Это был ад на земле, — жена бойца Азова рассказала про оборону Мариуполя, ранении и попадании в плен

Юлия и Арсен в браке пять лет. Они познакомились через Instagram в 2016-м, а уже спустя год пара поженилась.
Все это время Юлии приходилось провожать и встречать мужа с фронта. С 2014-го он служил на передовой. Сначала в батальоне Святая Мария, а через два года перешел в Азов.
Мой муж был среди азовцев, которые держали правый берег. Затем они были взяты в двойное кольцо.
Мой муж был среди азовцев, которые держали правый берег. Затем они были взяты в двойное кольцо.
То есть одно кольцо было вокруг Мариуполя, второе — вокруг правого берега. И постепенно русские сжимали это кольцо.
Был момент для меня очень тяжелый, когда Арсений простился со мной, сказал, что в течение нескольких дней их могут разбить.
Был момент для меня очень тяжелый, когда Арсений простился со мной, сказал, что в течение нескольких дней их могут разбить.
— Мне было очень тяжело, я была в жуткой депрессии. Три дня у меня не было связи с ним. Но потом я узнала, что они перервали кольцо, переплыли реку, потому что Азовсталь на левом берегу. И соединились с остальной частью полка, которая находилась на Азовстали, — вспоминает Юлия.
В ходе городских боев муж Юлии был ранен в ногу. На тот момент медицинские запасы бойцов уже заканчивались, поэтому пришлось выкручиваться. К счастью, ногу удалось спасти.
Был ранен. Осколок попал ему в ногу. Уже не было медицинских возможностей вытащить этот осколок. Но он пил антибиотик, сепсиса не было. Ногу удалось спасти. И он вообще не считает, что был ранен.
Был ранен. Осколок попал ему в ногу. Уже не было медицинских возможностей вытащить этот осколок. Но он пил антибиотик, сепсиса не было. Ногу удалось спасти. И он вообще не считает, что был ранен.
— По сравнению с другими, а там было много ампутаций, он пару дней отдохнул и дальше принимал бой, — уточняет жена бойца.
Когда Арсений с остальными бойцами воссоединились на заводе, рашисты буквально засыпали предприятие авиабомбами, чтобы выкурить наших солдатов, но они держались до последнего.
Из-за постоянных обстрелов подвозить не то что оружие, а даже еду, воду и медикаменты было невозможно. Операции и ампутации проводились в полной антисанитарии, не хватало даже элементарных антисептиков и бинтов. Начиналась гуманитарная катастрофа.
Это был ад на земле. Муж сравнивал это с фильмом Апокалипсис.
Это был ад на земле. Муж сравнивал это с фильмом Апокалипсис.
Чтобы спасти своих мужей, жены бойцов объединились и начали информационную кампанию. Они ездили в разные страны, встречались с политиками, устраивали акции протеста.
Одним словом, делали все, чтобы пресса и мировое сообщество обратили внимание на Азовсталь и Мариуполь. Одной из целей было создать “зелёные” коридоры для эвакуации раненных и гражданских, которые укрывались вместе с солдатами в бункерах завода.
— Еще на момент кода ребята находились на Азовстали, я вместе с женой командира полка Екатериной Прокопенко занимались медийным освещением этой ситуации. Мы общались с большими медиа, чтобы люди как можно больше за границей узнавали и не забывали про Азовсталь, — рассказывает Юлия.
Также нам удалось встретиться с Папой Римским, попросить у него помощи, чтобы он приехал в Украину, помог организовать гуманитарный коридор еще на тот момент, когда это было актуально.
Также нам удалось встретиться с Папой Римским, попросить у него помощи, чтобы он приехал в Украину, помог организовать гуманитарный коридор еще на тот момент, когда это было актуально.
После того как защитники Азовстали оказались в плену их жены создали свою общественную организацию. Ее целью было не дать людям забыть о героях, которые насмерть стояли за Мариуполь.
— Сейчас мы создали общественную организацию — Ассоциация семей Азовстали. Туда входят военнослужащие всех подразделений, которые находились в Мариуполе и защищали его, — делится Юлия.
В рамках этой организации мы занимаемся информированием, у нас есть колл-центр, куда могут позвонить родственники бойцов и узнать информацию либо как-то проконсультироваться. Также от имени организации мы общаемся с Красным Крестом, ООН, с представителями власти и пытаемся со своей стороны, насколько можем, влиять на эту ситуацию.
— Работаем над тем, чтобы как-то улучшить условия ребят в Еленовке и в Новоазовске, и, конечно, ждем скорейшего обмена, — отмечает жена защитника.
Мы будем говорить об этой ситуации, удерживать медийное напряжение до тех пор, пока наши мужья не вернутся домой.
Мы будем говорить об этой ситуации, удерживать медийное напряжение до тех пор, пока наши мужья не вернутся домой.
Сейчас связи с Арсением нет. За все время, что он в плену, ему дали позвонить один раз — маме. Но Юлия верит, что победа скоро будет за нами. И уже планирует, чем будут с мужем заниматься после победы.
После победы я хочу все время проводить с мужем. Он служит восемь лет, и после победы он действительно заслуживает на отдых. Мы хотим куда-то поехать, потому что на протяжении этой долгой восьмилетней войны у нас не было на это времени.
После победы я хочу все время проводить с мужем. Он служит восемь лет, и после победы он действительно заслуживает на отдых. Мы хотим куда-то поехать, потому что на протяжении этой долгой восьмилетней войны у нас не было на это времени.
К сожалению, сегодня еще несколько тысяч бойцов находятся на оккупированных землях: раненые — в больнице Новоазовска, остальные — на другой неподконтрольной территории Украины.
Поэтому до сих пор важно объединить силы родственников защитников в формате единой ассоциации. Она сосредоточит свои усилия на помощи защитникам города Марии.
О работе Ассоциации семей защитников Азовстали:
Основной задачей Ассоциации является осуществление представительного, консультативного, гуманитарного, организационного, информационного и другого сопровождения процесса освобождения защитников Мариуполя, подготовка и реализация соответствующих механизмов и мероприятий.
В ближайшее время состоится брифинг родственников бойцов Азовстали, где будет объявлено о дальнейших шагах деятельности организации, а также будет представлен сайт-визитка Ассоциации.
Получать новости о деятельности организации можно, подписавшись на страницы Ассоциации в соцсетях: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok.
Контакты Ассоциации (звонить с понедельника по пятницу, 10:00–18:00):+380 (63) 071 45 65+380 (63) 071 41 65Почта: [email protected]
К слову, ранее мы писали про романтическую историю любви военнослужащих передовой.
Фото: Vatican Media; личный архив