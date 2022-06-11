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Это был ад на земле, — жена бойца Азова рассказала про оборону Мариуполя, ранении и попадании в плен

Анастасия Кожушко, региональный журналист программы Вікна-Новини 11 июня 2022, 17:05
Юлія та Арсен

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