для многих ее побратимов, День Независимости — это праздник, имеющий особый ритуал.

За обеденным столом мы вспомним тех, кто отдал за нашу Украину самое драгоценное — жизнь, — говорит она.

Военная отмечает, что цена нашего настоящего измеряется не только мужеством воинов.

— Это напоминание, что пока мы имеем возможность ходить в отпуск, обнимать родных и думать о будущем, у тех, кто пал, тоже были свои планы на завтра. Их потеря — это и есть та цена, которую каждый день платят за наш каждый день в свободной стране.

Но несмотря на ритуал памяти, отношение Натальи к праздничным дням кардинально изменилось. На вопрос о том, как она проведет праздник, женщина отвечает без лишних слов:

Каждый праздник — это тревога о том, как нас “поздравит” враг, а для медика — это подготовка к работе и большая нагрузка, особенно ночью.

Для нее, медика на войне, День Независимости — это не праздник, а очередное время повышенной готовности, ведь враг часто использует такие даты для усиления атак. Но именно эта постоянная угроза и есть главной мотивацией Натальи. Она борется не за громкие лозунги, а за возможность жить, видеть, как растет ее брат, помогать родным и построить собственную семью.

— Нет более сильной мотивации при жизни, — утверждает она.

Это желание, по ее мнению, — самая высокая награда в победе.

Победа непременно будет, потому что мы заслуживаем этого всеми своими силами и стараниями, — акцентирует военная.

Она мечтает увидеть, как из крови и пепла Украина отстроит новый мир для молодых поколений и ветеранов. Она верит, что этот страшный урок станет вечным напоминанием миру.

— Ты можешь быть самой красивой и умной страной в Европе, но если твой завистливый сосед решил, что ты не стоишь всего этого, то придется отстаивать свое право на жизнь, — заключает медик.

Украинцы не имеют права на ошибку

Командир роты ударных беспилотных комплексов 1-го батальона 95-й бригады Станислав Краснов считает, что День Независимости — это самый важный государственный праздник.

Для него это не просто дата, а символ создания государства, за которое украинцы боролись веками.

Это день, когда было создано наше независимое государство, за которое положили жизнь лучшие сыновья и дочери Украины, — подчеркивает он.

Станислав проводит параллели с историей и подчеркивает ответственность нынешнего поколения.

К сожалению, 100 лет назад украинский народ не справился с этой задачей, поэтому сейчас у нас нет права на ошибку.

По его мнению, все украинское общество должно сплотиться, в противном случае страны не будет.

Его мотивация проста и одновременно очень глубока.

— Нет других вариантов! Конечно, нормальный человек не хочет воевать, но для существования Украины и ее народа другого выхода нет, — акцентирует военный.

До войны для Станислава День независимости был спокойным семейным праздником. Он вспоминает, что проводил это время с семьей.

— Гуляли с родными по городу, писал какие-то сообщения в социальных сетях, так вот спокойно проводил время — вспоминает военный.

Это был обычный, мирный праздник, он не имел того трагического и глубокого смысла, который приобрел после 2022 года.

Война кардинально изменила взгляд на День Независимости, превратив его из семейной прогулки в день осознания хрупкости свободы и цены, которую приходится платить.

В прошлом году Вадим встречал День Независимости в российском городе

Для штаб-сержанта 3 категории Вадима Булика, чье воинское звание — младший сержант, День Независимости не является просто праздником. Он стал болезненным напоминанием о высокой цене свободы. Вадим отмечает, что Независимость — это не подарок судьбы, а то, за что нужно постоянно бороться.

Одно из самых ярких воспоминаний Вадима о Дне Независимости — о прошлом году. Он рассказывает, как в Судже, расположенной на территории России, они с побратимами на зеленом пикапе проехали российский блокпост, где развевались украинские флаги.

Я думал, спецоперация идет по плану: День Независимости, русский город и висят украинские флаги. Это было феерическое чувство.

Этот случай Вадим с юмором описывал побратимам как их первую поездку за границу. Он дал ему ясное понимание, что не все потеряно, и мы еще поборемся.

Вадим признается, что его жизнь, знакомства, транспорт — все теперь связано со службой. Недавно, побывав в отпуске, он увидел, что в мирной Украине ничего не изменилось, что создает сильный контраст с его военной реальностью.

Мотивация Вадима глубоко личная. Он чувствует, что его принципы и взгляды созвучны с тем, что он делает. Его профессиональный и творческий опыт сейчас максимально полезен армии.

Военный находит в себе силы, позволяющие ему быть эффективными на длинной дистанции. Он сравнивает это с бегом, которым он занимался до войны, и эти навыки сейчас помогают ему рассчитывать свои силы.

Вадим искренне желает всем украинцам быть сильными. Он отмечает важность мобилизации, ведь в армии не хватает людей — от поваров до механиков. Он призывает людей к обучению, чтобы учиться бегать, копать и стрелять.

О праздновании Дня Независимости Вадим говорит с абсолютной откровенностью. Он подчеркивает, что сейчас точно не будет никаких праздничных столов.

Сейчас все мысли нацелены на то, чтобы быть полезным в армии и одержать победу, — говорит военнослужащий.

Он не воспринимает 24 августа как какой-то особый день, когда нужно делать что-то другое, чем то, что он делает каждый день. Вадим не будет праздновать и не сможет встретиться с родными и любимой, ведь находится на Сумском направлении.

Со своими побратимами они также не будут садиться за праздничный стол.

— Я думаю, что, скорее всего, это будет более интенсивный рабочий день, — делится военный.

На вопрос о победе Вадим размышляет с горькой откровенностью. Он представляет этот день как момент, когда, наконец, можно будет выдохнуть, но это будет и грустное зрелище, и он, вероятно, расплачется.

Также после победы мужчина мечтает купить дом в деревне, выйти на пенсию, спокойно жить и написать книгу обо всем этом опыте.

— Мотивацией не умереть есть то, что я хочу иметь дом и написать книгу о войне, — подытожил военнослужащий.

Борьба продолжается каждый день: День Независимости глазами десантника Андрея

Военный 95-й десантно-штурмовой бригады Андрей говорит о том, как война изменила его восприятие. Для него, как и для многих на фронте, события, начавшиеся 24 февраля, коренным образом изменили понимание того, что такое свобода. За нее, по его мнению, платят кровью и жизнью, а борьба за независимость продолжается каждый день.

Военный рассказывает об одном из самых трудных моментов на войне, который навсегда запечатлелся в его памяти. Находясь в штурмовой группе, он потерял близкого друга и побратима.

Во время штурма погиб мой побратим и хороший друг, и это было тяжело пережить, — рассказал Андрей.

Он вспоминает, как на учебе им советовали не привязываться к людям, но на практике это оказалось невозможным. Именно эта потеря заставила Андрея и его побратимов понять важность и цену, которую они заплатят за независимость нашей страны.

Мотивацию держаться на столь высоком уровне долгое время Андрей считает очень сложной задачей. Гораздо важнее, по его мнению, есть осознание цели — зачем ты здесь.

Силу ему дает поддержка родных и побратимов, которые не сдаются и эффективно выполняют свое дело. И, конечно, память.

Не дает опустить руки память о погибших — с грустью говорит военный.

Мужчина убежден, что каждый украинец должен верить в Вооруженные Силы, а гражданские должны бороться за Украину в тылу, поддерживая армию и приобщаясь к сборам.

Когда мы едины, это и есть ключ к завершению войны, — говорит он.

По мнению Андрея, Украина повзрослела. Мы поняли, что такое независимая страна, что такое страна, которая борется за свою свободу выбора. Его восприятие Дня Независимости кардинально изменилось.

