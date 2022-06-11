Это был ад на земле, — жена бойца Азова рассказала про оборону Мариуполя, ранении и попадании в плен

Юлия и Арсен в браке пять лет. Они познакомились через Instagram в 2016-м, а уже спустя год пара поженилась.

Все это время Юлии приходилось провожать и встречать мужа с фронта. С 2014-го он служил на передовой. Сначала в батальоне Святая Мария, а через два года перешел в Азов.

Сейчас также смотрят

Мой муж был среди азовцев, которые держали правый берег. Затем они были взяты в двойное кольцо.

То есть одно кольцо было вокруг Мариуполя, второе — вокруг правого берега. И постепенно русские сжимали это кольцо.

Был момент для меня очень тяжелый, когда Арсений простился со мной, сказал, что в течение нескольких дней их могут разбить.

— Мне было очень тяжело, я была в жуткой депрессии. Три дня у меня не было связи с ним. Но потом я узнала, что они перервали кольцо, переплыли реку, потому что Азовсталь на левом берегу. И соединились с остальной частью полка, которая находилась на Азовстали, — вспоминает Юлия.

В ходе городских боев муж Юлии был ранен в ногу. На тот момент медицинские запасы бойцов уже заканчивались, поэтому пришлось выкручиваться. К счастью, ногу удалось спасти.

Был ранен. Осколок попал ему в ногу. Уже не было медицинских возможностей вытащить этот осколок. Но он пил антибиотик, сепсиса не было. Ногу удалось спасти. И он вообще не считает, что был ранен.

— По сравнению с другими, а там было много ампутаций, он пару дней отдохнул и дальше принимал бой, — уточняет жена бойца.

Когда Арсений с остальными бойцами воссоединились на заводе, рашисты буквально засыпали предприятие авиабомбами, чтобы выкурить наших солдатов, но они держались до последнего.

Из-за постоянных обстрелов подвозить не то что оружие, а даже еду, воду и медикаменты было невозможно. Операции и ампутации проводились в полной антисанитарии, не хватало даже элементарных антисептиков и бинтов. Начиналась гуманитарная катастрофа.

Это был ад на земле. Муж сравнивал это с фильмом Апокалипсис.

Чтобы спасти своих мужей, жены бойцов объединились и начали информационную кампанию. Они ездили в разные страны, встречались с политиками, устраивали акции протеста.

Одним словом, делали все, чтобы пресса и мировое сообщество обратили внимание на Азовсталь и Мариуполь. Одной из целей было создать “зелёные” коридоры для эвакуации раненных и гражданских, которые укрывались вместе с солдатами в бункерах завода.

Я до сих пор в опасности, потому и он меня не покидает: трагическая история любви на Азовстали

— Еще на момент кода ребята находились на Азовстали, я вместе с женой командира полка Екатериной Прокопенко занимались медийным освещением этой ситуации. Мы общались с большими медиа, чтобы люди как можно больше за границей узнавали и не забывали про Азовсталь, — рассказывает Юлия.

Также нам удалось встретиться с Папой Римским, попросить у него помощи, чтобы он приехал в Украину, помог организовать гуманитарный коридор еще на тот момент, когда это было актуально.

После того как защитники Азовстали оказались в плену их жены создали свою общественную организацию. Ее целью было не дать людям забыть о героях, которые насмерть стояли за Мариуполь.

— Сейчас мы создали общественную организацию — Ассоциация семей Азовстали. Туда входят военнослужащие всех подразделений, которые находились в Мариуполе и защищали его, — делится Юлия.

В рамках этой организации мы занимаемся информированием, у нас есть колл-центр, куда могут позвонить родственники бойцов и узнать информацию либо как-то проконсультироваться. Также от имени организации мы общаемся с Красным Крестом, ООН, с представителями власти и пытаемся со своей стороны, насколько можем, влиять на эту ситуацию.

— Работаем над тем, чтобы как-то улучшить условия ребят в Еленовке и в Новоазовске, и, конечно, ждем скорейшего обмена, — отмечает жена защитника.

Мы будем говорить об этой ситуации, удерживать медийное напряжение до тех пор, пока наши мужья не вернутся домой.

Сейчас связи с Арсением нет. За все время, что он в плену, ему дали позвонить один раз — маме. Но Юлия верит, что победа скоро будет за нами. И уже планирует, чем будут с мужем заниматься после победы.

После победы я хочу все время проводить с мужем. Он служит восемь лет, и после победы он действительно заслуживает на отдых. Мы хотим куда-то поехать, потому что на протяжении этой долгой восьмилетней войны у нас не было на это времени.

К сожалению, сегодня еще несколько тысяч бойцов находятся на оккупированных землях: раненые — в больнице Новоазовска, остальные — на другой неподконтрольной территории Украины.

Поэтому до сих пор важно объединить силы родственников защитников в формате единой ассоциации. Она сосредоточит свои усилия на помощи защитникам города Марии.

О работе Ассоциации семей защитников Азовстали:

Основной задачей Ассоциации является осуществление представительного, консультативного, гуманитарного, организационного, информационного и другого сопровождения процесса освобождения защитников Мариуполя, подготовка и реализация соответствующих механизмов и мероприятий.

В ближайшее время состоится брифинг родственников бойцов Азовстали, где будет объявлено о дальнейших шагах деятельности организации, а также будет представлен сайт-визитка Ассоциации.

Получать новости о деятельности организации можно, подписавшись на страницы Ассоциации в соцсетях: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok.

Контакты Ассоциации (звонить с понедельника по пятницу, 10:00–18:00):

+380 (63) 071 45 65

+380 (63) 071 41 65

Почта: [email protected]

К слову, ранее мы писали про романтическую историю любви военнослужащих передовой.

Фото: Vatican Media; личный архив