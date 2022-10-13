Сосед выпрыгнул через балкон, а его мама-пенсионерка сгорела заживо — история жительницы Мариуполя

44-летняя Инна прожила в Мариуполе всю свою жизнь — там она училась и работала, там родились две ее девочки.

Но от того города, который так любила женщина, не осталось и следа. Россияне уничтожили и разрушили его, в том числе и жилье Инны.

О Мариуполе

Инна делится, что никогда бы не уехала из Мариуполя, если бы не война. Ведь она очень любит свой город, так расцветший за последние несколько лет.

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Я обожала бегать каждое утро возле моря. В Мариуполе выросли мои девочки, ходили на все возможные кружки, учились. Я не верила до последнего, что такой красивый город можно так разбомбить, — говорит женщина.

О доме

Первые несколько дней войны женщина и ее дочери еще ночевали в квартире. Но потом взрывной волной выбило окна, и семье пришлось переместиться в подвал.

Наш дом регулярно подвергался обстрелам, постепенно разрушаясь, пока полностью не сгорел, — рассказывает Инна.

В течение того месяца, пока дом еще стоял, его жители пытались хоть как-то обустроить свой быт. Они сливали воду с бойлеров, потому что нечего было пить.

На улицу выйти не могли — повсюду сидели снайперы. Выбегали только приготовить еду на самодельных печах.

Когда начала заканчиваться еда, пришлось искать муку и крупы по квартирам, владельцы которых выехали из Мариуполя.

Зайти в чужие квартиры было несложно. Из-за постоянных обстрелов упали двери и разбились окна.

Мне так было больно смотреть на эти дома. Одни стены остались, все упало. Мы с собой почти ничего не взяли.

Моя дочь художественной гимнастикой занималась. В канун войны я купила ей дорогой инвентарь — мяч, ленту… Все осталось дома. Меня почему-то так печаль берет из-за этого… — признается Инна.

О смерти

— Было чувство, что они хотели уничтожить всех мужчин. Могла идти семья — мужчину застрелили, женщину с детьми помиловали. У меня такая трагедия с подругой случилась.

Она с детьми шла впереди, муж сзади с двумя пакетами продуктов. Это произошло внезапно. Ему попали в область почек, продукты забрали. Мы его с подругой в Мариуполе похоронили, — вспоминает Инна.

Хоронить знакомых за несколько месяцев, которые Инна провела под оккупацией, приходилось часто. Кого-то застрелили, кто-то погиб в результате обстрелов или сгорел заживо во время пожаров.

Мы жили на втором этаже, а над нами мужчина с больной матерью. Его Виталиком звали. Во время очередного обстрела начался пожар. Через лестницу выбежать он не смог, решил прыгать с балкона.

Маму-пенсионерку спасти не сумел, она сгорела заживо. Очень многие пожилые люди сгорели заживо, потому что не смогли самостоятельно выбраться из дома, — говорит жительница Мариуполя.

С грустью Инна вспоминает и о своем соседе, который из-за отсутствия должной медицинской помощи погиб.

Однажды при обстреле он не успел спрятаться в подъезд. Ему снаряд попал в грудь. Три дня он был еще жив, но от большой потери крови умер. Его с соседями так и похоронили возле дома.

Он был таким хорошим человеком. Царство ему небесно. На все руки мастер, — рассказывает Инна.

Об эвакуации

Все это время муж Инны находился в Польше на заработках. Он не знал, жива ли она с детьми, но пытался ее искать.

Россияне раздавали карточки своих мобильных операторов. И это помогло мне выйти на связь с мужем и знакомыми.

Они посылали информацию об эвакуационных автобусах, которыми можно было выехать на подконтрольную Украине территорию. Не с первого раза, но на один из них нам удалось попасть, — говорит женщина.

Через фильтрационный лагерь, но семье все же удалось выехать во Львов. Там Инну с детьми и подругой, потерявшей мужа, приняло убежище, организованное благотворительным фондом Твоя опора вместе с партнерами.

С начала войны шелтер принял уже более 2000 внутренне перемещенных украинцев, но люди продолжают прибывать.

Поддержать убежище можно по ссылке.

А если ты нуждаешься в помощи, обращайся по телефону: 096 312 87 08 (Viber, WhatsApp, Telegram). О наличии свободных мест дополнительно уточняй по телефону.

Приют работает круглосуточно. Заселение возможно с 6:30 до 21:30 ежедневно.

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